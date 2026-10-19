AFP
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“Nikmati bir dan jangan lihat klasemen!”: Pesan brilian Fabian Hurzeler kepada suporter Brighton saat timnya melumat Crystal Palace lewat pesta lima gol
Brighton Mengamuk dalam Derbi M23
Brighton menghancurkan Crystal Palace 5-0 lewat penampilan tanpa ampun pada Minggu. Brighton membuat tim tamu tak berkutik dalam 10 menit pertama dan dengan cepat unggul 3-0. Gol bunuh diri Jaydee Canvot mengawali pesta gol itu, sebelum Diego Gomez mencuri perhatian lewat tembakan spektakuler dari garis tengah lapangan saat pertandingan baru berjalan tujuh menit.
Yasin Ayari mencetak gol ketiga untuk menutup awal laga yang berlangsung sengit. Selepas jeda, Charalampos Kostoulas dan Jack Hinshelwood melengkapi pesta gol untuk memastikan kemenangan derbi yang tak terlupakan. Hasil telak itu sempat membawa Brighton ke posisi kedua klasemen liga, tetapi kemenangan 1-0 Arsenal atas Nottingham Forest kemudian membuat tim asal pesisir selatan itu turun ke posisi ketiga.
- Getty Images Sport
Fokus pada performa, bukan klasemen liga
Meski telah mengumpulkan 16 poin dari maksimal 21, Hurzeler ingin para suporter tetap berpijak pada kenyataan dan menikmati momen ini. Ia menekankan pentingnya sejenak melupakan hal lain dan merayakan kemenangan derbi atas rival sengit mereka.
"Mereka tidak perlu melihat klasemen," kata Hurzeler. "Mereka sebaiknya menikmati malam ini tanpa ponsel, menikmati segelas bir atau minuman lain, dan menikmati kebanggaan mengenakan warna Brighton.
"Saya tidak melihat klasemen saat ini. Tentu saja, hasil positif maupun negatif selalu memunculkan penilaian. Namun, pada akhirnya kami harus fokus pada penampilan kami karena hanya itulah yang bisa kami kendalikan, dan begitulah cara kami menyikapinya."
Hurzeler menjelaskan lebih lanjut filosofi kepelatihannya, seraya menyebut bahwa prioritas Brighton adalah terus berkembang menjelang jadwal yang padat. "Sejak saya berada di sini, kami selalu fokus pada penampilan, baik saat sedang meraih hasil bagus maupun buruk," jelasnya. "Saya pikir alasan utama kami fokus pada penampilan adalah karena kami ingin mengembangkan para pemain dan berkembang sebagai klub. Karena itu, saya pikir sekarang bukan saat yang tepat untuk melihat klasemen. Yang tepat adalah menonton ulang pertandingan, berusaha memperbaiki diri, dan memulihkan kondisi dengan baik karena pada Kamis nanti, tantangan berikutnya sudah menanti."
Sage meminta maaf setelah Crystal Palace ambruk
Bagi Crystal Palace, klasemen liga tampak suram setelah mereka hanya meraih tujuh poin dari tujuh pertandingan. Manajer Pierre Sage bertanggung jawab penuh atas kekalahan memalukan itu dan cara timnya menyerah.
“Saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini,” aku Sage. “Saya hanya ingin meminta maaf kepada para suporter karena tidak semestinya kami menunjukkan penampilan seperti ini saat menjalankan tugas melawan klub ini. Kami tidak berada di level yang kami harapkan. Saya benar-benar menyesal karena saya tahu betapa pentingnya ini bagi mereka, tetapi kami tidak tampil hari ini. Ini juga sangat penting bagi kami. Saya rasa kami tidak memahami situasi yang dihadapi tim saat bermain.”
- Getty Images Sport
Laga malam di kompetisi Eropa dan ujian berat di kancah domestik
Brighton menghadapi jadwal padat tanpa jeda di berbagai kompetisi dalam beberapa pekan ke depan. Fokus terdekat mereka beralih ke kompetisi Eropa, dengan laga melawan klub Ceko Jablonec di Liga Konferensi pada Kamis.
Setelah menuntaskan pertandingan di Eropa, tim asuhan Hurzeler akan bertandang ke Anfield akhir pekan depan untuk menghadapi Liverpool. Brighton kemudian menutup Oktober yang berat dengan dua pertandingan melawan pemuncak klasemen Manchester City, menghadapi tim asuhan Enzo Maresca di Piala FA dan Liga Primer.
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