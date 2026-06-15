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Nico WilliamsGetty Images
Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

Nico Williams, mantan pemain incaran Bayern München: Sejak penampilannya yang gemilang di Euro 2024, banyak hal yang tidak berjalan sesuai rencana

World Cup
FEATURES
Spain vs Cape Verde
Spain
N. Williams

Kariernya benar-benar melejit di Euro 2024, namun upaya pindah ke klub papan atas dua kali gagal. Kini, Nico Williams sudah cukup jauh dari jajaran pemain terbaik dunia.

Dua musim panas yang penuh gejolak telah dilalui Nico Williams. Dua tahun lalu, pada 2024, ia memukau semua penonton dengan kemampuannya mengolah bola. Setahun lalu, pada 2025, namanya menjadi sorotan di luar lapangan. Musim panas ini, pada tahun 2026, bisa jadi menjadi titik balik bagi kelanjutan karier sang ahli dribel ini.

Pasalnya, Williams, yang semua pintu terbuka baginya dan sepertinya sudah ditakdirkan menjadi bintang dunia, kini berada di persimpangan jalan: Apakah ia akan tetap menjadi pemain luar biasa yang sebenarnya bisa ia tunjukkan? Atau apakah nama pemain Athletic Bilbao ini akan semakin meredup?

  • Pada Kejuaraan Eropa 2024, Williams menjadi salah satu bintang turnamen tersebut. Bersama Lamine Yamal—yang saat itu baru berusia 16 tahun selama sebagian besar babak final—ia membentuk duet sayap Spanyol yang tidak hanya memicu sorak-sorai meriah di kalangan penggemar La Furia Roja. Dengan gaya bermainnya yang spektakuler dan dribel-dribelnya yang memukau, Williams berulang kali tampil gemilang. Yang paling penting: Itu adalah seni yang efektif, pemain yang saat itu berusia 21/22 tahun itu tidak hanya menonjol secara individu, tetapi juga sangat berharga bagi tim.

    Pada akhirnya, gelar juara Eropa diraih, dan Williams yang luar biasa dinobatkan sebagai Man of the Match dalam kemenangan 2-1 atas Inggris di final, setelah mencetak gol pertama Spanyol dengan penyelesaian yang tenang berkat umpan dari Yamal. "Saat ini, kami belum benar-benar menyadari apa yang telah kami capai," kata Williams yang diliputi kegembiraan setelah kemenangan di Berlin. "Ini untuk semua orang yang telah percaya pada saya sejak awal. [...] Orang-orang kini lebih mengenal saya dan menghormati saya. Saya sangat menghargai hal itu. Saya bekerja keras untuk menjadi salah satu yang terbaik di posisi saya."

    Memang, menjelang Kejuaraan Eropa di Jerman, Williams dianggap sebagai salah satu pemain sayap terbaik di dunia. Dan karena itu, saat itu mungkin tidak ada yang menyangka bahwa pemain Spanyol berusia 23 tahun ini akan tetap bermain di Bilbao menjelang Piala Dunia 2026. Dan hampir tidak ada yang menduga bahwa saat ini Williams masih cukup jauh dari para pemain terbaik dunia di posisinya.

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  • Nico WilliamsGetty Images

    Nico Williams: Apakah dia menolak tawaran Barcelona pada 2024 karena janji yang dia buat kepada saudaranya?

    Segera setelah Kejuaraan Eropa 2024, Williams sebenarnya bisa saja memicu transfer besar-besaran. FC Barcelona sangat menginginkannya dan klub tersebut sebenarnya juga dianggap sebagai tujuan impian utamanya. Namun, pada akhirnya ia tetap bertahan di Athletic Club, klub tempat ia bermain sejak usia 12 tahun.

    Salah satu alasannya mungkin adalah janji kepada kakak laki-lakinya, Inaki, yang juga bermain untuk Bilbao. Ia sangat ingin bermain bersama Inaki selama satu tahun lagi - antara lain karena ada momen penting yang menanti: Final Liga Europa 2025 akan digelar di Bilbao, dan di kandang San Mames, Williams ingin merayakan gelar internasional bersama kakaknya. Dan mereka nyaris berhasil setidaknya mencapai final; dalam perjalanan menuju semifinal, Williams menyumbang empat gol dan dua assist. Namun, langkah terakhir gagal, di semifinal Bilbao tak berdaya melawan Manchester United.

    Williams tampil gemilang terutama pada leg kedua babak 16 besar melawan AS Roma, ketika dua golnya menjadi penentu kebangkitan tim setelah kekalahan 1-2 pada leg pertama; tim Basque itu memenangkan leg kedua di kandang dengan skor 3-1. Secara keseluruhan, Williams mencatatkan musim 2024/25 yang cukup baik. Namun, ia sama sekali tidak tampil luar biasa, sesuatu yang kini lebih dari sebelumnya diharapkan darinya setelah pencapaiannya di Euro 2024. Selain itu, ia semakin sering diganggu oleh masalah cedera.

