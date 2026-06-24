NYCFC dilaporkan tertarik pada bintang timnas AS, Christian Pulisic, sementara Milan menegaskan bahwa ia tidak dijual

Klub MLS tersebut telah dikaitkan dengan sejumlah rekrutan ternama dalam beberapa bulan terakhir. Mereka dijadwalkan pindah ke stadion baru pada tahun 2027, dan beredar kabar bahwa stadion baru di Queens itu mungkin akan diiringi dengan kedatangan seorang bintang top. Klub milik City Group ini sempat gencar merekrut bintang-bintang top pada masa-masa awalnya, dengan mendatangkan Frank Lampard, Andrea Pirlo, dan David Villa. Namun, sejak saat itu mereka beralih ke pendekatan yang lebih mengutamakan kerja sama tim dalam menyusun skuad.

Potensi perekrutan Pulisic, seperti dilaporkan oleh The Athletic, akan menjadi dorongan besar bagi Etihad Park.