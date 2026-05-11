Nico Williams terhindar dari cedera serius; bintang Athletic Club itu diperkirakan akan kembali untuk kampanye Piala Dunia Spanyol

Athletic Club dan tim nasional Spanyol kini bisa bernapas lega setelah mengetahui hasil pemeriksaan medis Williams.

Pemain sayap tersebut menjalani pemindaian pada Senin pagi yang berhasil memastikan tidak ada cedera serius pada otot paha belakangnya, khususnya memastikan bahwa tendonnya tidak terpengaruh. Ini merupakan kekhawatiran utama bagi para dokter klub dan staf tim nasional setelah sang pemain terpaksa ditarik keluar pada babak pertama pertandingan La Liga timnya di San Mames.

Menurut Marca, diagnosis tersebut menunjukkan masa pemulihan sekitar tiga minggu. Jadwal ini menjadi kabar baik bagi pelatih kepala Spanyol, Luis de la Fuente, karena menunjukkan bahwa MVP final Euro 2024 tersebut akan tersedia untuk dipilih saat skuad Piala Dunia ditetapkan.