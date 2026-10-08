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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Obaretin kepada CM: "Di Lorient sambil memimpikan tim nasional. Jangan remehkan Ligue 1. Di Milan saya merasa seperti sedang bermimpi. Conte dan Allegri berbeda, tetapi mereka membentuk saya"

Lorient
SSC Napoli
AC Milan
Italy
N. Obaretin
Ligue 1
FEATURES
Opini

Bek Italia yang dipinjamkan ke Lorient itu menceritakan kepada kami tentang kariernya, pengalamannya bersama Napoli dan AC Milan, tetapi juga pilihannya pergi ke Ligue 1 untuk mencoba benar-benar bersinar.

Nosa Edward Obaretin telah membuat pilihan berani untuk kariernya yang masih sangat muda. Bek kelahiran 2003 itu pada musim panas ini memilih meninggalkan Napoli untuk pergi ke luar negeri untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ke Lorient di Ligue 1, dengan satu tujuan yang jelas dalam pikirannya: akhirnya bisa benar-benar meledak, di liga yang sangat membentuk terutama bagi pemain seperti dirinya.

Dalam wawancara eksklusif dengan Goal Italia dan Calciomercato, mantan pemain Napoli dan Milan itu, yang juga pernah dipinjamkan di Serie B bersama banyak klub seperti Bari, Trento, dan Empoli, ingin menceritakan perjalanannya, hasratnya untuk menembus level tertinggi, apa yang ia pelajari di bawah arahan Antonio Conte dan Massimiliano Allegri, serta teladan dari para pemain besar yang pernah ia temui seperti Theo Hernandez, Leao, Ibrahimovic, juga Rrhamani dan para bek tengah Italia. Dan seragam Italia tetap ada di latar belakang, sebuah mimpi yang bisa dibantunya didekati oleh Ligue 1.

  • Pilihan Lorient

    Kita mulai dari keputusan yang kamu ambil pada musim panas lalu yang membawamu ke Lorient: apa yang membuatmu yakin dengan proyek ini? Apakah ada seseorang secara khusus yang berbicara kepadamu dan meyakinkanmu untuk menjalani pengalaman pertama di luar negeri ini?
    "Jadi, pertama-tama saya langsung menyukai proyek ini sejak awal, ketika saya berbicara dengan direktur olahraga dan dia mendorong saya untuk datang ke sini. Lalu ada sisi personal, karena saya ingin mencoba pengalaman di luar negeri. Hal kedua, saya suka fakta bahwa mereka sejak awal sangat jelas kepada saya di sini. Saya suka bagaimana Ligue 1 menjadi kompetisi tempat banyak pemain muda bermain dan tim kami juga merupakan tim yang dipenuhi pemain muda.


    Kamu datang ke Prancis setelah tiga musim sebagai profesional dengan berkeliling Italia. Menurutmu, apa yang kamu pelajari dari pengalaman-pengalaman itu dan dengan tujuan pribadi apa kamu datang serta apa yang kamu bawa ke Lorient?

    "Tentu saja dari semua pengalaman yang saya jalani sebagai pemain pinjaman, saya belajar banyak hal dari berbagai pelatih yang pernah saya miliki. Saya datang ke sini selalu dengan keinginan untuk berkembang, untuk memberikan yang terbaik bagi tim. Tentu ini kompetisi yang sulit, tidak mudah, setiap pertandingan berat dan saya akan selalu memberikan yang terbaik serta menempatkan diri saya untuk kepentingan tim.


    Sebelum jeda, debutmu akhirnya datang. Apa hal pertama yang membuatmu terkesan di dalam dan di luar lapangan?

    Itu sangat, sangat indah, saya sangat senang dengan debut saya, yang membuat saya terkesan adalah intensitas yang ada di lapangan, intensitas permainannya. Lalu stadion-stadionnya... saya harus jujur, saya datang dari Serie B, jadi bisa dibilang stadion di sini jika dibandingkan lebih penuh, ada jauh lebih banyak penonton, ukurannya lebih besar. Jadi itu memberi saya kesan yang bagus dan saya senang. Sekarang saya fokus bekerja karena kami sedang mempersiapkan pertandingan melawan Paris FC.

