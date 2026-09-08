AFP
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Nominasi Pelatih Terbaik Ballon d'Or 2026: dominasi Spanyol saat Luis Enrique, Mikel Arteta, dan Luis de la Fuente memimpin daftar pendek Trofi Johan Cruyff
Enrique mengincar pengulangan bersejarah bersama PSG
Luis Enrique kembali menjadi sorotan setelah satu tahun sensasional lainnya di ibu kota Prancis. Bos Paris Saint-Germain itu, yang membawa pulang penghargaan tersebut pada 2025, kini membidik untuk mempertahankan mahkotanya setelah membawa klub Paris itu meraih gelar Liga Champions kedua secara beruntun.
Trofi Johan Cruyff, yang pertama kali diberikan pada 2024 kepada Carlo Ancelotti, merupakan penghargaan bagi pelatih yang taktik superior dan inovasinya menghasilkan kesuksesan paling signifikan di lapangan. Fleksibilitas taktik Enrique dan kemampuannya mengelola skuad bertabur bintang melewati kerasnya fase gugur kompetisi Eropa sekali lagi menempatkannya di barisan terdepan.
- AFP
Arteta dan Emery memimpin laju Premier League
Bergabung dengan Enrique dalam daftar pendek kategori putra adalah manajer Arsenal Mikel Arteta, yang akhirnya mengakhiri penantian panjang Arsenal untuk supremasi domestik. Arteta membawa kembali kejayaan Premier League ke London utara untuk pertama kalinya dalam 22 tahun, sebelum gagal meraih gelar ganda setelah kalah dari PSG di final Liga Champions.
Melengkapi kontingen Spanyol di Inggris adalah Unai Emery, yang terus melakukan keajaiban bersama Aston Villa. Emery membawa Aston Villa meraih kejayaan Liga Europa musim lalu dan mengamankan finis luar biasa di peringkat keempat Premier League untuk memastikan tiket Liga Champions bagi klub Birmingham tersebut.
De la Fuente membidik penghargaan
Di panggung internasional, Luis de la Fuente tetap menjadi sosok yang harus dikalahkan. Setelah finis di peringkat ketiga dalam ranking 2024 usai Spanyol menjuarai Piala Eropa, pelatih kawakan itu melihat reputasinya makin meningkat pada tahun ini. De la Fuente memimpin kampanye bersejarah ketika Spanyol melaju menuju sukses di Piala Dunia 2026, membuktikan bahwa sistem berbasis penguasaan bolanya tetap menjadi standar emas dalam sepakbola modern.
Satu-satunya non-Spanyol dalam daftar kandidat putra adalah bos Bayern Munich Vincent Kompany. Juru taktik Belgia itu sedang bersaing untuk meraih penghargaan Coach of the Year pertamanya setelah membawa raksasa Bavaria itu menjuarai Bundesliga dengan meyakinkan. Di bawah arahannya, Bayern memecahkan rekor gol Bundesliga sepanjang masa dengan mencetak 122 gol yang luar biasa pada musim lalu.
Perebutan trofi ini mencerminkan pergeseran kekuatan saat ini dalam kepelatihan Eropa, ketika ideologi Spanyol berhasil diterapkan di berbagai lingkungan kasta tertinggi.
- AFP
Era baru bagi Pelatih Terbaik Sepanjang Tahun Putri
Penghargaan Pelatih Wanita Terbaik Tahun Ini juga akan diberikan untuk ketiga kalinya bulan depan, dan pemenang pertama kali dipastikan akan terpilih. Setelah Emma Hayes meraihnya pada 2024 dan Sarina Wiegman pada 2025, daftar nominasi 2026 menampilkan beragam talenta. Juru taktik Barcelona Pere Romeu menjadi salah satu kandidat kuat bersama Andree Jeglertz dari Manchester City dan mantan manajer Jepang Nils Nielsen.
Melengkapi daftar nominasi kategori wanita adalah Jonatan Giraldez dari OL Lyonnes dan pelatih BK Hacken saat ini, Elena Sadiku. Masuknya Sadiku sangat layak disorot karena ia memulai musim bersama Celtic sebelum pindah untuk memimpin tim Swedia itu meraih kejayaan bersejarah di Europa Cup.
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