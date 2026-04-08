Noir menyesali kembalinya harapan bagi Real Madrid... dan menolak pertanyaan tentang Piala Dunia

Kiper asal Jerman, Manuel Neuer, mengungkapkan penyesalannya karena Bayern Munich tidak mampu mengakhiri leg pertama perempat final Liga Champions melawan Real Madrid, Selasa malam, dengan skor lebih besar dari 2-1, sekaligus menegaskan betapa sulitnya tugas yang menanti di leg kedua di Allianz Arena.
Neuer mengatakan dalam pernyataannya setelah pertandingan: "Sangat disayangkan pertandingan tidak berakhir 2-0. Kami sangat menyadari betapa berbahayanya Real Madrid. Mereka juga memiliki peluang bagus dan membuang beberapa di antaranya, jadi kami senang bisa menang di sini di Bernabéu terlebih dahulu dan di atas segalanya. Namun, tugasnya akan sangat sulit di Munich."