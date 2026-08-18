NFF telah memecat pelatih Nigeria, Madugu, dan seluruh staf teknisnya dengan segera. Keputusan itu menyusul kegagalan Nigeria lolos ke Piala Dunia Wanita FIFA untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Pemecatan tersebut mengakhiri masa kerja Madugu secara dramatis, hanya setahun setelah ia memimpin Nigeria meraih gelar WAFCON ke-10 yang memperpanjang rekor. Ia ditunjuk sebagai pelatih interim pada September 2024 setelah pengunduran diri manajer asal Amerika, Randy Waldrum.

Namun, juara Afrika itu mengalami penurunan tajam di WAFCON tahun ini, gagal mencapai semifinal sebelum kalah 2-1 dari Afrika Selatan dalam laga play-off. Kekalahan itu mengakhiri catatan membanggakan Nigeria yang selalu tampil di setiap Piala Dunia Wanita sejak turnamen perdana pada 1991.