AFP
Nicolas Jackson dikartu merah akibat tekel brutal, sebelum Luis Diaz mendapat kartu kuning kedua dalam laga sengit antara Bayern dan Bayer Leverkusen
Kartu merah yang fatal bagi Jackson
Titik balik terjadi pada menit ke-41 ketika Jackson melakukan tekel ceroboh terhadap Martin Terrier di lingkaran tengah. Awalnya ia diberi kartu kuning, namun keputusan itu ditingkatkan menjadi kartu merah langsung setelah tinjauan VAR menunjukkan adanya tendangan keras ke pergelangan kaki Terrier. Pengusiran tersebut memaksa Bayern bermain dengan sepuluh pemain dalam keadaan tertinggal.
Keunggulan awal bagi tuan rumah
Leverkusen memimpin pada menit keenam setelah Luis Diaz kehilangan bola akibat tekel Montrell Culbreath. Pemain sayap itu mengoper bola ke Patrik Schick, yang kemudian mengumpankan bola ke Aleix Garcia; tendangannya yang membentur pemain lawan membuat Sven Ulreich tak berdaya. Bagi Garcia, itu adalah gol keduanya di Bundesliga musim ini. Meskipun Bayern menguasai bola hampir 70 persen, mereka kesulitan menembus barisan pertahanan yang disiplin, dengan Jackson melepaskan peluang nyata pertama mereka melebar.
Drama VAR dan gol yang dianulir
Rasa frustrasi para tim tamu semakin memuncak pada menit ke-26 ketika mereka mengira telah menyamakan kedudukan. Tendangan bebas Joshua Kimmich disundul oleh Ernest Poku, mengenai lengan Jonathan Tah sebelum memantul masuk ke gawang. Namun, perayaan itu tak berlangsung lama karena wasit Christian Dingert meninjau rekaman VAR dan secara resmi menganulir gol tersebut karena handball. Tak lama setelah itu, Tah menerima kartu kuning saat menghadapi mantan klubnya, sehingga ia harus absen pada pertandingan berikutnya.
Bayern hanya tersisa sembilan pemain
Leverkusen tetap tampil agresif selama empat menit tambahan waktu, meregangkan formasi darurat Bayern hingga babak pertama berakhir dengan keunggulan 1-0 bagi tuan rumah. Momentum pertandingan sangat berpihak pada Werkself, namun tim tamu segera membalas. Gol yang dicetak oleh pemain pengganti Harry Kane dianulir tak lama setelah ia masuk pada menit ke-61. Kemudian Luis Diaz berhasil mencetak gol untuk tim asuhan Vincent Kompany agar tetap bertahan dalam pertandingan. Namun, ia juga kemudian diusir keluar lapangan setelah menerima kartu kuning kedua karena melakukan diving pada menit ke-84 dan pertandingan berakhir dengan skor 1-1 setelah VAR menganulir gol kemenangan Leverkusen di menit-menit akhir.
