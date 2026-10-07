Getty Images Sport
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'Nikmati hidup, saudara' - legenda Brasil Ronaldinho menulis tribut emosional untuk Lionel Messi setelah ikon Barcelona itu mengakhiri kariernya bersama Argentina
Perpisahan yang monumental
Messi menutup karier internasionalnya yang gemilang selama 21 tahun dengan cara yang spektakuler. Pemain berusia 39 tahun itu membawa Argentina meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Benin yang berada di peringkat ke-93 di Estadio Monumental, Buenos Aires. Ia menampilkan performa khasnya pada laga terakhirnya, dengan mencatatkan dua assist sebelum mencetak penalti pada menit ke-71.
Tendangan penalti itu menjadi gol ke-126 sekaligus yang terakhir untuk negaranya. Setelah mengumumkan niatnya untuk mundur dari tim nasional pada Agustus, penampilan perpisahan Messi memicu curahan kasih sayang dari seluruh dunia. Salah satu yang menyaksikan dari kejauhan adalah Ronaldinho, yang segera menggunakan media sosial untuk memberi penghormatan kepada mantan rekan setimnya itu.
- Getty Images Sport
"Nikmati hidup, saudara"
Ronaldinho, yang membimbing Messi saat masih remaja dalam masa terobosannya di Barcelona, mengungkapkan kebanggaan yang luar biasa atas pencapaian sang penyerang. "Sungguh sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa menjadi bagian dari kisahmu sejak hari pertama, saudara," tulis legenda Brasil itu. "Kamu membuat kami tersenyum dan sangat menikmati sepakbola. Namamu terukir dalam sejarah negaramu, dan juga seluruh dunia."
Pemenang Piala Dunia 2002 itu juga mengakui besarnya tekanan yang dihadapi Messi sepanjang kariernya untuk mempersembahkan gelar bersama tim nasional. "Hanya kita yang tahu kebahagiaan yang kami rasakan saat kami mewujudkan mimpi masa kecil kami, mewakili seluruh bangsa kami dan menjadi juara dunia," lanjut Ronaldinho. "Kamu memberikan segalanya untuk tim nasionalmu dan untuk negaramu."
Menyadari pengorbanan pribadi dari karier sepakbola yang panjang, Ronaldinho memberikan sedikit nasihat penutup dengan menambahkan: "Saya sangat memahami dirimu, dan saya tahu bahwa segala hal yang berkaitan dengan keluarga membuat kita memikirkan kembali banyak hal. Nikmati hidup, saudara. Saya mendoakan yang terbaik untukmu, hari ini dan selamanya."
Air mata di Buenos Aires
Setelah peluit akhir dibunyikan, Messi yang berlinang air mata berbicara kepada para penonton yang memadati stadion di Buenos Aires. Superstar Inter Miami itu mendedikasikan penampilan terakhirnya untuk mendiang ayahnya, Jorge, yang meninggal dunia pada Agustus di usia 68 tahun.
"Ada banyak emosi. Jelas hal pertama yang saya pikirkan adalah ayah saya," aku Messi kepada para suporter. "Yang tersisa untuk saya lakukan hanyalah mengucapkan terima kasih. Sangat berarti bagi saya bisa mengenakan jersey ini selama 20 tahun. Saya tidak pernah berhenti berjuang, berjuang, atau ingin berada di sini."
Merefleksikan perjalanannya, penyerang veteran itu mengakui kesedihan atas kepergiannya. "Ini adalah momen yang sangat sulit bagi saya," tambahnya. "Tidak kembali akan menjadi kesedihan yang besar. Saya ingin kembali selamanya, karena bermain di Argentina adalah hal paling luar biasa yang bisa terjadi kepada Anda."
- AFP
Fokus pada keluarga dan klub
Dengan tugasnya di level internasional yang kini resmi berakhir, Messi sekarang akan mendedikasikan sisa karier bermainnya sepenuhnya untuk Inter Miami. Menjauh dari tuntutan berat kalender internasional akan memungkinkan pemenang Piala Dunia 2022 dan juara Copa America dua kali itu mengatur beban fisiknya dengan lebih efektif. Seperti disorot Ronaldinho dalam tributnya, jeda-jeda baru ini juga akan memberi Messi kesempatan penting untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya saat ia mendekati penghujung kariernya.
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