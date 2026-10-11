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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Nussair Mazraoui? Bukan. En-Nesyri di kursi pesakitan, dan penyebabnya adalah Yassine Bounou! Perbaikan: En-Nesyri di kursi pesakitan, dan penyebabnya adalah Yassine Bounou!

Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Saudi Pro League
Y. Bounou
Y. En-Nesyri
Arab Saudi
Maroko

Pukulan besar mengguncang pemain Maroko

Alih-alih merayakan golnya ke gawang Al Hilal, striker Al Ittihad asal Maroko, Youssef En-Nesyri, justru mendapati dirinya menjadi sasaran kritik setelah tindakannya terhadap rekan senegaranya, Yassine Bounou, kiper Al Hilal, pada laga klasik pekan kedelapan Liga Roshn Saudi. Momen itu memicu perdebatan luas dan membelah opini antara mereka yang menilainya sebagai gestur kemanusiaan yang mencerminkan persahabatan, dan mereka yang menganggapnya tidak sesuai dengan sifat persaingan kedua tim.

En-Nesyri mencetak satu-satunya gol Al Ittihad pada saat itu di menit ke-22, setelah melepaskan tembakan keras yang mengejutkan Bounou. Namun ia menolak berselebrasi dan langsung menuju kiper Al Hilal untuk memeluknya, dalam pemandangan yang mencerminkan hubungan kuat antara kedua pemain Maroko tersebut.

Akan tetapi, momen tersebut berubah menjadi pusat perdebatan setelah Al Ittihad kalah dari Al Hilal dengan skor 2-3, karena sebagian suporter menilai bahwa striker tersebut seharusnya menunjukkan semangat yang lebih besar untuk timnya, bukan menghibur lawannya.

  • Serangan media

    Jurnalis dan pengamat sepira bola Arab Saudi, Abdullah Falatah, menjadi salah satu kritikus paling vokal terhadap sikap striker Al Ittihad tersebut. Ia menilai bahwa persahabatan dengan Bono tidak bisa menjadi pembenaran untuk tidak merayakan gol penting dalam laga sebesar Klasik, terutama karena Nesyri mengenakan kostum klub yang bersaing ketat untuk gelar.

    Falatah mengkritik sikap pemain tersebut dengan mengatakan: "Kalau kamu, Nesyri, adalah pemain Al Hilal, saya bisa memahami jika kamu tidak merayakan, dan itu termasuk etika sepak bola. Tapi karena Bono kamu tidak merayakan, lalu pergi menghiburnya atas gol yang kamu cetak sendiri? Tidak, maaf, ini kesalahan dan tidak bisa diterima dalam sepak bola."

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    Kritik ini mengungkap adanya perbedaan pandangan mengenai batasan persahabatan antarpemain di tengah persaingan besar. Ada yang menilai bahwa menghormati hubungan personal tidak bertentangan dengan profesionalisme, sementara yang lain berpendapat bahwa prioritas harus selalu diberikan kepada kostum klub dan para suporter yang menantikan para pemainnya berjuang hingga akhir.

  • FBL-ESP-LIGA-SEVILLA-VALENCIAAFP

    Hubungan yang istimewa

    Di sisi lain, sikap En-Nesyri tampak bisa dipahami jika dilihat dari sudut hubungan yang menautkannya dengan Bono, sebab keengganannya melakukan selebrasi bukan berarti ia meremehkan arti gol tersebut atau mengurangi antusiasmenya untuk membantu Al Ittihad, melainkan sebuah sikap pribadi terhadap seorang sahabat dan rekan di timnas Maroko. Namun, sensitivitas laga Klasik membuat momen itu tunduk pada berbagai tafsir dan kritik yang melampaui niat pemain itu sendiri.

    Dengan demikian, momen pelukan antara En-Nesyri dan Bono berubah menjadi salah satu adegan paling memicu perdebatan dalam laga Klasik, setelah membayangi gol yang dicetak oleh striker Al Ittihad tersebut.

    Di antara mereka yang melihat sikapnya sebagai jiwa sportif yang layak diapresiasi, dan mereka yang menempatkannya di kursi pesakitan karena tidak melakukan selebrasi, pertanyaan pun tetap tersisa: apakah En-Nesyri salah dalam mengekspresikan persahabatannya, atau justru persaingan di dalam lapangan tidak seharusnya menghapus ikatan kemanusiaan di luar lapangan?

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