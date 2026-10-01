Nico Williams terpaksa mundur dari skuad Spanyol setelah bintang Athletic Club itu mengalami cedera paha

Williams terpaksa meninggalkan pemusatan latihan tim nasional Spanyol setelah mengalami cedera otot pada paha kiri. Winger Athletic Club itu melaporkan masalah tersebut setelah laga terbaru Spanyol melawan Kroasia di Seville, yang langsung menimbulkan keraguan atas partisipasinya dalam sisa pertandingan internasional pada jeda kali ini. Meski sempat ada harapan awal bahwa masalah itu bisa mereda dengan istirahat, sang pemain tidak dapat ambil bagian dalam sesi latihan yang dijadwalkan pada Kamis.

Kehilangan Williams menjadi pukulan besar bagi pelatih kepala Luis de la Fuente, yang sangat mengandalkan kecepatan dan kreativitas pemain muda itu di sisi sayap. Staf medis melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fisik sang pemain selama masa istirahat skuad, tetapi rasa sakit yang terus berlanjut pada kakinya membuat pengunduran diri secara resmi tak terhindarkan.