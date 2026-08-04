Nottingham Forest bergabung dengan Juventus dan Galatasaray dalam perburuan gelandang Manchester City Tijjani Reijnders

Bursa transfer mulai memanas seiring Nottingham Forest berupaya membuat pernyataan besar dengan memburu Reijnders milik Manchester City. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Forest menunjukkan minat terhadap gelandang berusia 28 tahun itu saat mereka berusaha memberikan profil teknis yang dibutuhkan Glasner untuk bersaing di papan atas klasemen Premier League.

Forest bukan satu-satunya tim Inggris yang menyatakan minat terhadap gelandang serbabisa tersebut, yang dikenal karena kemampuannya mengalirkan bola ke depan dan mengatur ritme permainan. Newcastle United sempat sangat kencang dikaitkan dengan kepindahan sang pemain pada awal bursa, tetapi Newcastle belum menindaklanjuti pendekatan awal mereka pada Juni.

Hal ini membuka peluang bagi Forest untuk selangkah lebih maju dari rival domestik mereka, meski paket finansial yang dibutuhkan untuk memboyong Reijnders dari sang juara bertahan tetap menjadi kendala besar.