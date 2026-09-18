Getty/GOAL
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'Nomornya harus tepat' - Yankuba Minteh yang ditaksir bernilai £70 juta masih bisa mendapatkan transfer ke Liverpool ketika legenda Brighton mengatakan winger kanan itu akan "cocok" dengan kebutuhan di Anfield
Liverpool membutuhkan pengganti yang tepat untuk Salah
Setelah membiarkan Mohamed Salah pergi pada tahun terakhir kontraknya dengan status bebas transfer, raksasa Premier League dari Merseyside itu sudah cukup lama mengetahui bahwa mereka membutuhkan tambahan kekuatan di lini serang.
Dengan bos baru Andoni Iraola di pucuk kepemimpinan, pemain Spanyol berbakat Victor Munoz diboyong dari Osasuna, sementara dana £123 juta ($164 juta) digelontorkan untuk mendatangkan pemenang Liga Champions bersama timnas Prancis, Bradley Barcola, saat ia mengucapkan salam perpisahan kepada Paris Saint-Germain.
Kedua rekrutan itu, bersama bintang Belanda Cody Gakpo dan wonderkid remaja Rio Ngumoha, lebih suka dimainkan di sisi kiri. Upaya untuk mencari pengganti Salah pun dilakukan, dengan tawaran diajukan untuk Minteh dan bintang Crystal Palace Ismaila Sarr.
Brighton disebut telah menolak tawaran £50 juta ($67 juta) dan £60 juta ($80 juta), karena mereka bertahan pada angka yang lebih dekat ke £70 juta ($94 juta), dan Minteh belum tampil untuk tim Fabian Hurzeler pada 2026-27 setelah mengalami cedera pergelangan kaki saat pramusim yang mengharuskannya menjalani operasi.
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Brighton meminta £70 juta dari penjualan Minteh apa pun
Mungkin saja Liverpool kembali mengajukan pertanyaan pada Januari, karena kebutuhan jelas mereka tidak akan hilang, dengan mantan striker Seagulls, Zamora, yang berbicara dalam kerja sama dengan taruhan Premier League BetWright, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah ia melihat kesepakatan bisa tercapai: “Mungkin.
“Setiap orang berbeda. Setiap orang bereaksi berbeda terhadap pendekatan ini, klub-klub yang datang. Ada yang bilang, ‘oke, lupakan saja, biarkan saya terus bermain sepak bola’. Yang lain seperti, ‘saya benar-benar ingin ke sana, saya akan melakukan apa pun untuk bisa ke sana sekarang’.
“Dan itu tergantung agen, tergantung orang-orang yang ada di sekelilingnya juga. Jadi, setiap orang berbeda, tetapi, ya, Liverpool masih membutuhkan, dan dia sangat direct. Dia memasukkan bola ke kotak penalti. Dia akan cocok untuk mereka. Saya memang pikir dia akan cocok untuk mereka, tetapi Brighton tidak akan begitu saja melepas seseorang secara cuma-cuma.
“Anda sudah melihat bahwa mereka mendapatkan nilai yang bagus untuk semua pemain yang mereka jual. Jadi, angkanya harus tepat untuk Brighton, pertama-tama. Dan semoga angka itu tepat. Dan dengar, semoga dia pergi, jika memang itu tempat yang ingin dia tuju.
“Brighton punya cara untuk terus menghasilkan semakin banyak pemain, dan Anda bisa melihat itu. Yankuba belum ada di sana belakangan ini, tetapi para pemain yang masuk semuanya melakukan pekerjaan hebat.”
Apa yang telah dikatakan pelatih Brighton, Hurzeler
Hurzeler mengatakan soal situasi Minteh: “Jika seluruh tim sukses dan individunya bersinar, maka Yankuba akan kembali mendapat banyak perhatian dan kemudian mungkin bisa mewujudkan mimpinya pada jendela transfer berikutnya.
“Dia mengenakan warna Brighton, dia mengenakan lambang Brighton. Dia sudah bersama kami selama dua tahun sekarang sebagai bagian dari skuad. Dia telah meraih hal-hal hebat bersama para pemain lain. Sekarang, yang juga penting adalah komitmennya.
“Pada akhirnya, kami selalu mengatakan bahwa kami ingin sukses sebagai klub dan kemudian Anda bisa bersinar sebagai individu. Itulah yang sudah kami buktikan pada masa lalu. Jika kami mencapai sesuatu bersama-sama, perhatian akan datang kepada para pemain secara individu dan itu juga akan terjadi pada musim ini.”
- Getty
Brighton terkenal mampu meraup keuntungan transfer besar
Brighton merekrut Minteh dari Newcastle seharga £30 juta ($40 juta) pada musim panas 2024. Ia telah membukukan 10 gol untuk klub tersebut dalam 73 penampilan, dengan kualitasnya di Premier League kini tidak perlu diragukan lagi.
Klub akan meraup keuntungan besar jika penjualannya disetujui, seperti yang sebelumnya terjadi pada Moises Caicedo, Marc Cucurella, Joao Pedro, dan Alexis Mac Allister, tetapi Liverpool harus merogoh kocek lebih dalam jika benar-benar ingin membajak pemain dari rival domestik yang bisa mengikuti jejak Salah yang memecahkan rekor.
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