Nicolas Pepe, pemain Arsenal yang kurang bersinar, mencetak dua gol saat Pantai Gading mengalahkan Curacao dan lolos ke babak gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah

Bagi Curaçao, turnamen ini berakhir dengan tersingkirnya mereka, namun mereka meninggalkan turnamen sebagai salah satu kisah paling mengharukan dalam perluasan turnamen 2026. Sebagai negara dengan populasi terkecil yang pernah lolos kualifikasi, mereka membuktikan bahwa mereka layak berada di sana dengan merebut satu poin dari Ekuador pada pertandingan grup sebelumnya. Saat menghadapi Pantai Gading, mereka sama sekali bukan lawan yang mudah, dengan Juninho Bacuna yang gagal memanfaatkan peluang emas untuk menyamakan skor tepat sebelum peluit babak pertama berbunyi. The Blue Wave tetap kompetitif hingga akhir pertandingan, namun pada akhirnya tak mampu menembus pertahanan Yassin Fofana di gawang Pantai Gading.

"Tim ini telah melampaui ekspektasi saat menghadapi tim-tim kelas dunia," kata manajer Advocaat. "[Pemain sayap Pantai Gading] masing-masing bernilai 50 juta … Hal terpenting saat kami memulai adalah lolos ke Gold Cup. Dan baru setelah itu, lolos ke Piala Dunia." Ketika ditanya apakah Curaçao bisa lolos ke Piala Dunia lagi, Advocaat tetap optimis. "Jika Anda melihat bagaimana kami bermain di pertandingan kedua dan ketiga," katanya, "itu sangat menjanjikan."

Seiring turnamen memasuki babak 32 besar, fokus kini beralih ke seberapa jauh tim Pantai Gading yang telah diperbarui ini bisa melangkah. Ujian besar menanti mereka, karena mereka akan menghadapi Prancis asuhan Kylian Mbappé atau Norwegia asuhan Erling Haaland. Namun, dengan kembalinya Pepe ke performa terbaiknya dan lini pertahanan yang terbukti sulit ditembus, Gajah-gajah mungkin saja menjadi kuda hitam di babak gugur.