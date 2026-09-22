Pelatih kepala Jerman U-21 Antonio Di Salvo mengonfirmasi dilema sang penyerang setelah melakukan pembicaraan langsung mengenai kesetiaan jangka panjangnya. Sambil menegaskan bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan sang pemain, Di Salvo menyambut kesediaan sang penyerang untuk sementara waktu tetap bermain bagi tim mudanya.

Mengungkap rincian percakapan pribadi mereka kepada Kicker, Di Salvo menjelaskan: "Ini bukan pertanyaan yang perlu diajukan kepada saya, tetapi saya sudah berbicara dengannya dan dia mengatakan bahwa dia masih belum bisa mengambil keputusan."

Menyambut komitmen langsung Tresoldi untuk tetap bersama skuad junior, sang pelatih menambahkan: "Dan itu adalah pertanda bagus bagi kami."