Pressefoto Baumann
Diterjemahkan oleh
Niko Kovac mengakui Borussia Dortmund "beruntung" saat kebangkitan luar biasa tiga gol mengejutkan Hoffenheim
Dortmund bangkit dengan cara sensasional
Tuan rumah tampak sepenuhnya mengendalikan pertandingan setelah Leon Avdullahu dan Tim Lemperle membawa Hoffenheim unggul dua gol pada menit ke-54. Namun, Dortmund melakukan kebangkitan luar biasa lewat gol-gol dari Serhou Guirassy dan Fabio Silva sebelum gol bunuh diri dramatis di akhir laga dari Albian Hajdari memastikan kemenangan. Hasil ini menjadi pertama kalinya Dortmund membalikkan defisit dua gol untuk memenangi laga tandang Bundesliga sejak Januari 2022.
"Itu kemenangan yang beruntung"
Comeback penuh semangat pada Sabtu menjadi tonggak bersejarah bagi Kovac dalam laga Bundesliga ke-50-nya di kursi pelatih. Dengan membawa total raihannya menjadi 107 poin, ia melampaui rekor klub sebelumnya milik Lucien Favre, yaitu 106 poin, sebagai jumlah poin terbanyak yang dikumpulkan dalam 50 pertandingan liga pertamanya sebagai pelatih.
Berbicara setelah peluit akhir, Kovac mengatakan: "Itu kemenangan yang beruntung, harus dikatakan begitu, terutama ketika Anda memenangkan pertandingan berkat gol bunuh diri. Tetapi itu adalah penampilan energi yang fantastis yang menunjukkan apa yang mampu dilakukan tim ini. Itu pertandingan yang sangat intens. Kami tahu kami harus memberikan segalanya melawan Hoffenheim. Semua orang melihat kualitas yang mereka miliki.
"Saya tentu lebih memilih melihat kami unggul 2-0. Kami baru bangun setelah tertinggal 2-0. Sebelum itu, Hoffenheim bermain sangat, sangat baik. Mereka menyulitkan kami dan setelah tertinggal 2-0, kami habis-habisan dan melakukan beberapa pergantian yang bagus. Para pemain yang masuk membawa sesuatu yang ekstra."
Kiper merefleksikan perjuangannya
Kemenangan di PreZero Arena membuat Borussia Dortmund kukuh di peringkat kedua klasemen dengan raihan sempurna enam poin dari dua laga. Ketangguhan mental itu terbukti krusial untuk meredam gelombang tekanan lawan yang terus-menerus sepanjang pertandingan.
Kiper Gregor Kobel mengatakan kepada Sky: "Mereka tampil sangat baik dengan pressing mereka dan menutup ruang kami. Mereka juga berkali-kali menekan kami saat menguasai bola.
"Kami kesulitan menemukan ritme permainan, menciptakan kombinasi yang efektif, dan memenangkan bola kedua. Sampai taraf tertentu, kami terus berada dalam posisi mengejar. Setelah [gol pertama kami], pertandingan menjadi terbuka dan sedikit berlangsung bolak-balik, tetapi kami yang berhasil mencetak gol. Rasanya luar biasa bisa menang di sini."
- AFP
Kampanye Eropa dimulai dengan cepat
Dortmund harus segera mengalihkan fokus mereka ke kompetisi Eropa saat mereka menjamu wakil Spanyol Villarreal dalam laga pembuka fase liga Liga Champions di Signal Iduna Park pada Selasa malam. Ujian konsistensi di kompetisi domestik kemudian menanti saat mereka kembali beraksi di Bundesliga untuk menghadapi tim promosi Paderborn akhir pekan depan. Prioritas utama Kovac adalah menjaga ritme serangan timnya sambil melakukan rotasi skuad di tengah jadwal pertandingan yang padat.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami