Nico Williams terhindar dari cedera serius; bintang Athletic Club itu diperkirakan akan kembali untuk kampanye Piala Dunia Spanyol
Hasil tes menunjukkan tidak ada kerusakan serius pada tendon
Athletic Club dan tim nasional Spanyol kini bisa bernapas lega setelah mengetahui hasil pemeriksaan medis Williams.
Pemain sayap tersebut menjalani pemindaian pada Senin pagi yang berhasil memastikan tidak ada cedera serius pada otot paha belakangnya, khususnya memastikan bahwa tendonnya tidak terpengaruh. Ini merupakan kekhawatiran utama bagi para dokter klub dan staf tim nasional setelah sang pemain terpaksa ditarik keluar pada babak pertama pertandingan La Liga timnya di San Mames.
Menurut Marca, diagnosis tersebut menunjukkan masa pemulihan sekitar tiga minggu. Jadwal ini menjadi kabar baik bagi pelatih kepala Spanyol, Luis de la Fuente, karena menunjukkan bahwa MVP final Euro 2024 tersebut akan tersedia untuk dipilih saat skuad Piala Dunia ditetapkan.
Pertandingan pembuka Spanyol di Piala Dunia sudah di depan mata
Jadwal pemulihan yang optimis ini berarti Williams secara teori berada di jalur yang tepat untuk bisa tampil dalam laga pembuka Piala Dunia Spanyol melawan Cape Verde pada 15 Juni. Meskipun ia mungkin absen dalam laga persahabatan pemanasan melawan Irak pada 4 Juni, ia diperkirakan akan bergabung dengan skuad untuk persiapan mereka di Amerika Serikat.
De la Fuente dilaporkan bersedia menunggu pemain tersebut pulih meskipun itu berarti ia akan absen pada dua pertandingan grup pertama, namun langkah-langkah tersebut mungkin tidak lagi diperlukan.
Mengingat sifat lawan pembuka, staf pelatih mungkin masih memilih untuk mengembalikan Williams ke aksi kompetitif secara bertahap. Namun, mengintegrasikannya dengan tim sejak awal turnamen di AS adalah skenario yang tampaknya tidak mungkin terjadi hanya 24 jam yang lalu.
Spanyol harus menghadapi daftar pemain yang cedera yang semakin panjang
De la Fuente saat ini tengah menghadapi masa ketidakpastian terkait beberapa pemain kunci di lini serang. Selain kekhawatiran terkait Nico, pelatih timnas Spanyol itu juga terus memantau kondisi kebugaran Lamine Yamal dan Mikel Merino, yang juga tengah mengalami masalah fisik ringan.
Staf teknis bekerja ekstra keras untuk memastikan inti tim yang meraih kesuksesan di Jerman tetap utuh menjelang ajang bergengsi dunia tersebut.
Victor Munoz adalah nama lain yang sedang dipantau, setelah mengalami cedera betis ringan. Meskipun Munoz merupakan pemain yang baru bergabung dengan skuad tim nasional, cedera yang dialaminya dianggap sebagai yang paling ringan di antara para pemain lainnya.
Penyesuaian yang dilakukan Athletic Club di akhir musim
Bagi Athletic Club, kabar ini terasa campur aduk. Meskipun mereka bersyukur karena bintang andalan mereka terhindar dari cedera jangka panjang, cedera tersebut secara efektif mengakhiri partisipasi Nico di sisa musim Liga Spanyol.
Ernesto Valverde harus mencari solusi alternatif di sayap-sayap lapangan saat The Lions berusaha mengakhiri musim mereka dengan kuat tanpa ancaman serangan paling mematikan mereka.