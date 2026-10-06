Domenic Aquilina
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Nicolo Tresoldi buka suara soal menolak Jurgen Klopp saat pemain 22 tahun itu masih bimbang antara Jerman dan Italia
Penyerang menjanjikan menunda komitmen di level senior
Penyerang Jerman U-21 Tresoldi secara blak-blakan menjelaskan keputusannya untuk menolak panggilan ke tim senior dari Klopp saat ia mempertimbangkan masa depan internasionalnya. Pemain berusia 22 tahun itu masih berada di persimpangan karier, terjebak di antara komitmen kepada Jerman atau Italia di level senior. Ia memilih pendekatan yang terukur setelah mendapat pendekatan langsung dari kedua federasi, yang saling bersaing ketat untuk mengamankan kesetiaannya dalam jangka panjang.
- Getty Images Sport
Pemain muda mengungkap percakapannya dengan Klopp
Berbicara kepada media Jerman ran mengenai diskusinya dengan ahli taktik berusia 59 tahun itu, Tresoldi mengaku sempat dilanda rasa gugup yang hebat sebelum panggilan tersebut. Mengenang respons empatik manajer Jerman itu terhadap keraguannya, sang striker mengungkapkan: "Dia mengirim pesan kepada saya lebih dulu dan menutupnya dengan 'Salam terbaik, Kloppo'. Jadi saya langsung tahu itu siapa. Setelah itu, kami saling berkirim pesan dan berbicara lewat telepon. Itu percakapan yang sangat bagus.
"Dia memahaminya dengan sangat baik. Kami menjalani percakapan yang sangat baik. Saya harap saya memberikan kesan yang baik. Dia adalah pelatih hebat dan juga pribadi yang hebat. Jadi saya sangat berterima kasih kepadanya atas percakapan itu dan dukungannya.
"Saya sangat gugup. Saya langsung memberi tahu orang tua saya, yang juga gugup. Tetapi pada akhirnya, itu hanyalah percakapan yang sangat bagus."
Figur-figur papan atas memanaskan persaingan perekrutan
Klopp bukan satu-satunya sosok besar yang terlibat dalam perburuan ini, dengan direktur olahraga Jerman Rudi Voller dan pelatih kepala Italia Mancini aktif melobi penyerang muda tersebut.
Terkait dialog konstruktifnya dengan Voller, Tresoldi menyatakan: "Kami sudah berbicara beberapa kali. Dia memahami situasi saya dengan sangat baik karena dia sendiri bermain di Italia untuk waktu yang lama dan mengenal kedua negara. Dia tahu bahwa keputusan ini tidak mudah. Bagi saya, ini sesuatu yang spesial bisa berbicara dengan seseorang seperti dia. Ketika striker dengan kaliber seperti itu berbicara kepada Anda, itu punya arti."
Menanggapi pendekatan personal Mancini, dia menambahkan: "Ya, dia juga menghubungi saya. Situasinya mirip. Bagi saya, ini sesuatu yang spesial ketika dua pelatih sesukses itu meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya. Itu menunjukkan kepada saya bahwa saya berada di jalur yang tepat. Saya sangat berterima kasih kepada mereka berdua untuk itu. Semua hal lainnya akan menjadi jelas pada waktunya."
- Domenic Aquilina
Fokus di level U-21 mendahului keputusan karier
Untuk saat ini, Tresoldi mencurahkan seluruh energinya untuk membantu Jerman menuntaskan kampanye kualifikasi Euro U-21 mereka melawan Georgia pada Selasa malam. Setelah sudah berkontribusi dalam dua kemenangan beruntun pada jeda ini, sang penyerang kini menghadapi satu ujian terakhir untuk membantu mengamankan tempat timnya di putaran final. Keputusan pasti terkait afiliasi tim nasional seniornya baru akan diambil setelah tugas di level junior berakhir dan kampanye domestiknya semakin berjalan.
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