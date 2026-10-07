'Nikmati hidup, saudara' - legenda Brasil Ronaldinho menulis tribut emosional untuk Lionel Messi setelah ikon Barcelona itu mengakhiri kariernya bersama Argentina

Ronaldinho, yang membimbing Messi saat masih remaja dalam masa terobosannya di Barcelona, mengungkapkan kebanggaan yang luar biasa atas pencapaian sang penyerang. "Sungguh sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa menjadi bagian dari kisahmu sejak hari pertama, saudara," tulis legenda Brasil itu. "Kamu membuat kami tersenyum dan sangat menikmati sepakbola. Namamu terukir dalam sejarah negaramu, dan juga seluruh dunia."

Pemenang Piala Dunia 2002 itu juga mengakui besarnya tekanan yang dihadapi Messi sepanjang kariernya untuk mempersembahkan gelar bersama tim nasional. "Hanya kita yang tahu kebahagiaan yang kami rasakan saat kami mewujudkan mimpi masa kecil kami, mewakili seluruh bangsa kami dan menjadi juara dunia," lanjut Ronaldinho. "Kamu memberikan segalanya untuk tim nasionalmu dan untuk negaramu."

Menyadari pengorbanan pribadi dari karier sepakbola yang panjang, Ronaldinho memberikan sedikit nasihat penutup dengan menambahkan: "Saya sangat memahami dirimu, dan saya tahu bahwa segala hal yang berkaitan dengan keluarga membuat kita memikirkan kembali banyak hal. Nikmati hidup, saudara. Saya mendoakan yang terbaik untukmu, hari ini dan selamanya."







