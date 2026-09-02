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NYCFC mengumumkan rebranding dan relokasi tim MLS Next Pro dalam inisiatif ambisius liga yang disponsori Hometown Soccer Holdings
- Pacific Press Agency
Membuka jalan bagi MLSNP
Langkah ini menjadi tahap krusial dalam ekspansi liga, yang sejak awal selalu memandang lebih jauh dari sekadar berfungsi sebagai wadah tim cadangan MLS. Pada awal tahun ini, MLSNP mengumumkan niatnya agar klub-klub melakukan rebranding dan membangun identitas di pasar-pasar baru, dengan harapan mereka dapat berfungsi sebagai tim mandiri yang "memasok" klub-klub MLS.
Afiliasi NYCFC akan beroperasi dengan cara yang kurang lebih sama. Meski mereka akan memainkan pertandingan di kompleks olahraga NEXUS di New Jersey, mereka tetap akan dikendalikan oleh NYCFC, yang, yang terpenting, akan mempertahankan kewenangan atas perpindahan pemain saat berupaya mengembangkan talenta muda.
"New York City FC selalu berkomitmen untuk mengembangkan generasi berikutnya dari pemain sepak bola dan penggemar lokal, dan kemitraan dengan Hometown Soccer Holdings adalah langkah terbaru dalam memperkuat misi tersebut," kata CEO New York City FC, Brad Sims, dalam sebuah pernyataan.
"Kami antusias berada di garis depan era baru MLS NEXT Pro dan membantu membangun apa yang kami yakini akan menjadi klub yang luar biasa bagi Middlesex County. Kehadiran para pemain profesional muda kami sebagai bagian dari sebuah klub dengan basis suporter dan identitas mereka sendiri, sambil bermain di stadion yang dibangun khusus di Middlesex County, akan membantu mempercepat perkembangan mereka.
"Yang tak kalah penting, Middlesex Regional Hub akan memanfaatkan salah satu pasar sepak bola utama di negara ini, dengan membangun di atas budaya sepak bola New Jersey yang sudah berkembang pesat dan jalur pembinaan pemain muda yang kuat. Kami menantikan terciptanya peluang-peluang baru bagi pemain lokal untuk masuk ke jalur pengembangan New York City FC, sekaligus melanjutkan warisan kami dalam mengembangkan talenta papan atas."
Komunitas yang membutuhkan?
Franchise yang belum diberi nama itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar yang berpotensi sangat menjanjikan. Middlesex County dihuni 900.000 orang, dan New Jersey sudah lama menjadi pusat sepak bola Amerika, melahirkan sejumlah nama paling menonjol di tim nasional pria Amerika Serikat dan MLS.
"Membawa sepak bola profesional ke Middlesex County, dan hampir 900.000 penduduknya, akan menjadikan kami destinasi olahraga baru yang menarik di New Jersey," kata Direktur Komisaris Middlesex County Ronald G. Rios. "Dewan Komisaris County dan saya tahu klub baru ini akan memperkuat budaya sepak bola di wilayah kami dan menarik minat baru terhadap olahraga ini, terutama di kalangan anak muda. Kami bangga menyambut New Jersey MLS NEXT Pro, Hometown Soccer Holdings, dan New York City FC ke NEXUS dan komunitas kami, kami tidak ragu mereka akan memberikan dampak yang bertahan lama bagi warga kami dan memikat lebih banyak pengunjung ke wilayah kami."
Akankah ada perkembangan lebih lanjut?
Kabar ini muncul setelah pengumuman tentang "investasi strategis" antara MLS dan KKR, sebuah grup investasi, pada April. Mereka berharap dapat membentuk tim-tim terpisah di pasar-pasar baru yang kemudian akan menjadi pemasok bagi klub-klub MLS. Tujuan jangka panjangnya adalah membangun merek-merek baru dan mendirikan stadion berkapasitas menengah. Klub-klub MLS akan memiliki opsi untuk menyerahkan hak bisnis kepada KKR sendiri atau tetap memegang kendali, meski sebagian besar diperkirakan akan ikut serta. Ini dipandang sebagai inisiatif penting ketika MLS berupaya memperluas kumpulan pemainnya.
- MLS
MLSNP - sebuah kisah sukses?
Sejauh ini, MLS NEXT Pro telah menjadi sarana yang sukses dalam menghasilkan talenta untuk liga teratas Amerika. Kini kompetisi itu memiliki 30 waralaba, dengan 27 di antaranya berafiliasi dengan tim-tim MLS. Ratusan pemain yang pernah bermain atau dikembangkan di MLSNP sejak itu telah tampil di MLS. Liga tersebut diperkirakan akan mengumumkan tambahan waralaba yang tidak berafiliasi dalam beberapa tahun ke depan, sementara lebih banyak klub MLS didorong untuk mengubah merek klub afiliasi mereka.
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