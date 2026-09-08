Villa mengawali kampanye fase liga Liga Champions 2026-27 mereka dengan sempurna pada matchday pertama. Tim asuhan Unai Emery bertandang ke Stadion Jan Breydel dan meraih kemenangan tipis 3-2 atas klub Belgia, Club Brugge.

Aston Villa memulai pertandingan dengan intensitas serangan yang luar biasa dan segera menuai hasil. John McGinn menjebol gawang lawan pada menit ke-11 untuk memberi keunggulan awal bagi tim tamu.

Namun, tim tuan rumah langsung merespons di hadapan para pendukung mereka yang vokal. Hanya delapan menit kemudian, Hugo Vetlesen menyambut umpan Jan Virgili untuk menyamakan skor menjadi 1-1.