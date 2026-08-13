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Nicolas Jackson siap menolak minat Aston Villa dan memperjuangkan tempatnya di Chelsea di bawah Xabi Alonso
Jackson memilih tetap di London
Menurut The Sun, striker Chelsea Jackson siap memperjuangkan masa depannya di Stamford Bridge, meski ada minat besar dari Aston Villa dan sejumlah klub di Spanyol. Penyerang berusia 25 tahun itu telah kembali ke skuad Chelsea setelah tur pramusim mereka di Asia, di mana ia disebut sangat terkesan dengan metode pelatih kepala baru Alonso.
Meski bursa transfer diperkirakan akan memanas pada hari-hari terakhir jendela transfer, sikap Jackson saat ini menjadi sinyal niat yang jelas kepada petinggi Chelsea. Berbeda dengan musim panas sebelumnya, ketika kedatangan Liam Delap dan Joao Pedro membuatnya turun dalam urutan pilihan dan harus berjuang hanya untuk tampil dari bangku cadangan, mantan pemain Villarreal itu kini yakin bisa memainkan peran penting.
- AFP
Unai Emery tetap tertarik
Meski Jackson ingin tetap berada di London, Aston Villa tetap menjadi ancaman serius dalam perburuan tanda tangannya. Unai Emery tidak pernah menyembunyikan kekagumannya terhadap penyerang Senegal tersebut, setelah menjadi manajer yang pertama kali memberinya kesempatan menembus sepakbola Eropa.
Minat dari Villa Park bukan satu-satunya faktor eksternal, karena sebuah klub top Spanyol yang tidak disebutkan namanya juga telah mengajukan pertanyaan resmi terkait ketersediaan sang striker. Dengan bursa transfer yang mendekati penutupan, klub-klub ini memantau situasinya dengan saksama, siap bergerak jika Chelsea memutuskan untuk mengambil arah yang berbeda.
Perjalanan Jackson dari Stamford Bridge ke Munich
Jackson bergabung dengan Chelsea pada musim panas 2023 dari klub Spanyol Villarreal dengan biaya yang dilaporkan sebesar £32 juta dalam kontrak delapan tahun. Namun, ia kesulitan benar-benar mengamankan tempatnya di susunan pemain inti, setelah mencatatkan 81 penampilan untuk Chelsea, mencetak 30 gol dan membuat 12 assist.
Musim panas lalu, ia dipinjamkan ke Bayern Munich. Selama masa peminjamannya di Jerman, ia memainkan 34 pertandingan, mencetak 11 gol dan menyumbang empat assist saat membantu klub itu meraih gelar ganda liga domestik dan piala, meski Bayern pada akhirnya memutuskan untuk tidak mempermanenkan kepindahannya.
- Getty Images Sport
Jeda internasional dan pertandingan yang akan datang
Selama waktunya bersama Chelsea, Jackson meraih gelar UEFA Conference League pada musim 2024–25 dan Piala Dunia Antarklub FIFA 2025. Penyerang itu kembali ke London setelah menjalani tugas internasional bersama Senegal di Piala Dunia musim panas ini, ketika timnya tersingkir di babak 32 besar oleh Belgia, meski ia sempat menyumbang satu assist dalam laga melawan Norwegia.
Sementara itu, Chelsea terus melanjutkan persiapan pramusim mereka dan dijadwalkan menghadapi Real Sociedad dalam laga persahabatan pada Sabtu. Chelsea kemudian akan memulai kampanye Premier League mereka dengan laga tandang melawan Fulham pada 24 Agustus.
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