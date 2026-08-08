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Nottingham Forest bikin gebrakan besar! Klub Premier League itu siap merekrut bintang Sporting CP Ousmane Diomande dalam kesepakatan senilai €40 juta
Tambahan besar di lini pertahanan untuk Glasner
Menurut The Athletic, Nottingham Forest kian dekat untuk merampungkan perekrutan Diomande senilai €40 juta (£34,3 juta) seiring pelatih kepala baru Oliver Glasner terus membentuk ulang skuadnya. Kesepakatan itu saat ini sedang difinalisasi, dengan sang bek diperkirakan akan melakukan perjalanan pada Sabtu untuk menjalani tes medis sebelum menyepakati kontrak lima tahun.
Diomande awalnya bergabung dengan Sporting pada Januari 2023 dengan kontrak yang berlaku hingga Juni 2027. Klub Portugal itu mengamankan jasanya dari Midtjylland seharga €7,5 juta, dengan bonus yang berpotensi mendorong total biaya menjadi €12,5 juta, setelah masa peminjaman yang impresif di Mafra.
- Getty Images Sport
Kebangkitan Diomande dan pengalaman internasionalnya
Bek tengah berusia 22 tahun itu mewakili Pantai Gading bersama gelandang Forest Ibrahim Sangare di Piala Dunia musim panas ini. Setelah tampil dalam lebih dari 50 pertandingan untuk Sporting, Diomande juga telah mengoleksi 16 caps internasional, mengukuhkan tempatnya di tim nasional berkat fisiknya yang impresif dan ketenangannya saat menguasai bola.
Selama membela Sporting, Diomande membangun catatan kesuksesan yang mengesankan, membantu klub itu meraih gelar Primeira Liga secara beruntun pada 2023-24 dan 2024-25, serta Taca de Portugal pada 2024-25. Di level internasional, ia juga menjadi bagian dari skuad Pantai Gading yang mengangkat trofi Piala Afrika pada 2023.
Pergerakan rekrutmen musim panas Forest yang sibuk
Forest sudah merampungkan transfer bebas gelandang Xaver Schlager dari RB Leipzig saat Glasner terus membangun ulang timnya di City Ground. Meski Schlager menambah energi dan disiplin taktis di lini tengah, kedatangan Diomande semakin memperkuat inti tim.
Setelah kampanye domestik yang mengecewakan hingga membuat mereka finis di peringkat ke-16 musim lalu, Forest bertekad mendukung Glasner. Klub itu ingin memberinya perangkat untuk menerapkan gaya pressing tinggi, dengan harapan bisa meniru kesuksesan gemilangnya di Crystal Palace, ketika ia memenangkan Piala FA 2024-25, Community Shield 2025, dan Liga Konferensi UEFA 2025-26. Diomande sangat cocok dengan visi ini, karena menawarkan potensi besar, pengalaman di Eropa, dan kualitas instan.
- Getty Images Sport
Mengamankan masa depan aset-aset kunci
Selain para pemain baru, Forest juga proaktif dalam mempertahankan figur-figur kunci, dengan mengamankan masa depan Sangare dan Murillo lewat kontrak baru yang masing-masing berlaku hingga 2029 dan 2030. Skuad yang diperkuat ini akan berusaha langsung tampil meyakinkan saat membuka kampanye Premier League di kandang melawan Leeds United pada 22 Agustus.
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