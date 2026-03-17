Nicolas Jackson mengetahui lamanya sanksi larangan bermain di Bundesliga akibat tekel kerasnya dalam laga imbang Bayern Munich melawan Bayer Leverkusen
Peninjauan VAR meningkatkan sanksi disiplin
Sanksi disiplin atas insiden sengit antara dua tim teratas Bundesliga telah ditetapkan setelah dilakukan tinjauan terhadap kejadian-kejadian dalam pertandingan tersebut. Pada menit ke-41 pertandingan tanggal 14 Maret, Jackson melakukan tekel ceroboh terhadap Martin Terrier di lingkaran tengah lapangan. Meskipun wasit Christian Dingert awalnya mengeluarkan kartu kuning, ia diminta oleh VAR untuk memeriksa monitor di pinggir lapangan, yang dengan jelas memperlihatkan adanya tendangan keras ke pergelangan kaki Terrier. Kartu merah yang diberikan kemudian membuat tim tamu harus bermain dengan sepuluh orang selama lebih dari setengah pertandingan, sebuah situasi yang semakin memburuk ketika Luis Diaz juga mendapat kartu merah akibat pelanggaran kedua yang layak mendapat kartu.
Keputusan resmi DFB
Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB) kini telah mengeluarkan keputusan resmi terkait insiden tersebut. Dalam pernyataan resmi, badan pengatur tersebut menyatakan: "Pengadilan Olahraga Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB) telah menjatuhkan sanksi skorsing kepada Nicolas Jackson dari klub Bundesliga FC Bayern Munich selama dua pertandingan liga, menyusul tuduhan yang diajukan oleh komite pengawas DFB atas pelanggaran berbahaya. Sanksi skorsing ini juga berlaku untuk semua pertandingan kompetitif lainnya yang diikuti klubnya hingga masa skorsing dua pertandingan tersebut berakhir." DFB lebih lanjut menegaskan bahwa putusan tersebut bersifat mengikat secara hukum, yang secara efektif mengakhiri segala harapan Bayern untuk mengajukan banding yang berhasil.
Masalah disiplin yang semakin memburuk di Bayern
Kedalaman skuad Bayern saat ini sedang diuji hingga batasnya, karena absennya Jackson dalam dua pertandingan mendatang menjadi tantangan besar. Meskipun menguasai bola hingga 70 persen saat melawan Leverkusen, tim Bavaria itu kesulitan menunjukkan ketajaman di depan gawang, sebuah masalah yang hanya akan semakin parah akibat absennya sang striker. Pertandingan tersebut semakin terganggu oleh gol Joshua Kimmich yang dianulir dan kartu kuning untuk Jonathan Tah yang juga memicu skorsing. Dengan Diaz juga menghadapi skorsing setelah diusir pada menit-menit akhir, Kompany harus memimpin Bayern dalam beberapa pertandingan domestik berikutnya tanpa tiga pemain kunci.
Harry Kane siap mengisi kekosongan
Meskipun kehilangan Jackson, Kompany mendapat angin segar karena striker andalan Kane secara bertahap mulai kembali ke kondisi prima setelah absen beberapa waktu. Kapten timnas Inggris itu kini diharapkan kembali memimpin lini serang baik di kompetisi domestik maupun Eropa, dengan laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions Bayern melawan Atalanta yang akan segera digelar.
