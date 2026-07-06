Nottingham Forest, sudah resmi: Oliver Glasner menjadi pelatih baru. Ia sempat dipertimbangkan oleh Milan sebagai pengganti Allegri

Berikut ini adalah pernyataan pertama yang disampaikan Oliver Glasner kepada saluran resmi klub barunya: “Saya senang bisa bergabung dengan Nottingham Forest sebagai pelatih. Dari percakapan awal saya dengan pemilik dan jajaran manajemen, jelas bagi saya bahwa mereka memiliki visi yang jelas untuk klub sepak bola ini serta kepercayaan dan keyakinan penuh kepada saya dan staf saya untuk membangun masa depan yang kokoh bersama dalam jangka panjang. Kepercayaan dan komitmen bersama tersebut, ditambah dengan potensi yang saya lihat dalam skuad, merupakan faktor kunci bagi saya, dan saya sangat antusias dengan apa yang dapat kita capai bersama. Nottingham Forest adalah klub dengan prestise dan sejarah yang luar biasa, dua kali juara Eropa, serta memiliki salah satu basis suporter paling bersemangat di dunia sepak bola. Tujuan kami adalah membangun tim yang dapat membantu klub mencapai level berikutnya di tahun-tahun mendatang dan yang dapat dibanggakan oleh para suporter kami. Fokus saya saat ini adalah bertemu dengan para pemain dan staf, serta mulai bekerja seiring dimulainya pramusim. Saya sangat antusias menatap masa depan dan akan bekerja tanpa lelah untuk mewakili klub besar ini dengan bangga serta meraih kesuksesan di lapangan. Saya tidak sabar untuk memulainya.”