Alih-alih merayakan golnya ke gawang Al Hilal, striker Al Ittihad asal Maroko, Youssef En-Nesyri, justru mendapati dirinya menjadi sasaran kritik setelah tindakannya terhadap rekan senegaranya, Yassine Bounou, kiper Al Hilal, pada laga klasik pekan kedelapan Liga Roshn Saudi. Momen itu memicu perdebatan luas dan membelah opini antara mereka yang menilainya sebagai gestur kemanusiaan yang mencerminkan persahabatan, dan mereka yang menganggapnya tidak sesuai dengan sifat persaingan kedua tim.

En-Nesyri mencetak satu-satunya gol Al Ittihad pada saat itu di menit ke-22, setelah melepaskan tembakan keras yang mengejutkan Bounou. Namun ia menolak berselebrasi dan langsung menuju kiper Al Hilal untuk memeluknya, dalam pemandangan yang mencerminkan hubungan kuat antara kedua pemain Maroko tersebut.

Akan tetapi, momen tersebut berubah menjadi pusat perdebatan setelah Al Ittihad kalah dari Al Hilal dengan skor 2-3, karena sebagian suporter menilai bahwa striker tersebut seharusnya menunjukkan semangat yang lebih besar untuk timnya, bukan menghibur lawannya.