Berbicara kepada media Jerman ran mengenai diskusinya dengan ahli taktik berusia 59 tahun itu, Tresoldi mengaku sempat dilanda rasa gugup yang hebat sebelum panggilan tersebut. Mengenang respons empatik manajer Jerman itu terhadap keraguannya, sang striker mengungkapkan: "Dia mengirim pesan kepada saya lebih dulu dan menutupnya dengan 'Salam terbaik, Kloppo'. Jadi saya langsung tahu itu siapa. Setelah itu, kami saling berkirim pesan dan berbicara lewat telepon. Itu percakapan yang sangat bagus.

"Dia memahaminya dengan sangat baik. Kami menjalani percakapan yang sangat baik. Saya harap saya memberikan kesan yang baik. Dia adalah pelatih hebat dan juga pribadi yang hebat. Jadi saya sangat berterima kasih kepadanya atas percakapan itu dan dukungannya.

"Saya sangat gugup. Saya langsung memberi tahu orang tua saya, yang juga gugup. Tetapi pada akhirnya, itu hanyalah percakapan yang sangat bagus."