Forest saat ini sedang berdiskusi dengan Chelsea terkait kepindahan Delap, dengan Nottingham Forest ingin menambah opsi di lini serang sebelum tenggat waktu, menurut Daily Mail. Forest disebut awalnya mengusulkan kesepakatan peminjaman yang akan mencakup opsi untuk mempermanenkan transfer tersebut pada musim panas mendatang. Manajer Oliver Glasner ingin menambah daya gedor dalam skuadnya, terutama setelah timnya menelan kekalahan tipis 1-0 dari Leeds United pada akhir pekan lalu, hasil yang menyoroti kebutuhan akan penyelesaian akhir yang lebih klinis di sepertiga akhir lapangan.

Langkah ini datang pada saat karier Delap di Stamford Bridge menemui hambatan besar. Meski datang dari Ipswich Town dengan reputasi yang tengah menanjak setelah periode yang sukses di Portman Road, sang striker kesulitan beradaptasi dengan besarnya ekspektasi di London barat. Minimnya keterlibatan dia dalam kemenangan terbaru di Premier League atas Fulham menjadi indikasi paling jelas sejauh ini bahwa waktunya di klub tersebut kian mendekati akhir, saat petinggi Chelsea memberi sinyal kesiapan untuk mempertimbangkan tawaran bagi penyerang muda yang hanya mencetak satu gol liga pada musim debutnya.