  • THEO HERNANDEZ, RRHAMANI DAN SERGIO RAMOS JADI CONTOH

    Bek tengah atau bek sayap? Di mana kamu melihat masa depanmu? Dulu kamu pernah mengatakan bahwa kamu belajar dari Theo Hernandez bagaimana cara bermain sebagai bek sayap, tetapi dalam beberapa tahun terakhir kamu lebih sering bermain sebagai bek tengah. Seperti apa sosok dia untukmu pada saat itu, dan apakah ada sosok lain yang justru kamu pelajari untuk bermain sebagai bek tengah?

    Sekarang saya bermain sebagai bek kiri dalam formasi tiga bek dan saat ini saya lebih melihat diri saya di peran itu. Tentu saja, karena pernah bermain di Milan dan melihat Theo Hernandez dari dekat, itu menjadi pengalaman yang sangat indah; saya melihat dan belajar banyak hal darinya. Sementara itu, sebagai bek tengah, misalnya di Napoli, bermain juga bersama Rrhamani sangat membantu saya, dia selalu memberi saya saran dan saya juga belajar banyak darinya. Saat pemusatan latihan musim panas ini pun saya selalu berusaha mengambil sebanyak mungkin informasi dari semua bek tengah. Rrahmani diremehkan? Menurut saya dia jelas bek yang sangat bagus.


    Target musim ini? Kamu tipe bek seperti apa dan adakah pemain yang menjadi inspirasimu?

    Tentu saja tampil sebanyak mungkin dan kalau gol datang tentu akan sangat bagus. Sebagai bek saya suka bermain agresif, tetapi saya juga suka bermain dengan bola dan memang saya suka, malah menurut saya saya harus sedikit lebih berkembang lagi, menyerang gawang mungkin saat situasi sepak pojok. Saat saya masih sedikit lebih muda dan ketika dia berada di level tertinggi, saya selalu melihat Sergio Ramos. Bagi saya dia adalah bek yang sangat kuat, saya selalu berusaha belajar sebanyak mungkin darinya, tentu saja juga dengan melihatnya di TV, saat pertandingan Liga Champions Real, karena bagi saya dia adalah bek yang sangat kuat.

  • Ligue 1 diremehkan

    Ligue 1 adalah liga yang di Italia kami kenal terutama karena kehadiran banyak talenta besar, tetapi juga karena fisikalitas yang tinggi. Apakah kesan itu benar atau ada hal lain juga?

    Menurut saya, Ligue 1 sangat diremehkan sebagai sebuah liga karena ada sangat banyak talenta. Tentu ini adalah liga yang sangat, sangat mengandalkan fisik dan ritmenya juga sangat tinggi, tetapi orang-orang cenderung meremehkannya mungkin karena mengira, "hanya ada PSG atau hanya 3-4 tim teratas". Namun, kenyataannya setiap pertandingan di sini sulit, karena semua tim terorganisasi dengan baik dan punya pemain yang sangat kuat, sangat fisikal, jadi Anda tidak bisa meremehkan satu pertandingan pun.


    Dalam beberapa musim terakhir, para bek dari Ligue 1 juga melesat ke liga-liga lain, termasuk yang levelnya top. Menurut Anda, apakah bagi seorang bek ini mungkin liga terbaik untuk bisa benar-benar berkembang? Secara spesifik, apa yang bisa diberikan sepak bola Prancis?

    Saya pikir bukan hanya untuk bek, tetapi juga untuk pemain muda secara umum, menurut saya Ligue 1 bisa menjadi batu loncatan yang bagus. Karena di sini semua tim punya banyak pemain muda dan mereka memberi kesempatan bermain kepada mereka, dan saya sangat menyukai hal itu. Karena itu memberi kepercayaan diri dan saya pikir bagi pemain muda, kepercayaan diri adalah hal yang paling penting, juga untuk kesinambungan bermain. Ini bisa menjadi liga yang bagus untuk memulai langkah, mungkin ke depannya menuju kompetisi lain jika tentu saja tampil baik.

