Niko Kovac membela Nico Schlotterbeck setelah bek Borussia Dortmund itu secara terbuka membantah telah mencapai kesepakatan kontrak dengan klub Bundesliga tersebut

Pelatih kepala Dortmund mengungkapkan kekecewaannya atas beredarnya informasi yang keliru, sambil menekankan bahwa pemain berusia 26 tahun itu hanya bereaksi terhadap desas-desus dari luar. Kovac yakin situasi tersebut ditangani dengan tepat oleh sang pemain, yang merasa perlu meluruskan fakta saat sedang bertugas bersama tim nasional.

"Bukan Schlotti yang menjadi berita utama, melainkan mereka yang menyebarkan rumor yang sama sekali tidak benar," kata Kovac kepada wartawan saat ditanya tentang situasi tersebut. "Schlotti berhak untuk mengklarifikasi hal-hal tersebut. Dia tidak melakukan kesalahan apa pun."

Schlotterbeck sendiri mengaku "sangat terkejut" dengan detail spesifik yang bocor ke media, termasuk angka-angka terkait kenaikan gaji dan klausul pelepasan potensial. Berbicara setelah kemenangan Jerman atas Ghana, ia menegaskan bahwa meskipun negosiasi sedang berlangsung, belum ada kesepakatan yang ditandatangani.