Obaretin kepada CM: "Di Lorient sambil memimpikan tim nasional. Jangan remehkan Ligue 1. Di Milan saya merasa seperti sedang bermimpi. Conte dan Allegri berbeda, tetapi mereka membentuk saya"

Nosa Edward Obaretin telah membuat pilihan berani untuk kariernya yang masih sangat muda. Bek kelahiran 2003 itu pada musim panas ini memilih meninggalkan Napoli untuk pergi ke luar negeri untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ke Lorient di Ligue 1, dengan satu tujuan yang jelas dalam pikirannya: akhirnya bisa benar-benar meledak, di liga yang sangat membentuk terutama bagi pemain seperti dirinya.
Dalam wawancara eksklusif dengan Goal Italia dan Calciomercato, mantan pemain Napoli dan Milan itu, yang juga pernah dipinjamkan di Serie B bersama banyak klub seperti Bari, Trento, dan Empoli, ingin menceritakan perjalanannya, hasratnya untuk menembus level tertinggi, apa yang ia pelajari di bawah arahan Antonio Conte dan Massimiliano Allegri, serta teladan dari para pemain besar yang pernah ia temui seperti Theo Hernandez, Leao, Ibrahimovic, juga Rrhamani dan para bek tengah Italia. Dan seragam Italia tetap ada di latar belakang, sebuah mimpi yang bisa dibantunya didekati oleh Ligue 1.