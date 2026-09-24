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Nike batalkan sesi pemotretan yang direncanakan di London bersama Karim Benzema karena kekhawatiran terkait masa lalunya yang kontroversial
Nike batalkan sesi pemotretan kampanye di London
Nike membatalkan sesi syuting yang telah dijadwalkan untuk iklan kampanye yang menampilkan Benzema pada Rabu malam. Menurut laporan dari The Athletic, perusahaan perlengkapan olahraga itu memutuskan bahwa Benzema tidak sejalan dengan nilai-nilai merek mereka. Syuting tersebut dijadwalkan berlangsung di London pada Kamis, dengan fokus pada kolaborasi antara Nike dan Corteiz.
Merek tersebut telah sepakat menyediakan tunjangan produk senilai €75.000 serta pengaturan perjalanan. Namun, Nike menelusuri lebih jauh riwayatnya dan membatalkannya. Dalam sebuah pernyataan, Nike mengatakan: “Proyek ini tidak mencerminkan hubungan yang lebih luas antara atlet tersebut dan Nike. Kami menyesal pembicaraan ini berjalan sejauh ini.”
- AFP
Kontroversi masa lalu menghantui mantan pemain internasional
Keputusan dari Nike itu berawal dari fakta bahwa Benzema sebelumnya dinyatakan bersalah karena terlibat dalam pemerasan terkait skandal video seks yang melibatkan mantan rekan setimnya di Prancis, Mathieu Valbuena, pada 2015. Kasus tersebut membayangi karier internasionalnya, membuatnya absen selama lima tahun membela negaranya.
Pengadilan Versailles menjatuhkan hukuman penjara satu tahun yang ditangguhkan dan denda €75.000 kepada Benzema pada 2021. Banding awal kemudian dibatalkan pada 2022. Menanggapi situasi hukum itu saat itu, pengacaranya, Hugues Vigier, menyatakan: “Ia bersalah menurut hukum, itu benar. Tetapi kebenaran yudisial berbeda dari kenyataan.” Seorang perwakilan Benzema mengonfirmasi bahwa Nike secara resmi menghubungi sang pemain terkait kerja sama tersebut.
Pencarian sponsor sepatu baru terus berlanjut
Benzema memulai karier awalnya dengan mengenakan sepatu Nike, tetapi menghabiskan sebagian besar masa bermainnya bersama Adidas setelah bergabung dengan merek Jerman itu pada 2007. Adidas bahkan merilis sepasang sepatu signature untuk Benzema ketika ia memenangkan Ballon d'Or pada 2022. Namun, kontraknya dengan Adidas baru-baru ini berakhir, sehingga perwakilannya bebas menjajaki peluang komersial baru. Sebelum sesi pemotretan yang dibatalkan ini, Nike dan Benzema sempat melakukan pembicaraan tahap awal terkait peran duta yang lebih luas, meski Nike menegaskan tidak ada rencana aktif. Ketidakpastian komersial ini bertepatan dengan statusnya di lapangan, karena Benzema saat ini berstatus bebas transfer setelah meninggalkan klub Arab Saudi Al Hilal pada akhir Agustus.
- Getty
Apa selanjutnya untuk striker veteran itu?
Benzema masih belum memiliki klub dan sponsor sepatu utama seiring musim gugur berlanjut. Meski sang striker belum mengumumkan niat untuk pensiun, masa depannya dalam waktu dekat di lapangan masih belum jelas setelah masa singkatnya bersama Al Hilal. Benzema kini perlu mencari mitra komersial alternatif selagi perwakilannya berupaya mengamankan tim baru untuknya sebelum musim saat ini berjalan jauh lebih lanjut.
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