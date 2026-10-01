AFP
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Nico Williams terpaksa mundur dari skuad Spanyol setelah bintang Athletic Club itu mengalami cedera paha
Kabar buruk cedera untuk Spanyol
Williams terpaksa meninggalkan pemusatan latihan tim nasional Spanyol setelah mengalami cedera otot pada paha kiri. Winger Athletic Club itu melaporkan masalah tersebut setelah laga terbaru Spanyol melawan Kroasia di Seville, yang langsung menimbulkan keraguan atas partisipasinya dalam sisa pertandingan internasional pada jeda kali ini. Meski sempat ada harapan awal bahwa masalah itu bisa mereda dengan istirahat, sang pemain tidak dapat ambil bagian dalam sesi latihan yang dijadwalkan pada Kamis.
Kehilangan Williams menjadi pukulan besar bagi pelatih kepala Luis de la Fuente, yang sangat mengandalkan kecepatan dan kreativitas pemain muda itu di sisi sayap. Staf medis melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fisik sang pemain selama masa istirahat skuad, tetapi rasa sakit yang terus berlanjut pada kakinya membuat pengunduran diri secara resmi tak terhindarkan.
- AFP
Posisi kuat Spanyol di Nations League
Williams tampil selama 55 menit dalam kemenangan pembuka Spanyol atas Inggris di Nations League di Wembley, yang berakhir dengan skor menegangkan 3-2. Winger Athletic Club itu kemudian masuk dari bangku cadangan untuk bermain selama 22 menit dalam kemenangan 4-1 berikutnya atas Kroasia, sekaligus meninggalkan jejaknya di pertandingan dengan mencetak gol.
Spanyol saat ini memuncaki Grup 3 Liga A Nations League dengan raihan sempurna enam poin dari dua laga pembuka mereka. Inggris berada di posisi kedua, unggul selisih gol atas Kroasia yang menempati peringkat ketiga dengan sama-sama mengoleksi tiga poin, sementara Ceko masih terbenam di dasar klasemen grup dan belum meraih poin.
Daftar cedera Spanyol yang terus bertambah
Setelah evaluasi menyeluruh oleh tim medis Federasi Spanyol, keputusan diambil untuk memulangkan pemain sayap tersebut, yang telah mencetak 7 gol dalam 38 penampilan internasional untuk negaranya, dari pemusatan latihan tim nasional agar ia bisa fokus pada proses rehabilitasinya. Staf medis Athletic Club terus mendapatkan informasi secara penuh sepanjang proses tersebut, dan sang pemain kini akan menjalani perawatan serta pemulihan lebih lanjut di bawah pengawasan langsung klubnya.
Kemunduran ini menjadi pukulan besar lainnya bagi Spanyol dalam jeda internasional empat pertandingan yang berat. Bintang Athletic Club itu menjadi pemain ketiga yang terpaksa mundur dari skuad, menyusul bek Eric Garcia, yang mengalami masalah pada lutut kiri, dan Alejandro Grimaldo, yang harus menepi karena masalah otot.
- Getty Images Sport
Jadwal pertandingan mendatang dan sisa jadwal fase grup
Spanyol dijadwalkan menjamu Ceko pada Sabtu di Oviedo sebelum bertandang menghadapi Kroasia pada Selasa dalam laga terakhir pada jeda internasional kali ini. Spanyol kemudian akan menuntaskan kampanye Grup 3 League A mereka dengan dua pertandingan grup tersisa yang dijadwalkan berlangsung pada November.
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