Menurut The Sun, striker Chelsea Jackson siap memperjuangkan masa depannya di Stamford Bridge, meski ada minat besar dari Aston Villa dan sejumlah klub di Spanyol. Penyerang berusia 25 tahun itu telah kembali ke skuad Chelsea setelah tur pramusim mereka di Asia, di mana ia disebut sangat terkesan dengan metode pelatih kepala baru Alonso.

Meski bursa transfer diperkirakan akan memanas pada hari-hari terakhir jendela transfer, sikap Jackson saat ini menjadi sinyal niat yang jelas kepada petinggi Chelsea. Berbeda dengan musim panas sebelumnya, ketika kedatangan Liam Delap dan Joao Pedro membuatnya turun dalam urutan pilihan dan harus berjuang hanya untuk tampil dari bangku cadangan, mantan pemain Villarreal itu kini yakin bisa memainkan peran penting.