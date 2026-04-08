Noir menyesali kembalinya harapan bagi Real Madrid... dan menolak pertanyaan tentang Piala Dunia

Di sisi lain, Neuer dengan tegas menolak untuk membahas kemungkinan kembalinya ke tim nasional Jerman di tengah persiapan Die Mannschaft untuk Piala Dunia 2026, meskipun penampilannya yang gemilang membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam laga melawan Real Madrid.

Kiper berusia 40 tahun itu berkata saat ditanya soal topik tersebut di zona campuran setelah pertandingan: "Apakah kita ingin membahas topik ini sekarang? Seperti yang saya katakan sebelumnya: kita tidak akan membahas topik ini di sini sekarang. Bagaimana penampilan kita hari ini? Itu penampilan yang luar biasa, dan kita tidak sedang membicarakan tim nasional di sini. Saya sudah mengatakan apa yang ingin saya sampaikan, dan saat ini saya fokus pada Bayern Munich."

Neuer menegaskan bahwa fokusnya saat ini sepenuhnya tertuju pada leg kedua melawan Real Madrid, sambil menyoroti bahwa kemenangan di leg pertama merupakan langkah penting yang harus dikukuhkan di Allianz Arena.