Noni Madueke mengatakan bahwa instingnya lah yang menjadi dasar dari gerakan yang menghasilkan penalti untuk Arsenal, sementara pemain pengganti itu mengakui bahwa suasana hati The Gunners 'tidak terlalu bagus' setelah hasil imbang melawan Bayer Leverkusen

Madueke terbukti menjadi pembeda utama dalam laga imbang 1-1 timnya melawan Bayer Leverkusen pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Masuk ke lapangan pada 30 menit terakhir di BayArena, pemain internasional Inggris ini memberikan kecepatan yang sangat dibutuhkan bagi tim Mikel Arteta setelah mereka tertinggal di awal babak kedua. Menjelang akhir pertandingan, Madueke membawa bola ke kotak penalti Leverkusen namun terjatuh akibat tekel dari Malik Tillman, meski tim tuan rumah protes terhadap keputusan tersebut.

Berbicara kepada situs resmi Arsenal setelah pertandingan, Madueke menyoroti kecenderungannya yang alami sebagai faktor utama di balik momen tersebut. "Saya selalu berpikir saya bisa memberikan dampak, baik saat saya menjadi starter atau duduk di bangku cadangan," kata winger Noni. "Insting saya mengatakan untuk masuk ke kotak penalti saat saya menguasai bola, jadi saya hanya melakukannya."