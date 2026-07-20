Nico Williams mempersembahkan kemenangan Spanyol di Piala Dunia kepada 'idola' Neymar setelah kemenangan 'indah' di final melawan Argentina

Pertandingan final yang sengit di bawah terik matahari itu mulai sangat menguntungkan pihak pemenang tepat sebelum babak tambahan, setelah Enzo Fernandez diusir dari lapangan akibat pelanggaran ceroboh terhadap Pau Cubarsi. Terobosan akhirnya terjadi pada awal babak perpanjangan waktu kedua ketika Williams menerobos dari sayap dan menyundul bola dengan brilian ke arah mantan penyerang Manchester City, Ferran Torres, yang kemudian mencetak gol dengan penyelesaian yang klinis. Williams sendiri sebenarnya sudah mencetak gol lebih awal dalam pertandingan tersebut, namun gol tersebut dianulir karena pelanggaran yang dilakukan Mikel Merino terhadap Nicolas Otamendi.