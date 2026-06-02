Marcus RASHFORD-england-202511
Nomor punggung skuad Inggris untuk Piala Dunia telah diumumkan, dengan Marcus Rashford mendapatkan nomor punggung 11-sebuah petunjuk kemungkinan susunan pemain inti

Nomor punggung skuad Inggris tampaknya memberikan petunjuk awal mengenai strategi Thomas Tuchel menjelang Piala Dunia. Marcus Rashford telah diberi nomor punggung ikonik 11, sebuah langkah yang mungkin menandakan ia akan menjadi starter, sementara Harry Kane, Jude Bellingham, dan Jordan Pickford tetap mempertahankan nomor punggung andalan mereka.

  • Nomor punggung Rashford memicu spekulasi mengenai susunan pemain inti

    Nomor punggung skuad Inggris telah diumumkan menjelang Piala Dunia, dengan Rashford mendapatkan jersey bernomor 11. Penetapan ini menarik perhatian karena nomor punggung tradisional di tim utama sering dianggap sebagai indikasi susunan pemain pilihan manajer.

    Kepindahan Rashford ke salah satu nomor klasik dalam susunan pemain inti terjadi di tengah persaingan yang ketat untuk posisi penyerang. Penyerang Manchester United ini sebelumnya mengenakan nomor yang lebih tinggi untuk Inggris, sehingga pergantian ini menjadi perkembangan yang patut diperhatikan menjelang dimulainya turnamen. Di sisi lain, beberapa bintang mapan mempertahankan nomor punggung yang menonjol. Harry Kane tetap memakai nomor 9, Jude Bellingham mengambil nomor 10, dan Jordan Pickford tetap menjadi kiper nomor 1 Inggris.

  Marcus Rashford England 2025

    Petunjuk mengenai susunan pemain inti Tuchel?

    Penomoran tersebut telah memicu spekulasi mengenai susunan starting XI Inggris yang kemungkinan akan diturunkan. Secara tradisional, nomor satu hingga sebelas sering dikaitkan dengan para pemain yang diharapkan memainkan peran penting sejak awal turnamen. Oleh karena itu, penunjukan nomor punggung Rashford diartikan sebagai tanda bahwa ia berada dalam persaingan ketat untuk memperebutkan posisi starter. Sementara itu, pemain seperti Anthony Gordon dan Morgan Rogers diberi nomor punggung yang lebih tinggi, yang mungkin menandakan bahwa mereka saat ini tidak dianggap sebagai pemain inti yang pasti diturunkan.

  • Angka-angka memberikan petunjuk, tetapi bukan jaminan

    Penetapan nomor punggung tersebut tampaknya memberikan gambaran mengenai hierarki tim Inggris saat ini. Masuknya Rashford ke dalam daftar pemain inti yang biasa dipercaya semakin memperkuat pandangan bahwa ia bisa menjadi bagian dari trio penyerang bersama Kane dan Bukayo Saka. Inti tim ini pun tetap tidak berubah. Kane terus memimpin lini serang, Bellingham mempertahankan peran kreatif di tengah, dan jersey nomor 1 yang dikenakan Pickford memperkuat statusnya sebagai kiper pilihan utama Tuchel. Meskipun nomor punggung bisa menjadi petunjuk rencana pemilihan pemain, hal itu tidak menjamin posisi starter. Penyesuaian taktis, performa, dan penampilan dalam latihan masih bisa memengaruhi keputusan sebelum pertandingan pembuka.

  • Albania v England - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Daftar lengkap nomor punggung skuad Inggris di Piala Dunia

    Dengan nomor punggung yang tampaknya sudah ditetapkan, fokus Inggris kini sepenuhnya beralih ke persiapan di lapangan. Pertandingan persahabatan dan sesi latihan terakhir akan menjadi kesempatan terakhir bagi para pemain untuk memperkuat peluang mereka masuk ke dalam susunan pemain inti. Tim Tiga Singa akan menjalani dua pertandingan persahabatan melawan Selandia Baru dan Kosta Rika. Mereka kemudian akan menghadapi Kroasia, Ghana, dan Panama di Grup L.

    Nomor

    Pemain

    Posisi

    1

    Jordan Pickford

    Kiper

    2

    Ezri Konsa

    Bek Tengah

    3

    Nico O'Reilly

    LB

    4

    Declan Rice

    Gelandang Tengah

    5

    John Stones

    Bek Tengah

    6

    Marc Guehi

    Bek Tengah

    7

    Bukayo Saka

    WK

    8

    Elliot Anderson

    Gelandang Tengah

    9

    Harry Kane

    Penyerang Tengah

    10

    Jude Bellingham

    AM

    11

    Marcus Rashford

    LW

    12

    Tino Livramento

    Bek Kanan

    13

    Dean Henderson

    Kiper

    14

    Jordan Henderson

    Gelandang Tengah

    15

    Dan Burn

    Bek Tengah

    16

    Kobbie Mainoo

    CM

    17

    Morgan Rogers

    AM

    18

    Anthony Gordon

    LW

    19

    Ollie Watkins

    Penyerang Tengah

    20

    Noni Madueke

    RW

    21

    Eberechi Eze

    AM

    22

    Ivan Toney

    Penyerang Tengah

    23

    James Trafford

    Kiper

    24

    Reece James

    Bek Kanan

    25

    Djed Spence

    LB

    26

    Jarell Quansah

    CB


