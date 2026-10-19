Meski telah mengumpulkan 16 poin dari maksimal 21, Hurzeler ingin para suporter tetap berpijak pada kenyataan dan menikmati momen ini. Ia menekankan pentingnya sejenak melupakan hal lain dan merayakan kemenangan derbi atas rival sengit mereka.

"Mereka tidak perlu melihat klasemen," kata Hurzeler. "Mereka sebaiknya menikmati malam ini tanpa ponsel, menikmati segelas bir atau minuman lain, dan menikmati kebanggaan mengenakan warna Brighton.

"Saya tidak melihat klasemen saat ini. Tentu saja, hasil positif maupun negatif selalu memunculkan penilaian. Namun, pada akhirnya kami harus fokus pada penampilan kami karena hanya itulah yang bisa kami kendalikan, dan begitulah cara kami menyikapinya."

Hurzeler menjelaskan lebih lanjut filosofi kepelatihannya, seraya menyebut bahwa prioritas Brighton adalah terus berkembang menjelang jadwal yang padat. "Sejak saya berada di sini, kami selalu fokus pada penampilan, baik saat sedang meraih hasil bagus maupun buruk," jelasnya. "Saya pikir alasan utama kami fokus pada penampilan adalah karena kami ingin mengembangkan para pemain dan berkembang sebagai klub. Karena itu, saya pikir sekarang bukan saat yang tepat untuk melihat klasemen. Yang tepat adalah menonton ulang pertandingan, berusaha memperbaiki diri, dan memulihkan kondisi dengan baik karena pada Kamis nanti, tantangan berikutnya sudah menanti."