Nominasi Pelatih Terbaik Ballon d'Or 2026: dominasi Spanyol saat Luis Enrique, Mikel Arteta, dan Luis de la Fuente memimpin daftar pendek Trofi Johan Cruyff

Luis Enrique kembali menjadi sorotan setelah satu tahun sensasional lainnya di ibu kota Prancis. Bos Paris Saint-Germain itu, yang membawa pulang penghargaan tersebut pada 2025, kini membidik untuk mempertahankan mahkotanya setelah membawa klub Paris itu meraih gelar Liga Champions kedua secara beruntun.

Trofi Johan Cruyff, yang pertama kali diberikan pada 2024 kepada Carlo Ancelotti, merupakan penghargaan bagi pelatih yang taktik superior dan inovasinya menghasilkan kesuksesan paling signifikan di lapangan. Fleksibilitas taktik Enrique dan kemampuannya mengelola skuad bertabur bintang melewati kerasnya fase gugur kompetisi Eropa sekali lagi menempatkannya di barisan terdepan.







