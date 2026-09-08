Getty Images Sport
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Niko Kovac memuji kapten pengganti Waldemar Anton karena menetapkan standar di Borussia Dortmund
Bek mengambil alih peran kapten
Bek tengah Anton akan kembali memimpin Dortmund saat mereka menjamu Villarreal dalam laga pembuka fase liga Liga Champions pada Selasa di Signal Iduna Park. Pemain berusia 30 tahun itu telah mengenakan ban kapten di semua pertandingan kompetitif musim ini setelah kapten klub Can mengalami cedera anterior cruciate ligament (ACL). Kovac mengungkapkan bahwa keputusan memberikan ban kapten kepada sang bek merupakan pilihan yang mudah mengingat pengaruh besarnya di ruang ganti.
- Getty Images Sport
Kovac memuji kualitas kepemimpinan
Kovac meyakini dedikasi Anton yang tanpa henti dan sikap pantang menyerahnya memberikan teladan sempurna untuk diikuti talenta-talenta muda Borussia Dortmund. Berbicara jelang laga pembuka Eropa pada Selasa, sang pelatih memuji dampak sang bek: "Dia adalah sosok yang memimpin dengan memberi contoh; sosok yang tidak pernah menyerah. Dan itulah yang dibutuhkan, terutama untuk menjadi teladan bagi para pemain muda. Musim lalu dia sudah menjadi kapten secara spirit, bahkan tanpa ban kapten, karena kehadirannya membuat para pemain lain ikut terangkat bersamanya."
Anton menikmati laga malam Eropa
Anton menegaskan bahwa seluruh skuad bersemangat untuk menunjukkan kualitas mereka di Eropa dan bertekad mengamankan tiga poin penuh di depan para pendukung sendiri. Menyambut antusiasme tim jelang menghadapi wakil Spanyol itu, Anton berkata: "Antisipasinya sangat besar. Laga kandang di Liga Champions adalah sesuatu yang spesial bagi setiap pemain. Musim lalu sudah berlalu. Sekarang kami harus melangkah maju dan mengambil langkah pertama besok."
- Pressefoto Baumann
Raksasa Jerman bidik momentum
Dortmund bertekad mengulang penampilan dominan musim lalu setelah menghancurkan Villarreal 4-0 di Westfalenstadion dengan catatan xG klinis 4,03 dari 13 percobaan. Sebaliknya, tim tamu datang di bawah tekanan besar setelah kalah dalam lima laga tandang Liga Champions secara beruntun tanpa mampu mencetak gol. Mengamankan kemenangan pada laga pembuka menjadi hal yang mutlak bagi tim asuhan Kovac untuk membangun momentum awal di fase liga sebelum jadwal menjadi semakin padat.
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