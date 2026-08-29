Nottingham Forest merencanakan langkah ambisius senilai £40 juta untuk merekrut wonderkid Everton Harrison Armstrong saat Oliver Glasner mencari tambahan kekuatan di lini tengah

Klub asal East Midlands itu membutuhkan tambahan di lini tengah setelah kehilangan Elliot Anderson ke Manchester City dalam penjualan besar senilai £116 juta pada awal musim panas ini. Meski pemain internasional Austria Xaver Schlager sudah tampil dalam dua laga pembuka liga setelah bergabung dengan status bebas transfer dari RB Leipzig, staf pelatih menginginkan kedalaman skuad yang lebih besar.

Armstrong menikmati awal yang impresif pada kampanye 2026-27, dengan menjadi starter dalam kedua laga kompetitif di bawah Moyes. Ia menandai pekan pembuka Premier League dengan menciptakan assist untuk gol pemecah kebuntuan Kiernan Dewsbury-Hall dalam kemenangan 2-0 atas Crystal Palace, sebelum mempertahankan tempatnya di starting XI Everton saat meraih kemenangan telak 4-0 atas Preston pada putaran kedua Carabao Cup.