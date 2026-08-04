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Nottingham Forest bergabung dengan Juventus dan Galatasaray dalam perburuan gelandang Manchester City Tijjani Reijnders
Forest ikut meramaikan perburuan bintang City
Bursa transfer mulai memanas seiring Nottingham Forest berupaya membuat pernyataan besar dengan memburu Reijnders milik Manchester City. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Forest menunjukkan minat terhadap gelandang berusia 28 tahun itu saat mereka berusaha memberikan profil teknis yang dibutuhkan Glasner untuk bersaing di papan atas klasemen Premier League.
Forest bukan satu-satunya tim Inggris yang menyatakan minat terhadap gelandang serbabisa tersebut, yang dikenal karena kemampuannya mengalirkan bola ke depan dan mengatur ritme permainan. Newcastle United sempat sangat kencang dikaitkan dengan kepindahan sang pemain pada awal bursa, tetapi Newcastle belum menindaklanjuti pendekatan awal mereka pada Juni.
Hal ini membuka peluang bagi Forest untuk selangkah lebih maju dari rival domestik mereka, meski paket finansial yang dibutuhkan untuk memboyong Reijnders dari sang juara bertahan tetap menjadi kendala besar.
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Raksasa Eropa terus memantau dengan saksama
Meski Forest menjadi peminat terbaru dari Premier League, Juventus tetap menjadi ancaman besar dalam perburuan tanda tangan Reijnders. Raksasa Serie A itu tengah menjalani pembangunan ulang skuad mereka sendiri dan melihat pemain internasional Belanda tersebut sebagai sosok yang sangat cocok untuk sistem taktik Luciano Spalletti.
Juventus aktif di bursa transfer, dengan mengamankan kesepakatan untuk Randal Kolo Muani dan talenta menjanjikan Karim Alajbegovic, tetapi mereka masih merasa seorang gelandang tengah spesialis dibutuhkan untuk melengkapi skuad.
Selain minat dari Italia, juara Turki Galatasaray juga telah menempatkan diri sebagai pesaing serius. Tim asal Istanbul itu dikabarkan memandang Reijnders sebagai pengganti ideal untuk Gabriel Sara, jika pemain Brasil itu meninggalkan klub bulan ini.
Yang krusial, disebutkan bahwa Galatasaray siap memenuhi tuntutan gaji Reijnders sebesar €9 juta yang dilaporkan, angka yang menunjukkan kekuatan finansial signifikan yang siap mereka kerahkan.
Ketidakpastian meningkat di bawah Enzo Maresca
Pemicu lonjakan minat yang tiba-tiba ini adalah ketidakpastian yang dirasakan terkait peran Reijnders di Manchester City setelah kedatangan Enzo Maresca. Musim debut sang gelandang di Etihad secara statistik terbilang impresif, karena ia menutup tahun dengan mencatatkan 50 penampilan di semua kompetisi sambil mencetak tujuh gol dan menyumbang delapan assist.
Terlepas dari angka-angka yang bagus tersebut, level penampilannya menurun secara mencolok pada paruh kedua musim, memunculkan pertanyaan soal kecocokan jangka panjangnya dengan tuntutan intensitas tinggi di Premier League.
City saat ini sedang menjalani perombakan kecil skuad, dan meski beberapa kepergian penting diperkirakan akan terjadi, lini tengah tetap menjadi titik perdebatan. Potensi kepergian pemain senior seperti Bernardo Silva, ditambah rumor yang terus beredar mengenai masa depan jangka panjang Rodri, justru bisa menciptakan kekosongan yang mampu diisi oleh Reijnders.
Ambiguitas ini pula yang menjadi alasan klub-klub seperti Juventus dan Nottingham Forest mulai mengamati situasi; mereka mencium peluang untuk bergerak jika Maresca memutuskan bahwa pemain Belanda itu tidak sesuai dengan kebutuhan posisi spesifiknya.
- Getty
Harga yang diminta Manchester City untuk Reijnders
Manchester City tidak bersedia melepas Reijnders dengan harga murah, dengan klub Premier League itu dilaporkan meminta €64 juta untuk gelandang Belanda tersebut. Biaya itu akan memungkinkan City meraih keuntungan tipis setelah merekrutnya dari AC Milan seharga €55 juta pada musim panas lalu.
Nottingham Forest, Juventus, dan Galatasaray siap bersaing untuk mendapatkan Reijnders pada musim panas ini, dengan ketiga klub sama-sama ingin merekrut gelandang Manchester City itu, yang masih terikat kontrak di Etihad hingga 2030.
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