Niko Kovac membela Nico Schlotterbeck setelah bek Borussia Dortmund itu secara terbuka membantah telah mencapai kesepakatan kontrak dengan klub Bundesliga tersebut
Kovac menyalahkan media atas kebingungan seputar kontrak
Kovac telah menanggapi spekulasi yang semakin merebak seputar masa depan Schlotterbeck, dan dengan tegas menyalahkan media atas kontroversi yang terjadi belakangan ini. Beredar laporan yang menyebutkan bahwa kontrak baru yang menguntungkan hingga tahun 2031 akan segera terwujud, sehingga memaksa sang pemain untuk mengeluarkan klarifikasi secara terbuka.
Pelatih dan pemain mengecam judul berita yang 'tidak benar'
Pelatih kepala Dortmund mengungkapkan kekecewaannya atas beredarnya informasi yang keliru, sambil menekankan bahwa pemain berusia 26 tahun itu hanya bereaksi terhadap desas-desus dari luar. Kovac yakin situasi tersebut ditangani dengan tepat oleh sang pemain, yang merasa perlu meluruskan fakta saat sedang bertugas bersama tim nasional.
"Bukan Schlotti yang menjadi berita utama, melainkan mereka yang menyebarkan rumor yang sama sekali tidak benar," kata Kovac kepada wartawan saat ditanya tentang situasi tersebut. "Schlotti berhak untuk mengklarifikasi hal-hal tersebut. Dia tidak melakukan kesalahan apa pun."
Schlotterbeck sendiri mengaku "sangat terkejut" dengan detail spesifik yang bocor ke media, termasuk angka-angka terkait kenaikan gaji dan klausul pelepasan potensial. Berbicara setelah kemenangan Jerman atas Ghana, ia menegaskan bahwa meskipun negosiasi sedang berlangsung, belum ada kesepakatan yang ditandatangani.
Ricken tetap tenang meski sedang mengalami masa transisi.
Direktur olahraga Lars Ricken mengatakan pada hari Selasa bahwa ia memahami pernyataan Schlotterbeck dan menegaskan bahwa tujuan klub saat ini adalah memastikan komitmen jangka panjang Schlotterbeck.
"Pernyataan Nico dapat dimengerti," kata Ricken. "Kami belum mengonfirmasi adanya terobosan maupun kesepakatan, jadi justru pemberitaan terbaru itulah yang mengejutkan kami. Sikap dasar kami untuk mengikatnya dengan BVB dalam jangka panjang tidak berubah. Kami terus bekerja untuk itu."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Meskipun klub akan terus melakukan negosiasi kontrak dengan perwakilan sang pemain, Schlotterbeck akan tetap fokus membantu Dortmund mengakhiri musim dengan gemilang. Saat ini mereka berada di posisi kedua Bundesliga, tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Bayern Munich. Die Roten selanjutnya akan menghadapi Stuttgart pada hari Sabtu.