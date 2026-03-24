Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
NXGN 2026: Duo Barcelona, Lamine Yamal dan Sydney Schertenleib, dinobatkan sebagai pemain muda berbakat terbaik di dunia sepak bola
- Getty Images Sport
Yamal adalah salah satu bintang utama NXGN
Yamal dinobatkan sebagai pemenang NXGN untuk ketiga kalinya setelah meraih kesuksesan pada tahun 2024 dan 2025; pemain berusia 18 tahun ini menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah 11 tahun NXGN yang berhasil menjuarai kompetisi ini lebih dari sekali. Kenaikan performa Yamal tidak hanya menjadikannya pemain muda terbaik di dunia, tetapi mungkin juga pemain terbaik di dunia saat ini setelah 12 bulan yang luar biasa bagi pemain internasional Spanyol ini.
Penampilannya bersama Barca, terutama di Liga Champions, membuatnya finis di posisi kedua dalam pemungutan suara Ballon d'Or 2025, dan Yamal terus menjadi sosok paling menentukan dalam susunan pemain Blaugrana saat mereka mengejar gelar di La Liga dan Eropa.
- Getty Images Sport
Tiga besar yang sudah tak asing lagi
Meskipun Yamal kembali menduduki puncak daftar NXGN, tiga besar daftar ini sudah tidak asing lagi karena, untuk tahun kedua berturut-turut, posisi tiga besar diisi oleh pemain sayap Chelsea, Estevao, dan rekan setim Yamal di Barcelona, Pau Cubarsi. Estevao berhasil menerjemahkan penampilannya yang luar biasa bersama Palmeiras ke Liga Premier setelah bergabung dengan Stamford Bridge pada musim panas lalu, sementara Cubarsi tetap menjadi bek muda terkemuka di dunia sepak bola setelah menjadi bagian dari tim utama Barca selama lebih dari dua tahun.
Lima besar dilengkapi oleh penyerang Real Madrid Franco Mastantuono dan penyerang Bayern Munich Lennart Karl, sementara posisi keenam ditempati oleh pencetak gol termuda sepanjang sejarah Liga Premier, Max Dowman dari Arsenal.
- Getty Images
Schertenleib memimpin
Di kategori putri, Schertenleib berhasil naik peringkat dari posisi ketiga pada tahun 2025 ke puncak klasemen setelah kemampuannya mengalami lompatan signifikan di Catalunya selama setahun terakhir. Pemain internasional Swiss ini tampil mengesankan saat menjalani debutnya di turnamen besar di kandang sendiri pada Euro 2025, dan ia membawa kepercayaan diri yang diperoleh dari penampilan tersebut ke dalam penampilannya di level klub.
Schertenleib berhasil mengungguli gelandang Amerika Serikat dan Lyon, Lily Yohannes, yang menempati peringkat kedua, serta striker Swedia, Felicia Schroder, yang bermain untuk klub Hacken dan menempati posisi ketiga. Rekan setim Schertenleib di Barca, Clara Serrajordi, berada di posisi keempat, di atas Claudia Martinez yang menempati posisi kelima. Penyerang Washington Spirit ini adalah yang pertama dari tiga pemain NWSL yang masuk dalam 10 besar di kategori putri.