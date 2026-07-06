Nottingham Forest mengonfirmasi penunjukan Oliver Glasner sebagai pelatih kepala baru - dengan mantan pelatih Crystal Palace tersebut dilaporkan akan menerima gaji sebesar £13 juta per tahun di City Ground

Dalam diri Glasner, Nottingham Forest memiliki manajer yang telah membuktikan kemampuannya untuk meraih prestasi di panggung terbesar. Ia terkenal karena berhasil membawa Eintracht Frankfurt meraih gelar Liga Europa pada 2022 sebelum langsung memberikan dampak signifikan di Inggris. Rekam jejaknya menjadi faktor utama di balik penunjukannya, dengan klub yang bertekad untuk meneguhkan diri sebagai kekuatan di kompetisi domestik maupun kontinental setelah periode pergantian manajer yang cukup sering.

"Saya sangat senang bisa bergabung dengan Nottingham Forest sebagai pelatih kepala," kata Glasner kepada situs web resmi klub dalam wawancara pertamanya. "Sejak percakapan pertama saya dengan pemilik dan tim kepemimpinan, sudah jelas bagi saya bahwa mereka memiliki visi yang jelas untuk klub sepak bola ini serta kepercayaan dan keyakinan penuh kepada saya dan staf saya untuk membangun masa depan yang kuat bersama dalam jangka panjang. Kepercayaan dan komitmen bersama itu, ditambah dengan potensi yang saya lihat dalam skuad ini, menjadi faktor kunci bagi saya, dan saya sangat antusias dengan apa yang bisa kita raih bersama.

"Nottingham Forest adalah klub dengan prestise dan sejarah yang luar biasa, juara Eropa dua kali dengan salah satu basis suporter paling bersemangat di dunia sepak bola. Tujuan kami adalah membangun tim yang dapat membantu membawa klub ini ke level berikutnya di tahun-tahun mendatang dan yang dapat dibanggakan oleh para pendukung kami.

"Fokus saya saat ini adalah bertemu para pemain dan staf serta mulai bekerja seiring dimulainya pramusim. Saya sangat antusias menatap masa depan dan akan bekerja tanpa lelah untuk mewakili klub hebat ini dengan bangga serta meraih kesuksesan di lapangan. Saya tidak sabar untuk segera memulai."

Pemilik klub, Evangelos Marinakis, mengungkapkan kegembiraannya dengan menyatakan: “Oliver adalah seorang pemenang. Ia telah meraih kesuksesan berkat kepemimpinannya, kepribadiannya, dan gaya sepak bola yang dimainkan tim-timnya.”



