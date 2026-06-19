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Nico Williams menginginkan kontrak seumur hidup di Athletic Club, sementara mantan incaran Barcelona itu membantah spekulasi transfer lebih lanjut
Williams menyatakan kesetiaan penuh kepada klub raksasa Basque
Penyerang berbakat asal Basque ini menjadi sorotan utama dalam saga transfer yang berlarut-larut musim panas lalu di tengah minat yang sangat besar dari Barcelona, sebelum akhirnya ia memutuskan untuk menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang di Bilbao. Berbicara dari markas latihan tim nasional Spanyol di Chattanooga, Williams menegaskan komitmen penuhnya kepada jajaran pimpinan klub. Ia menjelaskan bahwa masa depannya dalam jangka panjang sepenuhnya berada di tangan dewan direksi, meskipun secara pribadi ia lebih memilih untuk tetap setia pada satu klub saja.
- Getty Images Sport
Penyerang membantah spekulasi soal transfer
Williams secara gamblang mengungkapkan rasa sayangnya kepada Los Leones saat tampil baru-baru ini di program olahraga populer Cadena Ser, El Larguero. Pemain sayap tersebut menjelaskan bahwa prioritas utamanya saat ini adalah menunjukkan rasa terima kasihnya kepada para penggemar yang telah mendukungnya sepanjang tahun yang penuh gejolak ini.
Williams menyatakan: “Saya merasa sangat nyaman di Athletic. Hal pertama yang ingin saya lakukan adalah membalas kasih sayang yang telah mereka berikan kepada saya tahun ini. Saya ingin menyelesaikan seluruh masa kontrak saya—saya akan langsung menandatanganinya sekarang juga—tetapi dalam sepak bola, apa pun bisa terjadi. Jika klub ingin melepas saya, maka saya harus pergi, tetapi jika terserah saya, saya akan menandatangani kontrak untuk tetap di sini seumur hidup.”
Cedera mengganggu jalannya kompetisi domestik
Penyerang ini telah melalui musim domestik yang sangat menantang, yang diwarnai oleh masalah kebugaran yang parah, termasuk serangan osteitis pubis yang menyakitkan yang membuatnya absen dari semifinal Eropa yang krusial. Setelah pulih, cedera otot yang dialaminya saat bertanding melawan Valencia memaksanya absen dalam tiga pertandingan berturut-turut melawan Espanyol, Celta Vigo, dan Real Madrid, meskipun pelatih tim nasional Luis de la Fuente tetap mempertahankan kepercayaan penuh terhadap kemampuannya.
Williams menambahkan: “Ada cedera yang benar-benar membuat Anda hancur. Pubalgia sangat membuat frustrasi karena suatu hari Anda melihat secercah harapan, dan keesokan harinya Anda merasa sangat buruk. Cedera ini bisa berlarut-larut tanpa batas waktu, tetapi saya sudah pulih dari itu.
“Cedera kali ini berbeda karena ada waktu pemulihan yang pasti, yaitu tiga atau empat minggu. Saat ini saya merasa baik-baik saja, tapi tentu saja ada risiko kambuh; ototnya mungkin lelah dan robek lagi. Namun, pelatih memberikan banyak jaminan dan kepercayaan kepada kami yang sedang berada dalam fase ini.
“Rencananya, saya akan diberi beberapa menit untuk mengembalikan ketajaman permainan saya, yang sangat penting. Pelatih memberi saya waktu tersebut, dan saya sangat bersyukur atas kesempatan ini serta dapat terus membangun ritme permainan saya.”
- Getty Images Sport
Target kebugaran puncak semakin dekat
Setelah hasil imbang 0-0 yang mengecewakan pada laga pembuka melawan Cape Verde—di mana Williams hanya masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-86—Spanyol sangat membutuhkan hasil positif pada Minggu nanti melawan Arab Saudi, sementara sang pemain sayap berupaya meningkatkan ketajaman permainannya dan meyakinkan staf teknis bahwa ia sudah siap untuk menjadi starter.
Williams menyimpulkan: “Saya rasa saya akan berada dalam kondisi 100% sebelum babak gugur, tepat pada waktunya untuk pertandingan melawan Uruguay. Kami berusaha mempercepat proses pemulihan, meski dengan tingkat kehati-hatian tertentu. Memulihkan ketajaman permainan setelah absen begitu lama memang sulit, tapi saya yakin akan siap untuk laga melawan Uruguay. Saya perlu menemukan ritme permainan saat melawan Arab Saudi, namun pelatihlah yang akan memutuskan berapa menit saya akan bermain.
"Bagi saya, saat kembali dari cedera, lebih baik memulai pertandingan agar saya bisa menemukan ritme yang sama dengan lawan dan rekan setim, tapi saya akan senang dengan peran apa pun yang saya dapatkan."