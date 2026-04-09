Nottingham Forest 'memperkirakan' Elliot Anderson akan bergabung dengan Man City atau United, namun akan meminta biaya transfer hingga £120 juta
Forest mematok harga jual yang sangat tinggi untuk pemain andalannya
Menurut jurnalis Sky Sports, Florian Plettenberg, Nottingham Forest bersiap menghadapi kepergian pemain bintang mereka karena Anderson menarik minat serius dari klub-klub papan atas. Pihak manajemen City Ground tampaknya yakin bahwa gelandang tersebut akan bergabung dengan Manchester United atau Manchester City jika ia pindah pada jendela transfer mendatang. Namun, klub asal East Midlands ini tidak bersedia melepas aset berharga mereka dengan harga murah dan dikabarkan siap menuntut biaya transfer sebesar £100 juta hingga £120 juta.
Anderson tampil gemilang musim ini, membuktikan dirinya sebagai pemain kunci bagi tim Forest yang sedang berjuang. Dengan 41 penampilan di semua kompetisi, mencetak dua gol dan tiga assist, konsistensinya tentu saja menarik perhatian klub-klub elit liga yang ingin memperkuat lini tengah mereka.
Man City memimpin klasemen
Meskipun kedua klub Manchester sama-sama sedang memburu pemain tersebut, City yakin mereka telah berada di posisi terdepan untuk mengamankan tanda tangan pemain internasional Inggris itu. Tim asuhan Pep Guardiola telah mengidentifikasi mantan lulusan akademi Newcastle ini sebagai target prioritas untuk memperkuat lini tengah mereka. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Anderson telah menyatakan dengan jelas bahwa Etihad Stadium akan menjadi tujuan pilihannya jika ia meninggalkan City Ground.
Kebutuhan akan pemain baru di City semakin mendesak setelah dikonfirmasi bahwa kapten legendaris Bernardo Silva akan menjadi pemain bebas transfer saat kontraknya berakhir pada bulan Juni. Asisten manajer Pep Lijnders telah memberikan penghormatan atas bakat unik sang bintang Portugal yang akan hengkang tersebut, dan mengakui bahwa menggantikan pengaruhnya akan menjadi tantangan besar bagi departemen pemandu bakat.
Manchester United mengalami kendala dalam upaya perombakan lini tengah
Kabar tentang meningkatnya minat City merupakan pukulan telak bagi Manchester United, yang telah mengidentifikasi pemain berusia 23 tahun itu sebagai target ideal di lini tengah untuk memimpin upaya perekrutan baru. Di bawah kepemimpinan Michael Carrick, Setan Merah sangat membutuhkan pemain baru di lini tengah, terutama dengan gelandang veteran asal Brasil, Casemiro, yang akan meninggalkan Old Trafford pada akhir musim ini. United ingin menghindari saga transfer yang berlarut-larut yang telah mengganggu jendela transfer mereka belakangan ini dan ingin menyelesaikan urusan transfer lebih awal. Namun, kalah dari rival sekota mereka dalam perebutan target utama akan menjadi awal yang mengecewakan bagi rencana musim panas mereka.
Berlomba melawan waktu menjelang Piala Dunia
Kedua klub menyadari bahwa waktu penandatanganan kesepakatan sangat krusial, karena mereka khawatir harga transfernya bisa melonjak lebih tinggi lagi jika ia tampil gemilang di Piala Dunia mendatang. Anderson diperkirakan akan menjadi bagian penting dari skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel di Amerika Utara, dan penampilan yang mengesankan di panggung dunia hanya akan memperketat persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya serta memberikan Nottingham Forest posisi tawar yang lebih kuat dalam negosiasi. Dengan jendela transfer yang akan dibuka pada 15 Juni, hanya beberapa hari sebelum pertandingan pembuka Inggris melawan Kroasia, perlombaan untuk menuntaskan kesepakatan pun dimulai. Forest berada dalam posisi yang kuat karena sang pemain terikat kontrak hingga 2029, namun daya tarik Manchester mungkin terlalu kuat untuk ditolak oleh salah satu bintang muda paling menjanjikan di liga.