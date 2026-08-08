Menurut The Athletic, Nottingham Forest kian dekat untuk merampungkan perekrutan Diomande senilai €40 juta (£34,3 juta) seiring pelatih kepala baru Oliver Glasner terus membentuk ulang skuadnya. Kesepakatan itu saat ini sedang difinalisasi, dengan sang bek diperkirakan akan melakukan perjalanan pada Sabtu untuk menjalani tes medis sebelum menyepakati kontrak lima tahun.

Diomande awalnya bergabung dengan Sporting pada Januari 2023 dengan kontrak yang berlaku hingga Juni 2027. Klub Portugal itu mengamankan jasanya dari Midtjylland seharga €7,5 juta, dengan bonus yang berpotensi mendorong total biaya menjadi €12,5 juta, setelah masa peminjaman yang impresif di Mafra.