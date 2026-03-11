Getty Images Sport
Noni Madueke mengatakan bahwa instingnya lah yang menjadi dasar dari gerakan yang menghasilkan penalti untuk Arsenal, sementara pemain pengganti itu mengakui bahwa suasana hati The Gunners 'tidak terlalu bagus' setelah hasil imbang melawan Bayer Leverkusen
Dampak instingtif pada leg pertama
Madueke terbukti menjadi pembeda utama dalam laga imbang 1-1 timnya melawan Bayer Leverkusen pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Masuk ke lapangan pada 30 menit terakhir di BayArena, pemain internasional Inggris ini memberikan kecepatan yang sangat dibutuhkan bagi tim Mikel Arteta setelah mereka tertinggal di awal babak kedua. Menjelang akhir pertandingan, Madueke membawa bola ke kotak penalti Leverkusen namun terjatuh akibat tekel dari Malik Tillman, meski tim tuan rumah protes terhadap keputusan tersebut.
Berbicara kepada situs resmi Arsenal setelah pertandingan, Madueke menyoroti kecenderungannya yang alami sebagai faktor utama di balik momen tersebut. "Saya selalu berpikir saya bisa memberikan dampak, baik saat saya menjadi starter atau duduk di bangku cadangan," kata winger Noni. "Insting saya mengatakan untuk masuk ke kotak penalti saat saya menguasai bola, jadi saya hanya melakukannya."
Reaksi ruang ganti terhadap hasil undian
Meskipun hasil imbang di kandang lawan di Eropa sering dianggap sebagai hasil yang positif, standar tinggi di dalam tim Arsenal membuat suasana hati para pemain sedikit campur aduk saat peluit akhir berbunyi. Madueke memberikan penilaian jujur tentang suasana di antara rekan-rekannya saat mereka bersiap membawa pertandingan kembali ke London Utara dengan segala kemungkinan masih terbuka.
Penyerang tersebut yakin rekor tim di Emirates Stadium akan memberi mereka keunggulan dalam laga tandang. "Suasana di ruang ganti tidak luar biasa, tapi juga tidak buruk," jelasnya. "Saya pikir semuanya masih terbuka di London, di stadion kami di mana kami sangat, sangat bagus. Ya, jadi, semuanya masih terbuka, dan semua orang baik-baik saja."
Pujian untuk Havertz dan kedalaman skuad
Penalti yang dimenangkan oleh Madueke dieksekusi dengan tenang oleh Kai Havertz, yang kembali menghantui klub lamanya di Jerman. Pemain sayap muda itu segera memuji pemain internasional Jerman tersebut atas keandalannya dari jarak 12 yard dan menyoroti kedalaman skuad Arsenal yang luar biasa musim ini saat mereka mengejar gelar Eropa.
Memiliki beberapa pemain yang mampu mempengaruhi pertandingan level atas merupakan keunggulan besar bagi tim Premier League, seperti yang ditekankan Madueke. "Kai adalah pemain kelas atas," katanya. "Tentu saja semua orang tahu kualitasnya, semua orang tahu kedalaman skuad yang kami miliki di tim ini, jadi apakah Anda memulai atau mengakhiri pertandingan, selalu ada ruang bagi Anda untuk memberikan dampak. Saya tidak sabar, saya tahu atmosfernya akan luar biasa. Kami akan membutuhkan mereka dan kami yakin kami akan menyelesaikan tugas ini."
Pertandingan kandang yang krusial menanti Arsenal
Dengan skor imbang 1-1 di laga Eropa, semua mata kini tertuju pada pekan krusial di Emirates Stadium. Sebelum menjamu Bayer Leverkusen dalam leg kedua yang krusial pada Selasa depan, Arsenal harus terlebih dahulu menghadapi laga domestik melawan Everton pada Sabtu ini. The Gunners saat ini mendominasi Premier League, berada di puncak klasemen dengan keunggulan tujuh poin.
