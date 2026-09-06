Comeback penuh semangat pada Sabtu menjadi tonggak bersejarah bagi Kovac dalam laga Bundesliga ke-50-nya di kursi pelatih. Dengan membawa total raihannya menjadi 107 poin, ia melampaui rekor klub sebelumnya milik Lucien Favre, yaitu 106 poin, sebagai jumlah poin terbanyak yang dikumpulkan dalam 50 pertandingan liga pertamanya sebagai pelatih.

Berbicara setelah peluit akhir, Kovac mengatakan: "Itu kemenangan yang beruntung, harus dikatakan begitu, terutama ketika Anda memenangkan pertandingan berkat gol bunuh diri. Tetapi itu adalah penampilan energi yang fantastis yang menunjukkan apa yang mampu dilakukan tim ini. Itu pertandingan yang sangat intens. Kami tahu kami harus memberikan segalanya melawan Hoffenheim. Semua orang melihat kualitas yang mereka miliki.

"Saya tentu lebih memilih melihat kami unggul 2-0. Kami baru bangun setelah tertinggal 2-0. Sebelum itu, Hoffenheim bermain sangat, sangat baik. Mereka menyulitkan kami dan setelah tertinggal 2-0, kami habis-habisan dan melakukan beberapa pergantian yang bagus. Para pemain yang masuk membawa sesuatu yang ekstra."