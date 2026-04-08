Noir menyesali kembalinya harapan bagi Real Madrid... dan menolak pertanyaan tentang Piala Dunia

Kiper veteran itu memperingatkan rekan-rekannya menjelang laga di Allianz Arena

Kiper asal Jerman, Manuel Neuer, mengungkapkan penyesalannya karena Bayern Munich tidak mampu mengakhiri leg pertama perempat final Liga Champions melawan Real Madrid, Selasa malam, dengan skor lebih besar dari 2-1, sekaligus menegaskan betapa sulitnya tugas yang menanti di leg kedua di Allianz Arena.

Neuer mengatakan dalam pernyataannya setelah pertandingan: "Sangat disayangkan pertandingan tidak berakhir 2-0. Kami sangat menyadari betapa berbahayanya Real Madrid. Mereka juga memiliki peluang bagus dan membuang beberapa di antaranya, jadi kami senang bisa menang di sini di Bernabéu terlebih dahulu dan di atas segalanya. Namun, tugasnya akan sangat sulit di Munich."

    Kiper Bayern itu menambahkan: "Real Madrid memiliki beberapa pemain terbaik di dunia, yang memiliki kecepatan tinggi serta kemampuan luar biasa dalam menggiring bola dan mencetak gol, dan hal ini sulit untuk dihadapi."

    Dia menekankan: "Jika kami tetap kompak dan saling mendukung, segalanya akan lebih mudah. Namun, jika kami memberi mereka ruang dalam duel satu lawan satu, situasinya akan menjadi sangat rumit. Sangat menyenangkan bermain bersama tim dan staf pelatih ini. Segalanya mungkin."

    Baca juga: Vinícius mengorbankan kebiasaannya karena takut akan keputusan sulit

    Baca juga: Pato tentang hubungannya dengan Ancelotti: Dia menamai anjingnya dengan namaku

    Di sisi lain, Neuer dengan tegas menolak untuk membahas kemungkinan kembalinya ke tim nasional Jerman di tengah persiapan Die Mannschaft untuk Piala Dunia 2026, meskipun penampilannya yang gemilang membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam laga melawan Real Madrid.

    Kiper berusia 40 tahun itu berkata saat ditanya soal topik tersebut di zona campuran setelah pertandingan: "Apakah kita ingin membahas topik ini sekarang? Seperti yang saya katakan sebelumnya: kita tidak akan membahas topik ini di sini sekarang. Bagaimana penampilan kita hari ini? Itu penampilan yang luar biasa, dan kita tidak sedang membicarakan tim nasional di sini. Saya sudah mengatakan apa yang ingin saya sampaikan, dan saat ini saya fokus pada Bayern Munich."

    Baca juga: Legenda Bayern menantang Real Madrid: Hanya Barcelona yang bisa menyaingi kami

    Baca juga: Ledakan emosi tak biasa dari Chouameni terhadap wasit laga Bayern

    Neuer menegaskan bahwa fokusnya saat ini sepenuhnya tertuju pada leg kedua melawan Real Madrid, sambil menyoroti bahwa kemenangan di leg pertama merupakan langkah penting yang harus dikukuhkan di Allianz Arena.

