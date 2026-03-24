NXGN 2026: Duo Barcelona, Lamine Yamal dan Sydney Schertenleib, dinobatkan sebagai pemain muda berbakat terbaik di dunia sepak bola

Yamal dinobatkan sebagai pemenang NXGN untuk ketiga kalinya setelah meraih kesuksesan pada tahun 2024 dan 2025; pemain berusia 18 tahun ini menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah 11 tahun NXGN yang berhasil menjuarai kompetisi ini lebih dari sekali. Kenaikan performa Yamal tidak hanya menjadikannya pemain muda terbaik di dunia, tetapi mungkin juga pemain terbaik di dunia saat ini setelah 12 bulan yang luar biasa bagi pemain internasional Spanyol ini.

Penampilannya bersama Barca, terutama di Liga Champions, membuatnya finis di posisi kedua dalam pemungutan suara Ballon d'Or 2025, dan Yamal terus menjadi sosok paling menentukan dalam susunan pemain Blaugrana saat mereka mengejar gelar di La Liga dan Eropa.