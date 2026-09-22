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Nicolo Tresoldi masih belum memutuskan masa depan internasionalnya saat Italia dan Jerman berebut bintang Club Brugge itu
Kewarganegaraan ganda memicu tarik ulur
Penyerang Club Brugge, Tresoldi, masih belum memutuskan apakah akan mengikat masa depan internasional level seniornya dengan Jerman atau mengalihkan kesetiaan ke negara kelahirannya, Italia. Lahir di Cagliari dari ayah Italia dan ibu Argentina berdarah Italia, pemain berusia 22 tahun itu pindah ke Jerman pada usia 13 tahun untuk bergabung dengan Hannover 96 sebelum kemudian memperoleh kewarganegaraan. Meski telah mengoleksi 24 caps untuk tim U-21 Jerman, status gandanya telah memicu persaingan sengit antara dua kekuatan besar Eropa tersebut.
- Matthias Koch
Di Salvo mendorong sikap sabar
Pelatih kepala Jerman U-21 Antonio Di Salvo mengonfirmasi dilema sang penyerang setelah melakukan pembicaraan langsung mengenai kesetiaan jangka panjangnya. Sambil menegaskan bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan sang pemain, Di Salvo menyambut kesediaan sang penyerang untuk sementara waktu tetap bermain bagi tim mudanya.
Mengungkap rincian percakapan pribadi mereka kepada Kicker, Di Salvo menjelaskan: "Ini bukan pertanyaan yang perlu diajukan kepada saya, tetapi saya sudah berbicara dengannya dan dia mengatakan bahwa dia masih belum bisa mengambil keputusan."
Menyambut komitmen langsung Tresoldi untuk tetap bersama skuad junior, sang pelatih menambahkan: "Dan itu adalah pertanda bagus bagi kami."
Era modern membentuk kesetiaan
Perebutan pemain berkewarganegaraan ganda kian sering terjadi dalam sepakbola modern seiring mobilitas lintas batas membentuk ulang permainan internasional. Situasi yang dihadapi Tresoldi menegaskan kompleksitas pertimbangan emosional dan profesional yang dihadapi para pemain muda masa kini sebelum menetapkan pilihan membela satu negara di level senior.
Merefleksikan perubahan lanskap kelayakan internasional dalam wawancara yang sama dengan Kicker, Di Salvo mengatakan: "Saya pikir dunia telah berubah. Dua puluh atau 30 tahun lalu, para pemain sama sekali tidak harus membuat keputusan seperti ini. Namun dunia telah menjadi lebih global, dan banyak pemain memiliki kesempatan untuk bermain bagi negara kedua atau bahkan ketiga. Jika mereka butuh waktu, Anda harus memberi mereka waktu itu."
- Photo News
Ketajaman memikat minat
Ketajaman Tresoldi di depan gawang membuat penundaan keputusannya kian sulit setelah ia mencetak lima gol dalam sembilan penampilan di semua kompetisi pada 2026-27. Masih terikat kontrak dengan Brugge hingga Juni 2029, penampilan konsistennya di kompetisi domestik dan Eropa tampak pasti akan memicu tarik ulur antara Roberto Mancini dan Jurgen Klopp menjelang jeda internasional berikutnya. Menjaga ketenangannya di bawah sorotan tanpa henti ini akan menentukan jalannya.
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