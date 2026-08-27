Getty Images Sport
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Nottingham Forest menuntaskan perekrutan Liam Delap dari Chelsea senilai £50 juta dengan kontrak lima tahun
Nottingham Forest tuntaskan transfer pemain incarannya
Forest secara resmi telah merampungkan perekrutan Delap dalam kesepakatan senilai £45 juta sebagai biaya awal ditambah £5 juta dalam bentuk bonus. Penyerang berusia 23 tahun itu menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2031 setelah hanya satu musim di Chelsea. Kepindahan ini memberi Chelsea keuntungan transfer instan sebesar £20 juta, setelah mendatangkan sang striker dengan nilai sekitar £30 juta dari Ipswich Town pada Juni 2025.
- Getty Images Sport
Delap menikmati babak baru
Rekrutan anyar itu mengungkapkan antusiasme besar atas kepindahannya ke City Ground, sambil meyakini gaya kepelatihan Oliver Glasner bisa membawa permainannya ke level berikutnya.
Berbicara dalam pernyataan resmi kepada media klub, Delap mengatakan: "Saya benar-benar tidak sabar untuk memulai, ini klub besar dengan sejarah panjang. Saya sudah berbicara dengan manajer dan saya menyukai caranya, saya pikir dia bisa menjadi sosok yang benar-benar membantu saya berkembang dan mengambil langkah berikutnya, dan semoga saya bisa membawa gol ke sini.
"Saya tidak sabar mendengar riuh suara di City Ground dan mendapatkan dukungan para penggemar karena saya tahu betapa lantang dan pentingnya mereka. Sebagai tim, kami bisa membangun sesuatu yang sangat kuat dan tujuan utamanya adalah bersaing dan menjadi klub papan atas di Premier League."
Silsilah yang telah terbukti memicu optimisme
Meski hanya mencetak satu gol liga musim lalu, kualitas Delap sebagai penyerang berbahaya di level tertinggi tetap tak diragukan lagi. Putra mantan bek Rory Delap itu mencuri perhatian di Ipswich selama kampanye 2024-25, dengan mencetak 12 gol liga meski klub tersebut terdegradasi. Delap juga mencatatkan 26 carry yang berujung tembakan pada musim itu, yang menjadi jumlah tertinggi di antara semua striker Premier League berkat kecepatan, kekuatan, dan kemampuan agresifnya dalam membawa bola.
Persaingan sengit di lini serang menanti
Delap masuk ke persaingan sengit empat arah untuk peran penyerang tengah bersama Chris Wood, Igor Jesus, dan Arnaud Kalimuendo. Pemain berusia 23 tahun itu bisa menjalani debutnya akhir pekan ini saat Forest bertandang ke Anfield untuk menghadapi Liverpool, dengan target bangkit setelah menelan kekalahan beruntun dari Leeds United pada laga pembuka liga dan Carabao Cup. Kekuatan fisik dan ketajamannya di depan gawang kini harus membenarkan banderol mahal itu di mata para pendukung setia City Ground.
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