Niklas Süle mengalami cedera dan menyebabkan penalti dalam apa yang mungkin menjadi pertandingan terakhirnya bersama BVB: akhir tragis dari pergantian pemain yang berantakan

Pada menit ke-37, Süle terpeleset secara tidak sengaja di dalam kotak penalti saat berusaha menghadang penyerang Hoffenheim, Andrej Kramaric, dan lututnya terkilir. Saat terjatuh, wajahnya sudah meringis kesakitan; sesaat sebelum tubuhnya mendarat telentang, Süle mengangkat tangannya ke atas. Pada saat yang sama, bola yang ditendang Kramaric mengenai tangannya. Wasit Daniel Siebert awalnya membiarkan permainan berlanjut, kemudian meminta Süle mendapat perawatan, menunggu hingga bek tersebut, dengan air mata di matanya, tertatih-tatih keluar lapangan dibantu oleh petugas medis, dan baru kemudian berlari ke pinggir lapangan untuk meninjau ulang rekaman insiden tersebut. Ia memutuskan—sesuai dengan aturan handball yang benar-benar absurd—untuk memberikan penalti. Saat Kramaric mencetak gol menjadi 1-0, Süle sudah berada di ruang ganti stadion. "Kami belum tahu pasti. Setidaknya dia bisa berjalan. Itu sudah merupakan pertanda baik," lapor Kovac kemudian. Namun, Direktur Eksekutif Lars Ricken kurang optimis: "Ada dugaan cedera serius. Dia duduk di ruang ganti dengan perban di lututnya," lapornya.

Süle akan meninggalkan BVB pada musim panas ini setelah empat tahun yang sebagian besar diwarnai nasib sial. Hal ini sudah pasti sejak pertengahan Maret. Namun kini, Süle yang terpeleset secara sial, yang mengalami cedera parah di lututnya dan menyebabkan penalti, mungkin tanpa sengaja telah memberikan gambaran yang akan diingat dari masa baktinya di BVB.

Bukan seolah-olah itu masih diperlukan, karena misalnya sudah ada foto dirinya sebelum final Liga Champions 2024, yang memperlihatkannya mengenakan kaus yang ketat di perut saat latihan.





Dan ditambah lagi dengan foto-foto dari masa rehabilitasinya yang sudah lebih dari cukup. Hingga Sabtu lalu, Süle telah absen selama total 226 hari dalam dua musim terakhir. 226 hari atau 39 pertandingan yang terlewatkan karena cedera. Hanya dalam musim ini saja, ia sudah absen karena cedera otot dan jari kaki, masalah punggung, serta cedera otot paha. Pertandingan melawan klub profesional pertamanya itu baru saja menjadi penampilannya yang kesepuluh di Bundesliga musim ini, di mana ia telah bermain selama 485 menit.