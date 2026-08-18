Shengolpixs
Diterjemahkan oleh
Nigeria pecat pelatih Super Falcons Justine Madugu saat mimpi Piala Dunia berubah menjadi mimpi buruk
NFF pecat pelatih Super Falcons, Madugu
NFF telah memecat pelatih Nigeria, Madugu, dan seluruh staf teknisnya dengan segera. Keputusan itu menyusul kegagalan Nigeria lolos ke Piala Dunia Wanita FIFA untuk pertama kalinya dalam sejarah.
Pemecatan tersebut mengakhiri masa kerja Madugu secara dramatis, hanya setahun setelah ia memimpin Nigeria meraih gelar WAFCON ke-10 yang memperpanjang rekor. Ia ditunjuk sebagai pelatih interim pada September 2024 setelah pengunduran diri manajer asal Amerika, Randy Waldrum.
Namun, juara Afrika itu mengalami penurunan tajam di WAFCON tahun ini, gagal mencapai semifinal sebelum kalah 2-1 dari Afrika Selatan dalam laga play-off. Kekalahan itu mengakhiri catatan membanggakan Nigeria yang selalu tampil di setiap Piala Dunia Wanita sejak turnamen perdana pada 1991.
- Getty Images Sport
Satgas dibentuk untuk menyelidiki kegagalan
Menyusul kegagalan bersejarah tersebut, presiden NFF Ibrahim Gusau pada Senin membentuk komite pencari fakta. Panel itu diberi waktu dua pekan untuk menyelidiki penyebab langsung dan tidak langsung dari kemunduran tersebut.
"Anda diminta menyelidiki penyebab langsung dan tidak langsung dari performa buruk Tim Nasional belakangan ini, tetapi dengan rujukan khusus pada kegagalan tak terduga Super Falcons lolos ke Piala Dunia," kata Gusau. "Anda akan memiliki waktu dua pekan untuk menjalankan tugas ini dan menyerahkan laporan Anda."
Dipimpin mantan sekretaris jenderal NFF Fanny Amun, komite itu juga beranggotakan mantan kapten Super Falcons Desire Oparanozie dan eks kapten Super Eagles Mutiu Adepoju. Amun menegaskan panel tersebut akan menerima masukan dari publik sambil mendalami proses ini.
Kekalahan mengakhiri rekor membanggakan di Piala Dunia
Kegagalan Nigeria mencapai semifinal WAFCON membuat mereka kehilangan tiket lolos otomatis ke turnamen 2027 di Brasil. Kekalahan mereka dalam play-off berikutnya dari Afrika Selatan secara resmi menutup semua jalur yang tersisa menuju ajang global tersebut. Super Falcons sebelumnya merupakan satu-satunya negara Afrika yang tampil di kesembilan edisi sebelumnya dari Piala Dunia Wanita.
- NurPhoto
Ketidakpastian kepemimpinan jelang pemilihan NFF
Krisis di sepak bola Nigeria jauh melampaui bangku teknis, dengan pertanyaan yang kian mengemuka mengenai kepemimpinan federasi. Pejabat NFF saat ini menghadapi ketidakpastian menjelang pemilihan yang dijadwalkan pada 27 September di Lafia.
ESPN menyebut para pejabat National Sports Commission sedang mempertimbangkan untuk meminta Presiden Bola Tinubu menghentikan pemilihan tersebut dan membentuk komite normalisasi sementara. NSC dilaporkan telah memberi penjelasan kepada FIFA mengenai potensi intervensi itu.
Menurut statuta FIFA, komite normalisasi apa pun harus ditunjuk secara resmi oleh FIFA melalui konsultasi dengan CAF untuk menghindari skorsing akibat campur tangan pihak ketiga. Saat panel investigasi menyiapkan laporannya, sepak bola Nigeria menghadapi periode krusial untuk restrukturisasi.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami