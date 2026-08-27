Rekrutan anyar itu mengungkapkan antusiasme besar atas kepindahannya ke City Ground, sambil meyakini gaya kepelatihan Oliver Glasner bisa membawa permainannya ke level berikutnya.

Berbicara dalam pernyataan resmi kepada media klub, Delap mengatakan: "Saya benar-benar tidak sabar untuk memulai, ini klub besar dengan sejarah panjang. Saya sudah berbicara dengan manajer dan saya menyukai caranya, saya pikir dia bisa menjadi sosok yang benar-benar membantu saya berkembang dan mengambil langkah berikutnya, dan semoga saya bisa membawa gol ke sini.

"Saya tidak sabar mendengar riuh suara di City Ground dan mendapatkan dukungan para penggemar karena saya tahu betapa lantang dan pentingnya mereka. Sebagai tim, kami bisa membangun sesuatu yang sangat kuat dan tujuan utamanya adalah bersaing dan menjadi klub papan atas di Premier League."