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NYCFC dilaporkan tertarik pada bintang timnas AS, Christian Pulisic, sementara Milan menegaskan bahwa ia tidak dijual
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Ketertarikan NYCFC
Klub MLS tersebut telah dikaitkan dengan sejumlah rekrutan ternama dalam beberapa bulan terakhir. Mereka dijadwalkan pindah ke stadion baru pada tahun 2027, dan beredar kabar bahwa stadion baru di Queens itu mungkin akan diiringi dengan kedatangan seorang bintang top. Klub milik City Group ini sempat gencar merekrut bintang-bintang top pada masa-masa awalnya, dengan mendatangkan Frank Lampard, Andrea Pirlo, dan David Villa. Namun, sejak saat itu mereka beralih ke pendekatan yang lebih mengutamakan kerja sama tim dalam menyusun skuad.
Potensi perekrutan Pulisic, seperti dilaporkan oleh The Athletic, akan menjadi dorongan besar bagi Etihad Park.
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Musim bagi Milan
Performa Pulisic bersama Milan memang bisa dibilang naik-turun. Ia sempat tampil mengesankan dalam beberapa periode, dan termasuk di antara pemain terbaik di Serie A pada beberapa bulan pertama musim 2025-26. Namun, performanya kemudian menurun dan ia tidak mencetak gol lagi sejak Desember 2025. Milan pun gagal lolos ke Liga Champions.
Ia mengakhiri musim dengan delapan gol dan empat assist.
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Milan memegang kendali
Meski demikian, Milan tetap memegang kendali atas situasi ini. Kontrak Pulisic akan berakhir pada akhir 2027, namun Rossoneri memiliki opsi untuk memperpanjangnya hingga 2028. Semua laporan menunjukkan bahwa mereka enggan melepas pemain yang masih dianggap sebagai sosok kunci dalam proyek mereka—meski terjadi perubahan besar-besaran di tingkat organisasi. Milan merekrut mantan pelatih Manchester United, Ruben Amorim, awal bulan ini setelah berpisah dengan Max Allegri.
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Pulisic fokus pada Tim Nasional Sepak Bola AS
Pulisic tetap fokus pada penampilannya bersama timnas AS (USMNT) sementara tim asuhan Mauricio Pochettino tengah menjalani musim panas yang menjanjikan. Tim tersebut memuncaki Grup D setelah mengalahkan Paraguay dan Australia. Pulisic absen pada pertandingan kedua karena cedera, namun diperkirakan akan siap bermain pada pertandingan ketiga—meski AS tidak lagi membutuhkan hasil dari laga tersebut.