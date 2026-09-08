Kovac meyakini dedikasi Anton yang tanpa henti dan sikap pantang menyerahnya memberikan teladan sempurna untuk diikuti talenta-talenta muda Borussia Dortmund. Berbicara jelang laga pembuka Eropa pada Selasa, sang pelatih memuji dampak sang bek: "Dia adalah sosok yang memimpin dengan memberi contoh; sosok yang tidak pernah menyerah. Dan itulah yang dibutuhkan, terutama untuk menjadi teladan bagi para pemain muda. Musim lalu dia sudah menjadi kapten secara spirit, bahkan tanpa ban kapten, karena kehadirannya membuat para pemain lain ikut terangkat bersamanya."