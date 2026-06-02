Nomor punggung skuad Inggris untuk Piala Dunia telah diumumkan, dengan Marcus Rashford mendapatkan nomor punggung 11-sebuah petunjuk kemungkinan susunan pemain inti

Nomor punggung skuad Inggris telah diumumkan menjelang Piala Dunia, dengan Rashford mendapatkan jersey bernomor 11. Penetapan ini menarik perhatian karena nomor punggung tradisional di tim utama sering dianggap sebagai indikasi susunan pemain pilihan manajer.

Kepindahan Rashford ke salah satu nomor klasik dalam susunan pemain inti terjadi di tengah persaingan yang ketat untuk posisi penyerang. Penyerang Manchester United ini sebelumnya mengenakan nomor yang lebih tinggi untuk Inggris, sehingga pergantian ini menjadi perkembangan yang patut diperhatikan menjelang dimulainya turnamen. Di sisi lain, beberapa bintang mapan mempertahankan nomor punggung yang menonjol. Harry Kane tetap memakai nomor 9, Jude Bellingham mengambil nomor 10, dan Jordan Pickford tetap menjadi kiper nomor 1 Inggris.