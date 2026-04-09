Nottingham Forest 'memperkirakan' Elliot Anderson akan bergabung dengan Man City atau United, namun akan meminta biaya transfer hingga £120 juta

Menurut jurnalis Sky Sports, Florian Plettenberg, Nottingham Forest bersiap menghadapi kepergian pemain bintang mereka karena Anderson menarik minat serius dari klub-klub papan atas. Pihak manajemen City Ground tampaknya yakin bahwa gelandang tersebut akan bergabung dengan Manchester United atau Manchester City jika ia pindah pada jendela transfer mendatang. Namun, klub asal East Midlands ini tidak bersedia melepas aset berharga mereka dengan harga murah dan dikabarkan siap menuntut biaya transfer sebesar £100 juta hingga £120 juta.

Anderson tampil gemilang musim ini, membuktikan dirinya sebagai pemain kunci bagi tim Forest yang sedang berjuang. Dengan 41 penampilan di semua kompetisi, mencetak dua gol dan tiga assist, konsistensinya tentu saja menarik perhatian klub-klub elit liga yang ingin memperkuat lini tengah mereka.