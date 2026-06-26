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Nicolas Pepe, pemain Arsenal yang kurang bersinar, mencetak dua gol saat Pantai Gading mengalahkan Curacao dan lolos ke babak gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah
Pepe membalas kepercayaan Fae dengan dua gol bersejarah
Setelah sempat menjadi sosok pinggiran hanya tujuh bulan lalu ketika ia tidak dipanggil ke skuad untuk Piala Afrika, Pepe kini kembali dari masa-masa sulit di level internasional dan menjadi pemain andalan Pantai Gading.
Ia membuka skor hanya dalam waktu tujuh menit di Philadelphia, memanfaatkan kekacauan di lini pertahanan lawan untuk mencetak gol setelah menerima umpan matang dari Yan Diomande. Ia kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-65 dengan tendangan kaki kiri khasnya yang mengarah ke sudut atas gawang. Penampilannya itu membuktikan alasan mengapa Emerse Fae memanggilnya kembali ke tim, terutama setelah sang pemain sayap kembali menemukan sentuhan golnya di Spanyol bersama Villarreal — sekaligus secara tegas melupakan akhir kariernya yang sulit di Arsenal.
- Getty Images Sport
Pantai Gading berhasil mematahkan kutukan mereka di Piala Dunia
Meskipun pernah diperkuat oleh tokoh-tokoh legendaris seperti Didier Drogba dan Yaya Touré di masa lalu, Pantai Gading belum pernah berhasil melaju melewati babak penyisihan grup dalam tiga penampilan sebelumnya pada tahun 2006, 2010, dan 2014. Kemenangan ini menandai perubahan besar bagi raksasa Afrika Barat tersebut, yang sering kali kesulitan saat menghadapi momen-momen krusial. Dengan finis di posisi kedua Grup E dengan enam poin, mereka akhirnya berhasil mencapai prestasi yang tak pernah diraih oleh "Generasi Emas" mereka.
"Pesan saya kepada para penggemar adalah nikmatilah kualifikasi bersejarah ini, rayakanlah," kata Fae setelah pertandingan. "Setelah kita selesai merayakannya, tolong terus kirimkan energi positif kepada kami agar kami bisa melaju sejauh mungkin di turnamen ini. Saya sangat senang dengan hasil ini. Tidak semuanya sempurna, tetapi tidak kebobolan itu bagus untuk moral kami. Sekarang tim kami harus menikmati kemenangan ini. Mudah untuk memulihkan diri setelah meraih kemenangan."
Semangat dan persatuan menjadi pendorong bagi tim Elephants
Meskipun berita utama akan berfokus pada kehebatan individu Pepe, Fae dengan cepat menyoroti semangat kebersamaan skuad yang tampaknya semakin matang pada waktu yang tepat. Manajer tersebut mencatat bahwa meskipun taruhannya tinggi dan tekanan turnamen begitu besar, suasana di dalam tim tetap ceria dan kompak.
"Kelompok ini sedang berkembang. Mereka semua baru pertama kali mengikuti Piala Dunia, tetapi mereka berkembang dengan baik — ini adalah tim yang saling mendukung. Bahkan para pemain yang bersaing untuk posisi yang sama pun tertawa bersama, selalu bersama. Kami memiliki persaingan yang sehat yang membantu setiap pemain memberikan yang terbaik," tambah Fae. Tim Pantai Gading diuntungkan oleh ketajaman yang lebih baik, karena Curacao hanya mampu melepaskan dua tembakan ke gawang meskipun menunjukkan semangat yang tinggi sepanjang pertandingan.
- Getty Images Sport
Tim Curacao pulang dengan kepala tegak
Bagi Curaçao, turnamen ini berakhir dengan tersingkirnya mereka, namun mereka meninggalkan turnamen sebagai salah satu kisah paling mengharukan dalam perluasan turnamen 2026. Sebagai negara dengan populasi terkecil yang pernah lolos kualifikasi, mereka membuktikan bahwa mereka layak berada di sana dengan merebut satu poin dari Ekuador pada pertandingan grup sebelumnya. Saat menghadapi Pantai Gading, mereka sama sekali bukan lawan yang mudah, dengan Juninho Bacuna yang gagal memanfaatkan peluang emas untuk menyamakan skor tepat sebelum peluit babak pertama berbunyi. The Blue Wave tetap kompetitif hingga akhir pertandingan, namun pada akhirnya tak mampu menembus pertahanan Yassin Fofana di gawang Pantai Gading.
"Tim ini telah melampaui ekspektasi saat menghadapi tim-tim kelas dunia," kata manajer Advocaat. "[Pemain sayap Pantai Gading] masing-masing bernilai 50 juta … Hal terpenting saat kami memulai adalah lolos ke Gold Cup. Dan baru setelah itu, lolos ke Piala Dunia." Ketika ditanya apakah Curaçao bisa lolos ke Piala Dunia lagi, Advocaat tetap optimis. "Jika Anda melihat bagaimana kami bermain di pertandingan kedua dan ketiga," katanya, "itu sangat menjanjikan."
Seiring turnamen memasuki babak 32 besar, fokus kini beralih ke seberapa jauh tim Pantai Gading yang telah diperbarui ini bisa melangkah. Ujian besar menanti mereka, karena mereka akan menghadapi Prancis asuhan Kylian Mbappé atau Norwegia asuhan Erling Haaland. Namun, dengan kembalinya Pepe ke performa terbaiknya dan lini pertahanan yang terbukti sulit ditembus, Gajah-gajah mungkin saja menjadi kuda hitam di babak gugur.