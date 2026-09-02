Langkah ini menjadi tahap krusial dalam ekspansi liga, yang sejak awal selalu memandang lebih jauh dari sekadar berfungsi sebagai wadah tim cadangan MLS. Pada awal tahun ini, MLSNP mengumumkan niatnya agar klub-klub melakukan rebranding dan membangun identitas di pasar-pasar baru, dengan harapan mereka dapat berfungsi sebagai tim mandiri yang "memasok" klub-klub MLS.

Afiliasi NYCFC akan beroperasi dengan cara yang kurang lebih sama. Meski mereka akan memainkan pertandingan di kompleks olahraga NEXUS di New Jersey, mereka tetap akan dikendalikan oleh NYCFC, yang, yang terpenting, akan mempertahankan kewenangan atas perpindahan pemain saat berupaya mengembangkan talenta muda.

"New York City FC selalu berkomitmen untuk mengembangkan generasi berikutnya dari pemain sepak bola dan penggemar lokal, dan kemitraan dengan Hometown Soccer Holdings adalah langkah terbaru dalam memperkuat misi tersebut," kata CEO New York City FC, Brad Sims, dalam sebuah pernyataan.

"Kami antusias berada di garis depan era baru MLS NEXT Pro dan membantu membangun apa yang kami yakini akan menjadi klub yang luar biasa bagi Middlesex County. Kehadiran para pemain profesional muda kami sebagai bagian dari sebuah klub dengan basis suporter dan identitas mereka sendiri, sambil bermain di stadion yang dibangun khusus di Middlesex County, akan membantu mempercepat perkembangan mereka.

"Yang tak kalah penting, Middlesex Regional Hub akan memanfaatkan salah satu pasar sepak bola utama di negara ini, dengan membangun di atas budaya sepak bola New Jersey yang sudah berkembang pesat dan jalur pembinaan pemain muda yang kuat. Kami menantikan terciptanya peluang-peluang baru bagi pemain lokal untuk masuk ke jalur pengembangan New York City FC, sekaligus melanjutkan warisan kami dalam mengembangkan talenta papan atas."