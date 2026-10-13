AFP
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Niko Kovac perpanjang masa bakti di Dortmund lewat kontrak baru hingga 2029, sang pelatih kepala menegaskan: “Kami bisa meraih jauh lebih banyak”
Juru taktik asal Kroasia berkomitmen untuk jangka panjang
Kovac resmi memastikan masa depan jangka panjangnya di Signal Iduna Park setelah menyepakati perpanjangan kontrak selama tiga tahun bersama Robert dan Tapalovic. Kesepakatan itu menjadi pengakuan nyata atas keberhasilannya mengubah tim yang kesulitan di papan tengah menjadi tim yang lolos ke Liga Champions dan finis sebagai runner-up Bundesliga musim lalu.
Dengan raihan impresif 2,15 poin per pertandingan dalam 53 laga di kasta tertinggi, catatan tersebut semakin mengukuhkan statusnya sebagai pelatih paling produktif dalam sejarah BVB.
- Team 2
Direktur olahraga memuji stabilitas klub
Direktur pelaksana bidang olahraga Dortmund, Lars Ricken, memuji dampak positif staf pelatih dalam membangun lingkungan yang tangguh dan kompetitif sejak mulai bertugas pada musim semi 2025.
Menjelaskan alasan di balik perpanjangan kontrak tersebut, Ricken mengatakan dalam pernyataan resmi klub: "Bersama Niko Kovac, kami telah berada di jalur yang sangat baik sejak ia mulai menjabat sedikit lebih dari satu setengah tahun lalu.
"Ia terus mengembangkan tim dan mendapat dukungan luas di klub kami. Perpanjangan kontrak Niko juga merupakan tanda yang jelas akan konsistensi dan stabilitas di Borussia Dortmund. Niko pun tahu apa yang ia miliki di Borussia Dortmund. Karena itu, kami dengan cepat sepakat untuk melanjutkan langkah ini bersama-sama."
Bos ambisius membidik pencapaian lebih besar
Raihan 73 poin pada musim penuh pertamanya menjadi bukti tak terbantahkan bahwa fondasi kokoh telah dibangun. Hasil itu mendorong ambisi sang pelatih untuk membidik pencapaian yang lebih tinggi di kompetisi domestik maupun Eropa.
Berbicara tentang komitmennya yang diperbarui di Westfalenstadion, Kovac menegaskan: "Bersama-sama, kami telah memulai perkembangan yang jelas dan meletakkan fondasi penting untuk masa depan. Kami ingin melanjutkannya. Kami memiliki visi yang jelas tentang bagaimana kami ingin bermain sepak bola, bagaimana kami ingin tampil sebagai tim, dan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan kami.
"Yang terpenting, kami tidak akan puas dengan apa yang telah kami capai, tetapi akan bekerja setiap hari untuk menjadi lebih baik. Kami melihat potensi besar dan yakin bahwa bersama-sama, dengan keyakinan penuh dan tekad kuat, kami dapat mencapai jauh lebih banyak."
- AFP
Laga-laga tandang berat menguji momentum
Borussia Dortmund kini harus segera mengalihkan perhatian ke kompetisi Eropa menjelang lawatan pada Rabu dalam pertandingan kedua Liga Champions untuk menghadapi klub Norwegia Bodo/Glimt. Ujian konsistensi itu berlanjut di kompetisi domestik pada akhir pekan, saat mereka bertandang ke markas Union Berlin pada pertandingan keenam demi menjaga persaingan memperebutkan gelar di papan atas Bundesliga.
Dengan 13 poin dari lima pertandingan pembuka liga, kecakapan taktik Kovac akan diuji sepenuhnya untuk mempertahankan momentum impresif ini di tengah padatnya jadwal musim gugur.
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