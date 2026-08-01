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NWSL dilaporkan merencanakan awal musim paling cepat sepanjang sejarah pada 2027 untuk mengakomodasi Piala Dunia
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Perubahan jadwal NWSL akan segera terjadi?
Pada April, Dewan Gubernur NWSL sepakat untuk mempertahankan kalender kompetisi liga dari musim semi hingga musim gugur sampai 2030. Penyesuaian yang dilaporkan itu akan menjaga kerangka besar tersebut tetap utuh sambil memajukan awal kampanye 2027 sekitar satu bulan.
NWSL belum pernah memulai musim sedini ini. Berdasarkan jadwal yang diusulkan, klub akan melapor untuk pramusim pada Januari sebelum memulai kompetisi pada 11 Februari. Liga kemudian akan berhenti sejenak untuk Piala Dunia, yang berlangsung dari 24 Juni hingga 25 Juli, sebelum kembali menuntaskan musim serta menggelar playoff dan laga final pada November.
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Saga jadwal terus berlanjut
Kurang dari tiga bulan lalu, dewan liga melakukan pemungutan suara untuk mempertahankan jadwal seperti saat ini hingga 2030.
"National Women's Soccer League akan terus beroperasi dengan jadwal musim semi hingga musim gugur yang berlaku saat ini sepanjang 2028, 2029, dan 2030," kata liga dalam sebuah pernyataan.
"Setelah evaluasi yang ekstensif dan kolaborasi erat dengan para pemangku kepentingan utama, kami telah mengambil keputusan yang disengaja untuk mempertahankan kalender kompetisi kami yang ada untuk periode ini. Keputusan ini mencerminkan keyakinan kami terhadap momentum kuat dan pertumbuhan yang telah dicapai liga di bawah struktur saat ini, serta komitmen kami untuk memberikan stabilitas bagi semua pihak yang berinvestasi pada kesuksesan NWSL."
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Apa pendapat para pemain?
Asosiasi Pemain NWSL sebelumnya telah menyuarakan kekhawatiran tentang potensi perubahan kalender, terutama dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan pemain, infrastruktur, serta standar profesional.
Saat Dewan Gubernur NWSL pada April memberikan suara untuk mempertahankan jadwal musim semi hingga musim gugur sampai 2030, direktur eksekutif NWSLPA Meghann Burke memuji stabilitas yang diberikan oleh keputusan tersebut sambil menjabarkan prioritas serikat untuk setiap pembahasan di masa depan.
"NWSL telah membuat keputusan yang tepat untuk memberikan stabilitas dan kepastian terkait susunan kalender untuk beberapa tahun ke depan," kata Burke. "Sepanjang proses ini, para pemain menegaskan bahwa setiap pembahasan tentang kalender harus memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pemain, infrastruktur [termasuk fasilitas latihan dan pertandingan], serta standar profesional yang diperlukan untuk bersaing di level tertinggi. NWSLPA tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan NWSL guna mendorong terciptanya kondisi yang diperlukan bagi pertumbuhan berkelanjutannya."
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Apa yang terjadi selanjutnya?
NWSL baru-baru ini sempat dihentikan untuk Piala Dunia Pria FIFA 2026. Musim kini telah kembali sejak turnamen tersebut berakhir, dan liga saat ini sedang memasuki pekan ke-14.
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