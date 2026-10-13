Raihan 73 poin pada musim penuh pertamanya menjadi bukti tak terbantahkan bahwa fondasi kokoh telah dibangun. Hasil itu mendorong ambisi sang pelatih untuk membidik pencapaian yang lebih tinggi di kompetisi domestik maupun Eropa.

Berbicara tentang komitmennya yang diperbarui di Westfalenstadion, Kovac menegaskan: "Bersama-sama, kami telah memulai perkembangan yang jelas dan meletakkan fondasi penting untuk masa depan. Kami ingin melanjutkannya. Kami memiliki visi yang jelas tentang bagaimana kami ingin bermain sepak bola, bagaimana kami ingin tampil sebagai tim, dan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan kami.

"Yang terpenting, kami tidak akan puas dengan apa yang telah kami capai, tetapi akan bekerja setiap hari untuk menjadi lebih baik. Kami melihat potensi besar dan yakin bahwa bersama-sama, dengan keyakinan penuh dan tekad kuat, kami dapat mencapai jauh lebih banyak."