AFP
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Nicolas Jackson pecah telur saat Aston Villa selamat dari ancaman di akhir laga dalam thriller Liga Champions melawan Club Brugge
Villa memastikan kemenangan perdana di Liga Champions
Villa mengawali kampanye fase liga Liga Champions 2026-27 mereka dengan sempurna pada matchday pertama. Tim asuhan Unai Emery bertandang ke Stadion Jan Breydel dan meraih kemenangan tipis 3-2 atas klub Belgia, Club Brugge.
Aston Villa memulai pertandingan dengan intensitas serangan yang luar biasa dan segera menuai hasil. John McGinn menjebol gawang lawan pada menit ke-11 untuk memberi keunggulan awal bagi tim tamu.
Namun, tim tuan rumah langsung merespons di hadapan para pendukung mereka yang vokal. Hanya delapan menit kemudian, Hugo Vetlesen menyambut umpan Jan Virgili untuk menyamakan skor menjadi 1-1.
- AFP
Jackson membuka rekening golnya untuk Villa
Meski sempat mendapat kemunduran dengan cepat, Villa segera kembali tenang untuk memulihkan keunggulan mereka. Pada menit ke-22, Emiliano Buendia mencatatkan namanya di papan skor setelah dengan apik menuntaskan umpan dari Joao Gomes. Tim tamu kemudian memperlebar keunggulan mereka hanya dua menit sebelum peluit turun minum. Rekrutan musim panas Nicolas Jackson menjadi sorotan. Penyerang itu mencetak gol resmi pertamanya untuk klub barunya pada menit ke-43, membawa tim tamu masuk ke ruang ganti dengan keunggulan meyakinkan 3-1.
Brugge bangkit, tetapi gagal menghindari kekalahan
Berbekal keunggulan dua gol, Villa menghadapi perlawanan gigih dari Brugge setelah jeda. Tuan rumah menekan keras untuk kembali ke dalam pertandingan dan menemukan asa penting pada menit ke-59 menyusul momen krusial di dalam area penalti.
Joaquin Seys menyambut sundulan dari Nicolo Tresoldi dan mencoba melepaskan umpan silang ke kotak penalti, yang mengenai lengan Aaron Wan-Bissaka. Wasit memberikan penalti sesuai regulasi handball Liga Champions saat ini, memberi tuan rumah harapan besar. Tresoldi mengambil tanggung jawab sebagai eksekutor dan tidak melakukan kesalahan. Sang penyerang dengan tenang mengecoh kiper Villa, Zion Suzuki, untuk menyiapkan akhir laga yang menegangkan di Belgia.
Meski mendapat gelombang tekanan di akhir laga dari wakil Belgia itu, tim asuhan Emery menunjukkan ketangguhan bertahan yang mengesankan. Villa berhasil melewati fase-fase penutup tanpa kebobolan lagi, menjaga keunggulan tipis mereka hingga peluit akhir dan pulang ke Inggris dengan kemenangan.
- AFP
Emery mengalihkan perhatian ke Premier League
Aston Villa kini harus segera mengalihkan fokus kembali ke urusan domestik, saat mereka bersiap menghadapi Nottingham Forest dalam pertandingan Premier League berikutnya.
Sebaliknya, Brugge akan sangat ingin kembali ke jalur kemenangan di kompetisi domestik. Mereka akan berusaha bangkit dari kekalahan mengecewakan di Eropa ini saat menghadapi Antwerp di Belgian Pro League.
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