(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
Nomor punggung skuad Inggris untuk Piala Dunia telah diumumkan, dengan Marcus Rashford mendapatkan nomor punggung 11-sebuah petunjuk kemungkinan susunan pemain inti
Nomor punggung Rashford memicu spekulasi mengenai susunan pemain inti
Nomor punggung skuad Inggris telah diumumkan menjelang Piala Dunia, dengan Rashford mendapatkan jersey bernomor 11. Penetapan ini menarik perhatian karena nomor punggung tradisional di tim utama sering dianggap sebagai indikasi susunan pemain pilihan manajer.
Kepindahan Rashford ke salah satu nomor klasik dalam susunan pemain inti terjadi di tengah persaingan yang ketat untuk posisi penyerang. Penyerang Manchester United ini sebelumnya mengenakan nomor yang lebih tinggi untuk Inggris, sehingga pergantian ini menjadi perkembangan yang patut diperhatikan menjelang dimulainya turnamen. Di sisi lain, beberapa bintang mapan mempertahankan nomor punggung yang menonjol. Harry Kane tetap memakai nomor 9, Jude Bellingham mengambil nomor 10, dan Jordan Pickford tetap menjadi kiper nomor 1 Inggris.
- Getty/GOAL
Petunjuk mengenai susunan pemain inti Tuchel?
Penomoran tersebut telah memicu spekulasi mengenai susunan starting XI Inggris yang kemungkinan akan diturunkan. Secara tradisional, nomor satu hingga sebelas sering dikaitkan dengan para pemain yang diharapkan memainkan peran penting sejak awal turnamen. Oleh karena itu, penunjukan nomor punggung Rashford diartikan sebagai tanda bahwa ia berada dalam persaingan ketat untuk memperebutkan posisi starter. Sementara itu, pemain seperti Anthony Gordon dan Morgan Rogers diberi nomor punggung yang lebih tinggi, yang mungkin menandakan bahwa mereka saat ini tidak dianggap sebagai pemain inti yang pasti diturunkan.
Angka-angka memberikan petunjuk, tetapi bukan jaminan
Penetapan nomor punggung tersebut tampaknya memberikan gambaran mengenai hierarki tim Inggris saat ini. Masuknya Rashford ke dalam daftar pemain inti yang biasa dipercaya semakin memperkuat pandangan bahwa ia bisa menjadi bagian dari trio penyerang bersama Kane dan Bukayo Saka. Inti tim ini pun tetap tidak berubah. Kane terus memimpin lini serang, Bellingham mempertahankan peran kreatif di tengah, dan jersey nomor 1 yang dikenakan Pickford memperkuat statusnya sebagai kiper pilihan utama Tuchel. Meskipun nomor punggung bisa menjadi petunjuk rencana pemilihan pemain, hal itu tidak menjamin posisi starter. Penyesuaian taktis, performa, dan penampilan dalam latihan masih bisa memengaruhi keputusan sebelum pertandingan pembuka.
- Getty Images Sport
Daftar lengkap nomor punggung skuad Inggris di Piala Dunia
Dengan nomor punggung yang tampaknya sudah ditetapkan, fokus Inggris kini sepenuhnya beralih ke persiapan di lapangan. Pertandingan persahabatan dan sesi latihan terakhir akan menjadi kesempatan terakhir bagi para pemain untuk memperkuat peluang mereka masuk ke dalam susunan pemain inti. Tim Tiga Singa akan menjalani dua pertandingan persahabatan melawan Selandia Baru dan Kosta Rika. Mereka kemudian akan menghadapi Kroasia, Ghana, dan Panama di Grup L.
Nomor
Pemain
Posisi
1
Jordan Pickford
Kiper
2
Ezri Konsa
Bek Tengah
3
Nico O'Reilly
LB
4
Declan Rice
Gelandang Tengah
5
John Stones
Bek Tengah
6
Marc Guehi
Bek Tengah
7
Bukayo Saka
WK
8
Elliot Anderson
Gelandang Tengah
9
Harry Kane
Penyerang Tengah
10
Jude Bellingham
AM
11
Marcus Rashford
LW
12
Tino Livramento
Bek Kanan
13
Dean Henderson
Kiper
14
Jordan Henderson
Gelandang Tengah
15
Dan Burn
Bek Tengah
16
Kobbie Mainoo
CM
17
Morgan Rogers
AM
18
Anthony Gordon
LW
19
Ollie Watkins
Penyerang Tengah
20
Noni Madueke
RW
21
Eberechi Eze
AM
22
Ivan Toney
Penyerang Tengah
23
James Trafford
Kiper
24
Reece James
Bek Kanan
25
Djed Spence
LB
26
Jarell Quansah
CB