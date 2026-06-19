Nico Williams menginginkan kontrak seumur hidup di Athletic Club, sementara mantan incaran Barcelona itu membantah spekulasi transfer lebih lanjut

Penyerang ini telah melalui musim domestik yang sangat menantang, yang diwarnai oleh masalah kebugaran yang parah, termasuk serangan osteitis pubis yang menyakitkan yang membuatnya absen dari semifinal Eropa yang krusial. Setelah pulih, cedera otot yang dialaminya saat bertanding melawan Valencia memaksanya absen dalam tiga pertandingan berturut-turut melawan Espanyol, Celta Vigo, dan Real Madrid, meskipun pelatih tim nasional Luis de la Fuente tetap mempertahankan kepercayaan penuh terhadap kemampuannya.

Williams menambahkan: “Ada cedera yang benar-benar membuat Anda hancur. Pubalgia sangat membuat frustrasi karena suatu hari Anda melihat secercah harapan, dan keesokan harinya Anda merasa sangat buruk. Cedera ini bisa berlarut-larut tanpa batas waktu, tetapi saya sudah pulih dari itu.

“Cedera kali ini berbeda karena ada waktu pemulihan yang pasti, yaitu tiga atau empat minggu. Saat ini saya merasa baik-baik saja, tapi tentu saja ada risiko kambuh; ototnya mungkin lelah dan robek lagi. Namun, pelatih memberikan banyak jaminan dan kepercayaan kepada kami yang sedang berada dalam fase ini.

“Rencananya, saya akan diberi beberapa menit untuk mengembalikan ketajaman permainan saya, yang sangat penting. Pelatih memberi saya waktu tersebut, dan saya sangat bersyukur atas kesempatan ini serta dapat terus membangun ritme permainan saya.”