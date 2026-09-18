Mungkin saja Liverpool kembali mengajukan pertanyaan pada Januari, karena kebutuhan jelas mereka tidak akan hilang, dengan mantan striker Seagulls, Zamora, yang berbicara dalam kerja sama dengan taruhan Premier League BetWright, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah ia melihat kesepakatan bisa tercapai: “Mungkin.

“Setiap orang berbeda. Setiap orang bereaksi berbeda terhadap pendekatan ini, klub-klub yang datang. Ada yang bilang, ‘oke, lupakan saja, biarkan saya terus bermain sepak bola’. Yang lain seperti, ‘saya benar-benar ingin ke sana, saya akan melakukan apa pun untuk bisa ke sana sekarang’.

“Dan itu tergantung agen, tergantung orang-orang yang ada di sekelilingnya juga. Jadi, setiap orang berbeda, tetapi, ya, Liverpool masih membutuhkan, dan dia sangat direct. Dia memasukkan bola ke kotak penalti. Dia akan cocok untuk mereka. Saya memang pikir dia akan cocok untuk mereka, tetapi Brighton tidak akan begitu saja melepas seseorang secara cuma-cuma.

“Anda sudah melihat bahwa mereka mendapatkan nilai yang bagus untuk semua pemain yang mereka jual. Jadi, angkanya harus tepat untuk Brighton, pertama-tama. Dan semoga angka itu tepat. Dan dengar, semoga dia pergi, jika memang itu tempat yang ingin dia tuju.

“Brighton punya cara untuk terus menghasilkan semakin banyak pemain, dan Anda bisa melihat itu. Yankuba belum ada di sana belakangan ini, tetapi para pemain yang masuk semuanya melakukan pekerjaan hebat.”