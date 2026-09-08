Paris Saint-Germain telah benar-benar menegaskan diri sebagai tim yang harus dikalahkan di panggung global, dan sekali lagi mereka berada di garis depan pembicaraan Ballon d’Or. Setelah mengamankan penghargaan 2025 menyusul kesuksesan Eropa pertama mereka, raksasa Prancis itu membidik untuk menjadi pemenang beruntun trofi Klub Putra Terbaik Tahun Ini setelah meraih trofi Liga Champions kedua mereka.

Namun, jalan menuju gelar kedua secara beruntun tidak akan mudah bagi juara Ligue 1 tersebut. Dominasi mereka sedang ditantang oleh beberapa raksasa Eropa yang juga menikmati musim bersejarah mereka sendiri. Daftar nominasi ini mencerminkan beragam kisah sukses dari seluruh benua dan luar Eropa, memastikan bahwa keputusan akhir akan menjadi salah satu aspek yang paling diperdebatkan dalam gala mendatang.