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  • Allegri, Conte, dan Napoli

    Anda bergabung dengan tim utama Massimiliano Allegri sepanjang musim panas ini... bagaimana rasanya bekerja dengannya? Seberapa berbeda dibandingkan dengan Antonio Conte, pelatih lain yang juga pernah melatih Anda dan bersama siapa Anda "berkeringat cukup banyak" selama pramusim-pramusim sebelumnya?

    Saya merasa nyaman dengan pelatih Allegri, dan tentu juga dengan seluruh stafnya. Dia mengajarkan saya banyak hal secara taktis dan soal taktik, terutama dalam bertahan tentunya. Dibandingkan dengan Conte, tentu saja... seperti yang kita semua tahu, pemusatan latihan Conte sangat berat, tetapi dia juga merupakan sosok top dalam pekerjaannya, seorang pemenang, dan saya juga belajar banyak hal darinya. Secara keseluruhan, pemusatan latihan musim panas bersama mereka sangat bagus untuk saya. Saya belajar banyak hal baik dari staf maupun para pemain dan tentu akan membawanya dalam karier saya


    Apakah Anda pernah berpikir bahwa musim panas ini adalah momen yang tepat untuk mencoba peruntungan Anda di Napoli atau justru proyek Lorient ini pada akhirnya bisa memberi Anda jauh lebih banyak ruang dan menjadi pilihan yang paling tepat untuk Anda?

    Seperti yang selalu saya lakukan dalam pilihan-pilihan karier saya, saya selalu mengatakan kepada diri sendiri bahwa yang paling penting bagi seorang pemain muda adalah bermain. Saya selalu berada di pihak mereka yang memilih pergi untuk bermain dan mendapatkan ruang. Lalu tentu saja, jika Napoli ingin mempertahankan saya, tentu itu akan sangat menyenangkan bagi saya, tetapi saya senang dengan pilihan yang saya buat dan saya berharap bisa terus seperti ini serta memberikan yang terbaik untuk Lorient.

  • Milan, sebuah mimpi

    Sebelum Napoli ada AC Milan. Anda tumbuh di akademi muda Rossoneri, apa yang Anda bawa dari periode itu? Itu adalah Milan yang sangat jauh dari yang kita lihat hari ini, Maldini masih ada, Scudetto baru saja datang...

    Ya, menurut saya pengalaman di AC Milan adalah yang paling indah dalam hidup saya. Itu adalah pengalaman yang paling membentuk saya karena di Milan saya belajar banyak hal, saya melihat banyak pelatih terutama saat dari Primavera saya beberapa kali pertama naik ke tim utama. Saya melihat Rafael Leao, Ibrahimovic, Teo Hernandez, ada Kjaer... rasanya seperti mimpi, saya hampir tidak percaya. Setiap kali saya pergi ke lapangan tim utama, saya sangat senang dan berusaha menyerap sebanyak mungkin hal, terutama juga dari semua bek. Itu adalah pengalaman yang sangat indah.

  • Mancini dan Timnas Italia

    Tim nasional Italia bersama Roberto Mancini telah memulai siklus baru yang sangat memandang para pemain muda, dengan banyak pemain yang bisa diperebutkan oleh tim nasional lain seperti yang bisa terjadi padamu, yang sudah masuk dalam pertimbangan. Apakah kamu pernah memikirkan soal tim nasional? Jika Nigeria memanggil lebih dulu sebelum Italia?

    Sejujurnya, saya masih belum tahu. Namun, tentu saja mengingat saya juga sudah pernah ke tim nasional level U-17, saat ini saya pikir saya akan memprioritaskan Italia. Tentu saja tim nasional selalu menjadi sebuah kehormatan, jika Italia memanggil saya, saya akan sangat senang, tetapi saya lebih dulu memikirkan klub dan bekerja di sini; memberikan yang terbaik dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, lalu jika nantinya panggilan tim nasional datang, itu hanya akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi saya.