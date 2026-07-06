Oliver Glasner adalah pelatih baru Nottingham Forest. Setelah melupakan kekecewaannya karena “disingkirkan” oleh Milan – yang sempat mempertimbangkannya sebagai pengganti Massimiliano Allegri sebelum akhirnya memilih Rubén Amorim – begitu spekulasi mengenai mentornya, Ralf Rangnick, sebagai Kepala Bidang Sepak Bola klub Rossoneri mulai memudar, pelatih asal Austria ini memulai petualangan baru di Liga Premier setelah mengakhiri masa jabatannya di Crystal Palace dengan meraih gelar Conference League. Glasner telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2029 dan diperkirakan akan menerima gaji total sekitar 15 juta euro.
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Nottingham Forest, sudah resmi: Oliver Glasner menjadi pelatih baru. Ia sempat dipertimbangkan oleh Milan sebagai pengganti Allegri
SIARAN PERS
Berikut ini pernyataan resmi dari Nottingham Forest, yang beberapa hari terakhir ini telah memberhentikan pelatih asal Portugal, Vitor Pereira, dari jabatannya: “Nottingham Forest dengan bangga mengumumkan penunjukan Oliver Glasner sebagai Pelatih Kepala baru klub ini. Sebagai salah satu pelatih paling dihormati dan progresif di Eropa, Glasner bergabung dengan Forest dengan reputasi luar biasa dalam pengembangan pemain, pembentukan tim penyerang yang ambisius, serta pencapaian kesuksesan di level tertinggi sepak bola. Kepemimpinan, keahlian taktis, dan mentalitas pemenangnya menjadikannya sosok yang ideal untuk memimpin klub ini menuju babak baru. Glasner bergabung dengan Forest sebagai pelatih ketiga yang berhasil memenangkan baik UEFA Europa League maupun UEFA Conference League. Kesuksesannya di kancah Eropa, bersama dengan trofi-trofi domestik di Inggris, semakin memperkuat rekam jejaknya dalam membangun tim-tim pemenang. Ia memimpin VfL Wolfsburg lolos ke Liga Champions UEFA sebelum membawa Eintracht Frankfurt meraih gelar juara Liga Europa UEFA musim 2021/22, yang memastikan klub tersebut meraih trofi besar Eropa pertamanya dalam lebih dari empat dekade. Selama masa jabatannya di Jerman, tim-tim asuhannya menuai kekaguman luas berkat intensitas, organisasi taktis, dan gaya permainan ofensif mereka. Baru-baru ini, Glasner langsung memberikan dampak signifikan di sepak bola Inggris dengan memenangkan Piala FA 2024/25 pada musim penuh pertamanya di Liga Premier, diikuti oleh FA Community Shield, sebelum menjuarai Liga Konferensi UEFA pada musim berikutnya.”
KATA-KATA PERTAMA
Berikut ini adalah pernyataan pertama yang disampaikan Oliver Glasner kepada saluran resmi klub barunya: “Saya senang bisa bergabung dengan Nottingham Forest sebagai pelatih. Dari percakapan awal saya dengan pemilik dan jajaran manajemen, jelas bagi saya bahwa mereka memiliki visi yang jelas untuk klub sepak bola ini serta kepercayaan dan keyakinan penuh kepada saya dan staf saya untuk membangun masa depan yang kokoh bersama dalam jangka panjang. Kepercayaan dan komitmen bersama tersebut, ditambah dengan potensi yang saya lihat dalam skuad, merupakan faktor kunci bagi saya, dan saya sangat antusias dengan apa yang dapat kita capai bersama. Nottingham Forest adalah klub dengan prestise dan sejarah yang luar biasa, dua kali juara Eropa, serta memiliki salah satu basis suporter paling bersemangat di dunia sepak bola. Tujuan kami adalah membangun tim yang dapat membantu klub mencapai level berikutnya di tahun-tahun mendatang dan yang dapat dibanggakan oleh para suporter kami. Fokus saya saat ini adalah bertemu dengan para pemain dan staf, serta mulai bekerja seiring dimulainya pramusim. Saya sangat antusias menatap masa depan dan akan bekerja tanpa lelah untuk mewakili klub besar ini dengan bangga serta meraih kesuksesan di lapangan. Saya tidak sabar untuk memulainya.”
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