Obaretin kepada CM: "Di Lorient sambil memimpikan tim nasional. Jangan remehkan Ligue 1. Di Milan saya merasa seperti sedang bermimpi. Conte dan Allegri berbeda, tetapi mereka membentuk saya"

Kita mulai dari keputusan yang kamu ambil pada musim panas lalu yang membawamu ke Lorient: apa yang membuatmu yakin dengan proyek ini? Apakah ada seseorang secara khusus yang berbicara kepadamu dan meyakinkanmu untuk menjalani pengalaman pertama di luar negeri ini?

"Jadi, pertama-tama saya langsung menyukai proyek ini sejak awal, ketika saya berbicara dengan direktur olahraga dan dia mendorong saya untuk datang ke sini. Lalu ada sisi personal, karena saya ingin mencoba pengalaman di luar negeri. Hal kedua, saya suka fakta bahwa mereka sejak awal sangat jelas kepada saya di sini. Saya suka bagaimana Ligue 1 menjadi kompetisi tempat banyak pemain muda bermain dan tim kami juga merupakan tim yang dipenuhi pemain muda.





Kamu datang ke Prancis setelah tiga musim sebagai profesional dengan berkeliling Italia. Menurutmu, apa yang kamu pelajari dari pengalaman-pengalaman itu dan dengan tujuan pribadi apa kamu datang serta apa yang kamu bawa ke Lorient?

"Tentu saja dari semua pengalaman yang saya jalani sebagai pemain pinjaman, saya belajar banyak hal dari berbagai pelatih yang pernah saya miliki. Saya datang ke sini selalu dengan keinginan untuk berkembang, untuk memberikan yang terbaik bagi tim. Tentu ini kompetisi yang sulit, tidak mudah, setiap pertandingan berat dan saya akan selalu memberikan yang terbaik serta menempatkan diri saya untuk kepentingan tim.





Sebelum jeda, debutmu akhirnya datang. Apa hal pertama yang membuatmu terkesan di dalam dan di luar lapangan?

Itu sangat, sangat indah, saya sangat senang dengan debut saya, yang membuat saya terkesan adalah intensitas yang ada di lapangan, intensitas permainannya. Lalu stadion-stadionnya... saya harus jujur, saya datang dari Serie B, jadi bisa dibilang stadion di sini jika dibandingkan lebih penuh, ada jauh lebih banyak penonton, ukurannya lebih besar. Jadi itu memberi saya kesan yang bagus dan saya senang. Sekarang saya fokus bekerja karena kami sedang mempersiapkan pertandingan melawan Paris FC.