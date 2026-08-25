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Nottingham Forest dalam pembicaraan lanjutan untuk merekrut pemain tersisih Chelsea Liam Delap setelah penolakan dari Fulham
Forest memimpin perburuan Delap
Forest saat ini sedang berdiskusi dengan Chelsea terkait kepindahan Delap, dengan Nottingham Forest ingin menambah opsi di lini serang sebelum tenggat waktu, menurut Daily Mail. Forest disebut awalnya mengusulkan kesepakatan peminjaman yang akan mencakup opsi untuk mempermanenkan transfer tersebut pada musim panas mendatang. Manajer Oliver Glasner ingin menambah daya gedor dalam skuadnya, terutama setelah timnya menelan kekalahan tipis 1-0 dari Leeds United pada akhir pekan lalu, hasil yang menyoroti kebutuhan akan penyelesaian akhir yang lebih klinis di sepertiga akhir lapangan.
Langkah ini datang pada saat karier Delap di Stamford Bridge menemui hambatan besar. Meski datang dari Ipswich Town dengan reputasi yang tengah menanjak setelah periode yang sukses di Portman Road, sang striker kesulitan beradaptasi dengan besarnya ekspektasi di London barat. Minimnya keterlibatan dia dalam kemenangan terbaru di Premier League atas Fulham menjadi indikasi paling jelas sejauh ini bahwa waktunya di klub tersebut kian mendekati akhir, saat petinggi Chelsea memberi sinyal kesiapan untuk mempertimbangkan tawaran bagi penyerang muda yang hanya mencetak satu gol liga pada musim debutnya.
- Getty
Melepas nomor punggung sembilan
Turunnya Delap dalam urutan pilihan semakin ditegaskan ketika Joao Pedro mengambil nomor punggung 9 dari pemain internasional junior Inggris itu menjelang kampanye baru. Perubahan simbolis ini mencerminkan pergeseran preferensi taktik Alonso, karena Pedro mendapat ganjaran atas tahun debut yang gemilang sementara Delap dipindahkan ke jersey bernomor 12. Dengan Nicolas Jackson dan rekrutan musim panas Marc Guiu saat ini berada di depannya, jalan menuju sepak bola tim utama di bawah manajer asal Spanyol itu terlihat kian sempit bagi mantan lulusan akademi Manchester City tersebut.
Meski Forest menjadi yang terdepan, mereka bukan satu-satunya klub yang memantau situasi ini. Sejumlah rival di Premier League telah menyatakan minat kepada sang penyerang sepanjang bursa transfer musim panas. Ipswich dilaporkan sedang menjajaki kemungkinan memulangkan mantan bintang mereka, sementara Everton juga masih mengintai di belakang layar. Klub Merseyside itu diyakini sedang mempertimbangkan langkah peminjaman mereka sendiri jika tawaran permanen dari peminat lain gagal terwujud.
Upaya rekrutmen musim panas Glasner
Perburuan Delap merupakan bagian dari strategi rekrutmen yang lebih luas di City Ground ketika Glasner berupaya membentuk ulang skuadnya. Forest sudah aktif di bursa transfer, dengan mengamankan jasa bek Ousmane Diomande dari Sporting CP dalam kesepakatan senilai £36 juta. Mereka juga memanfaatkan pasar agen bebas secara efektif, dengan mendatangkan gelandang Xaver Schlager dan kiper Steve Benda untuk menambah kedalaman skuad. Kedatangan mereka sebagian didanai oleh penjualan besar Elliot Anderson ke Manchester City senilai £116 juta, yang memberi klub fleksibilitas finansial untuk mengejar target seperti Delap.
Selain penyerang Chelsea itu, Forest dilaporkan juga memantau winger Newcastle United Jacob Murphy. Sama seperti situasi Delap, Forest menghadapi persaingan dari Everton untuk mendapatkan tanda tangan Murphy. Klub itu jelas ingin mendatangkan pemain dengan pengalaman terbukti di Premier League atau potensi tinggi yang bisa langsung memberikan dampak.
- Getty Images Sport
Masa depan yang tidak pasti di Stamford Bridge
Meski masih memiliki sisa kontrak lima tahun, Delap kini menjadi salah satu dari beberapa penyerang yang siap dilepas Chelsea saat mereka berupaya merampingkan skuad yang terlalu gemuk. Klub ini telah mengalami perombakan besar sejak penunjukan Alonso, dengan beberapa nomor punggung dialihkan dan nama-nama yang sudah mapan dimasukkan ke daftar transfer. Delap sendiri disebut bersedia menunggu peluang domestik yang tepat, dengan lebih memilih tetap di Premier League ketimbang mencari kepindahan ke luar negeri. Sementara klub Italia Como, yang dipimpin Cesc Fabregas, sebelumnya menunjukkan minat untuk membawa sang penyerang ke Serie A, preferensi sang pemain adalah membuktikan dirinya di Inggris.
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