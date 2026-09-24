Nike membatalkan sesi syuting yang telah dijadwalkan untuk iklan kampanye yang menampilkan Benzema pada Rabu malam. Menurut laporan dari The Athletic, perusahaan perlengkapan olahraga itu memutuskan bahwa Benzema tidak sejalan dengan nilai-nilai merek mereka. Syuting tersebut dijadwalkan berlangsung di London pada Kamis, dengan fokus pada kolaborasi antara Nike dan Corteiz.

Merek tersebut telah sepakat menyediakan tunjangan produk senilai €75.000 serta pengaturan perjalanan. Namun, Nike menelusuri lebih jauh riwayatnya dan membatalkannya. Dalam sebuah pernyataan, Nike mengatakan: “Proyek ini tidak mencerminkan hubungan yang lebih luas antara atlet tersebut dan Nike. Kami menyesal pembicaraan ini berjalan sejauh ini.”