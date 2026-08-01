Kurang dari tiga bulan lalu, dewan liga melakukan pemungutan suara untuk mempertahankan jadwal seperti saat ini hingga 2030.

"National Women's Soccer League akan terus beroperasi dengan jadwal musim semi hingga musim gugur yang berlaku saat ini sepanjang 2028, 2029, dan 2030," kata liga dalam sebuah pernyataan.

"Setelah evaluasi yang ekstensif dan kolaborasi erat dengan para pemangku kepentingan utama, kami telah mengambil keputusan yang disengaja untuk mempertahankan kalender kompetisi kami yang ada untuk periode ini. Keputusan ini mencerminkan keyakinan kami terhadap momentum kuat dan pertumbuhan yang telah dicapai liga di bawah struktur saat ini, serta komitmen kami untuk memberikan stabilitas bagi semua pihak yang berinvestasi pada kesuksesan NWSL."