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Nominasi Klub Terbaik Ballon d'Or 2026: PSG, Arsenal, dan Bayern Munich memimpin daftar kandidat putra untuk penghargaan bergengsi saat Barcelona kembali jadi sorotan
PSG mengincar kejayaan beruntun
Paris Saint-Germain telah benar-benar menegaskan diri sebagai tim yang harus dikalahkan di panggung global, dan sekali lagi mereka berada di garis depan pembicaraan Ballon d’Or. Setelah mengamankan penghargaan 2025 menyusul kesuksesan Eropa pertama mereka, raksasa Prancis itu membidik untuk menjadi pemenang beruntun trofi Klub Putra Terbaik Tahun Ini setelah meraih trofi Liga Champions kedua mereka.
Namun, jalan menuju gelar kedua secara beruntun tidak akan mudah bagi juara Ligue 1 tersebut. Dominasi mereka sedang ditantang oleh beberapa raksasa Eropa yang juga menikmati musim bersejarah mereka sendiri. Daftar nominasi ini mencerminkan beragam kisah sukses dari seluruh benua dan luar Eropa, memastikan bahwa keputusan akhir akan menjadi salah satu aspek yang paling diperdebatkan dalam gala mendatang.
- Getty Images Sport
Arsenal dan Bayern memimpin kelompok pengejar
Penantang utama di antara para rival adalah Arsenal, yang menikmati tahun yang benar-benar transformatif di bawah arahan Mikel Arteta. Arsenal akhirnya mengakhiri penantian 22 tahun mereka untuk meraih gelar Premier League, menahan ketatnya persaingan di level domestik untuk kembali ke puncak sepak bola Inggris.
Bergabung bersama mereka dalam daftar pendek adalah raksasa Jerman Bayern Munich, yang telah mengalami revolusi taktik di bawah Vincent Kompany. Dipimpin ketajaman mencetak gol kapten Inggris Harry Kane, yang juga menjadi salah satu kandidat terdepan untuk penghargaan Ballon d’Or individu, Bayern menampilkan beberapa permainan menyerang paling memukau di dunia.
Pengakuan global dan kisah underdog
Daftar pendek Klub Pria Terbaik Tahun Ini dilengkapi oleh dua klub yang menyoroti jangkauan global olahraga ini. Klub Norwegia, Bodo/Glimt, mendapatkan tempat mereka di antara jajaran elite setelah laju sensasional di Liga Champions, ketika mereka menentang prediksi untuk mengalahkan raksasa seperti Atletico Madrid dan Manchester City. Masuknya mereka menjadi bukti atas pencapaian luar biasa mereka di panggung Eropa.
Bergabung dengan mereka untuk melengkapi gambaran internasional ini adalah raksasa Brasil, Flamengo. Klub asal Rio itu mengamankan nominasi mereka setelah semusim mendominasi kompetisi domestik dan kontinental, dengan merebut gelar Campeonato Brasileiro dan menjuarai Copa Libertadores untuk ketiga kalinya yang luar biasa dalam kurun hanya enam tahun.
- Getty Images Sport
Barcelona dan City berebut mahkota sepak bola putri
Dalam kategori Klub Wanita Terbaik Tahun Ini, persaingannya sama sengitnya karena Barcelona berupaya merebut kembali status mereka sebagai kekuatan utama dunia. Tim asal Catalan itu meraih treble domestik yang spektakuler dan mengamankan lagi gelar Liga Champions, sehingga menjadikan mereka favorit kuat untuk penghargaan 2026. Setelah memenangi dua edisi pertama penghargaan ini pada 2023 dan 2024, mereka sempat digeser oleh Arsenal pada 2025.
Persaingan untuk Barcelona dipimpin oleh juara Inggris Manchester City dan pemenang Jerman Bayern Munich, yang keduanya telah membuat kemajuan signifikan dalam menutup jarak di papan atas sepak bola wanita. Mereka ditemani raksasa Prancis OL Lyonnes dan tim Meksiko Club America, yang menjuarai Concacaf W Champions Cup.
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