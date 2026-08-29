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Nottingham Forest merencanakan langkah ambisius senilai £40 juta untuk merekrut wonderkid Everton Harrison Armstrong saat Oliver Glasner mencari tambahan kekuatan di lini tengah
Forest mulai membuka negosiasi
Menurut The Athletic, Forest sedang aktif berupaya menuntaskan kesepakatan untuk gelandang berusia 19 tahun itu yang disusun di kisaran £40 juta dengan ketentuan penjualan di masa depan. Armstrong, yang kontraknya di Goodison Park berlaku hingga Juni 2028, telah membangun pengalaman senior yang solid dengan mencatatkan 22 penampilan tim utama untuk Everton. Setelah sebelumnya menjalani masa peminjaman di Championship bersama Derby County dan Preston North End, David Moyes memasukkannya secara penuh ke dalam skuad senior pada awal tahun ini.
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Armstrong tampil impresif di tengah ketertarikan
Klub asal East Midlands itu membutuhkan tambahan di lini tengah setelah kehilangan Elliot Anderson ke Manchester City dalam penjualan besar senilai £116 juta pada awal musim panas ini. Meski pemain internasional Austria Xaver Schlager sudah tampil dalam dua laga pembuka liga setelah bergabung dengan status bebas transfer dari RB Leipzig, staf pelatih menginginkan kedalaman skuad yang lebih besar.
Armstrong menikmati awal yang impresif pada kampanye 2026-27, dengan menjadi starter dalam kedua laga kompetitif di bawah Moyes. Ia menandai pekan pembuka Premier League dengan menciptakan assist untuk gol pemecah kebuntuan Kiernan Dewsbury-Hall dalam kemenangan 2-0 atas Crystal Palace, sebelum mempertahankan tempatnya di starting XI Everton saat meraih kemenangan telak 4-0 atas Preston pada putaran kedua Carabao Cup.
Everton menghadapi perombakan di lini tengah
Pembicaraan seputar remaja itu bertepatan dengan penyesuaian struktural yang signifikan di unit lini tengah Everton pada bursa transfer saat ini. Moyes telah merombak sektor tersebut dengan mengamankan Hayden Hackney dari Middlesbrough dan Christian Norgaard dari Arsenal. Tim Goodison Park itu juga mengaktifkan pembelian permanen untuk gelandang Jerman Merlin Rohl setelah masa peminjamannya dari Freiburg berakhir.
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Tekanan pada hari terakhir bursa transfer meningkat
Kedua pihak menghadapi waktu yang sangat sempit untuk mencapai kesepakatan penuh sebelum bursa transfer Premier League ditutup pada Selasa, 1 September, pukul 23.00 BST. Forest ingin segera menuntaskan aktivitas mereka pada musim panas ini setelah lebih dulu merampungkan transfer Steven Banda, Ousmane Diomande, dan Liam Delap bersama Schlager. Menuntaskan masa depan klub Armstrong sebelum tenggat waktu akan memberikan kejelasan soal perkembangannya di tim utama menjelang jeda internasional musim gugur yang akan datang.
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