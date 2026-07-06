Getty/GOAL
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Nottingham Forest mengonfirmasi penunjukan Oliver Glasner sebagai pelatih kepala baru - dengan mantan pelatih Crystal Palace tersebut dilaporkan akan menerima gaji sebesar £13 juta per tahun di City Ground
Glasner mengambil alih kepemimpinan di Forest
Nottingham Forest berhasil mencetak prestasi besar dengan merekrut Glasner, yang akan menggantikan Vitor Pereira yang akan hengkang. Pelatih asal Austria berusia 51 tahun ini bergabung dengan klub tersebut setelah membuktikan dirinya sebagai salah satu pelatih paling progresif di Eropa, yang baru-baru ini membawa Crystal Palace meraih gelar bersejarah berupa Piala FA, Community Shield, dan Conference League.
Petinggi Forest telah mendukung manajer baru mereka dengan paket gaji yang luar biasa, sebagaimana dilaporkan The Sun bahwa Glasner akan menerima kontrak senilai £13 juta per tahun. Kontrak ini menjadikannya manajer dengan gaji tertinggi dalam sejarah klub dan menempatkannya di antara jajaran pelatih dengan gaji tertinggi di kasta tertinggi sepak bola Inggris.
- AFP
Rekam jejak kesuksesan di Eropa
Dalam diri Glasner, Nottingham Forest memiliki manajer yang telah membuktikan kemampuannya untuk meraih prestasi di panggung terbesar. Ia terkenal karena berhasil membawa Eintracht Frankfurt meraih gelar Liga Europa pada 2022 sebelum langsung memberikan dampak signifikan di Inggris. Rekam jejaknya menjadi faktor utama di balik penunjukannya, dengan klub yang bertekad untuk meneguhkan diri sebagai kekuatan di kompetisi domestik maupun kontinental setelah periode pergantian manajer yang cukup sering.
"Saya sangat senang bisa bergabung dengan Nottingham Forest sebagai pelatih kepala," kata Glasner kepada situs web resmi klub dalam wawancara pertamanya. "Sejak percakapan pertama saya dengan pemilik dan tim kepemimpinan, sudah jelas bagi saya bahwa mereka memiliki visi yang jelas untuk klub sepak bola ini serta kepercayaan dan keyakinan penuh kepada saya dan staf saya untuk membangun masa depan yang kuat bersama dalam jangka panjang. Kepercayaan dan komitmen bersama itu, ditambah dengan potensi yang saya lihat dalam skuad ini, menjadi faktor kunci bagi saya, dan saya sangat antusias dengan apa yang bisa kita raih bersama.
"Nottingham Forest adalah klub dengan prestise dan sejarah yang luar biasa, juara Eropa dua kali dengan salah satu basis suporter paling bersemangat di dunia sepak bola. Tujuan kami adalah membangun tim yang dapat membantu membawa klub ini ke level berikutnya di tahun-tahun mendatang dan yang dapat dibanggakan oleh para pendukung kami.
"Fokus saya saat ini adalah bertemu para pemain dan staf serta mulai bekerja seiring dimulainya pramusim. Saya sangat antusias menatap masa depan dan akan bekerja tanpa lelah untuk mewakili klub hebat ini dengan bangga serta meraih kesuksesan di lapangan. Saya tidak sabar untuk segera memulai."
Pemilik klub, Evangelos Marinakis, mengungkapkan kegembiraannya dengan menyatakan: “Oliver adalah seorang pemenang. Ia telah meraih kesuksesan berkat kepemimpinannya, kepribadiannya, dan gaya sepak bola yang dimainkan tim-timnya.”
Kehilangan jabatan yang tragis bagi Vitor Pereira
Kedatangan Glasner terjadi setelah pemecatan tanpa ampun terhadap pendahulunya, Pereira. Meskipun berhasil membawa Forest ke babak semifinal Liga Europa—sebuah prestasi yang patut dihargai—dan memastikan kelangsungan klub di Liga Premier, Pereira dipecat melalui email yang dikirim hanya dua menit sebelum klausul pemutusan kontrak tertentu dalam kontraknya berakhir pada tengah malam. Cara pemecatan tersebut membuat pelatih asal Portugal itu terkejut dan kecewa saat ia sedang mempersiapkan diri untuk pramusim.
Berbicara setelah kepergiannya, Pereira mengatakan: "Meskipun keputusan ini benar-benar mengejutkan saya dan tanpa peringatan apa pun, saya sepenuhnya menghormati hak klub untuk mengambil keputusan yang diyakini terbaik bagi masa depannya. Tentu saja, saya kecewa dan sedih. Saya benar-benar percaya pada apa yang kami bangun bersama, dan saya pergi dengan rasa bangga atas segala yang telah kami raih selama beberapa bulan terakhir."
- Getty/GOAL
Mempersiapkan babak berikutnya
Penunjukan ini menandai pergantian manajer kelima di City Ground dalam satu musim terakhir, yang menunjukkan upaya tak kenal lelah klub dalam mengejar kesuksesan. Ujian pertama Glasner akan terjadi saat menghadapi Leeds United pada pekan pembuka musim Liga Premier, sementara laga yang dinanti-nantikan saat ia kembali ke Selhurst Park untuk menghadapi mantan klubnya dijadwalkan pada 26 Oktober. Pelatih asal Austria ini fokus pada tugas di hadapannya, dengan tujuan membentuk tim yang dapat dibanggakan oleh “para pendukung yang penuh gairah”.
Marinakis tetap ambisius menatap masa depan, sambil menambahkan: “Ambisi kami bukan sekadar bersaing – ambisi kami adalah menang, memperebutkan gelar-gelar besar, dan menciptakan klub sepak bola yang dapat dibanggakan oleh para pendukung kami selama bertahun-tahun mendatang.” Dengan keahlian taktis Glasner dan dukungan finansial klub, The Tricky Trees jelas bersiap untuk membuat pernyataan serius di musim yang akan datang.
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