    Meskipun demikian, Williams kembali menjadi incaran pada musim panas 2025. Selain Barcelona, dikabarkan juga Bayern München—yang pada akhirnya merekrut Luis Diaz untuk posisi sayap dan berhasil mendapatkan pemain yang tepat—telah melirik bintang Euro 2024 tersebut. Juara Bundesliga tersebut tampaknya memikat sang penyerang dengan gaji tahunan yang fantastis, namun upaya tersebut, seperti yang diketahui, sia-sia.

  • Nico Williams: Pintu di Barca "telah tertutup selamanya baginya"

    Sementara itu, keinginan Williams untuk pindah klub kembali menimbulkan ketidakpuasan di Bilbao. Orang tak dikenal telah mencoret-coret sebuah mural yang menampilkan dirinya dan saudaranya, Inaki, serta menulis di wajah Nico: "Entah kamu pergi atau tetap tinggal, kamu telah kehilangan rasa hormat kami." Athletic Club secara tegas mendukung bintang utamanya itu, yang tampaknya paling ingin kembali ke Barca.

    Oleh karena itu, Williams awalnya menolak perpanjangan kontrak yang menguntungkan di klub asalnya; sebaliknya, pada akhir Juni 2025 sudah beredar kabar tentang perjanjian pra-kontrak di Barcelona. Di sana, ia juga akan bermain bersama temannya Yamal di level klub, dan berpotensi membentuk duet yang serasi dengan bintang muda Catalan tersebut. Selain itu, Williams yakin dirinya akan sangat cocok dengan gaya permainan Barca di bawah asuhan pelatih Hansi Flick.

    Namun tak lama kemudian, pada awal Juli 2025, semuanya menjadi jelas: Williams sekali lagi tidak akan pindah ke Barcelona, di mana pihak klub sebenarnya sudah mengantisipasi kedatangannya. Alih-alih, ia akhirnya menandatangani kontrak XXL baru di Bilbao, yang mengikatnya dengan klub Basque tersebut hingga 2035. Dalam video perpanjangan kontrak tersebut, Williams bahkan menyinggung coretan di atas potretnya di mural tersebut, lalu menyemprotkan tulisan "2035" di atasnya.

    "Ketika harus mengambil keputusan, hal terpenting bagi saya adalah mendengarkan hati saya," kata Williams dalam video pengumuman di Instagram. "Saya berada di tempat yang saya inginkan, bersama orang-orang saya. Inilah rumah saya." Di Barcelona, tentu saja, mereka sangat kecewa dengan keputusan Williams. Pemain tim nasional Spanyol itu dilaporkan tidak menolak tawaran Blaugrana secara langsung, yang sama sekali tidak disukai di Camp Nou. "Pintu untuknya sudah tertutup selamanya," kata seorang sumber internal Barca seperti dikutip stasiun radio RAC1.

  • Nico WilliamsGetty Images

    Nico Williams baru saja melewati musim yang penuh cobaan

    Karena jalannya menuju klub impiannya terhalang, Williams tak punya pilihan lain selain fokus pada keuntungan tetap bertahan di Bilbao. "Saya rasa, kami memiliki musim yang sangat panjang di depan dan ajang besar seperti Liga Champions, di mana semua orang pasti ingin bermain. Dan apa yang lebih indah daripada melakukannya bersama klub impian saya? Saya ingin terus menorehkan sejarah," katanya tak lama setelah perpanjangan kontraknya yang mengejutkan.

    Dengan dorongan dari penampilan gemilang bersama Spanyol di semifinal Nations League melawan Prancis pada Juni 2025, saat ia mencetak satu gol dan memberikan assist dalam kemenangan 5-4 atas Les Bleus, Williams ingin segera membalikkan ketidakpuasan yang sempat melanda Bilbao akibat niatnya untuk pindah, serta kembali menjadi panutan. Terlebih lagi, ia sangat menantikan Liga Champions.

    Musim lalu pun dimulai dengan gemilang. Pada pekan pertama LaLiga, Williams menjadi pahlawan kemenangan 3-2 atas Sevilla dengan mencetak satu gol dan dua assist. Namun, itu tetap menjadi salah satu dari sedikit momen puncaknya pada musim 2025/26. Yang paling menyakitkan: Di Liga Champions, di mana Bilbao tersingkir setelah fase grup, Williams hanya dua kali masuk starting eleven karena cedera. Total hanya tiga penampilan, dan penampilannya di kompetisi klub terpenting di dunia itu sama sekali tidak mengesankan.

    Terutama cedera pangkal paha yang sangat mengganggu Williams. Bagi gaya permainannya yang mengandalkan dinamika, perubahan arah yang cepat, dan penguasaan bola yang lincah, setiap keterbatasan fisik tentu saja menjadi racun. Dan karena itu, Williams tidak pernah benar-benar menemukan performa terbaiknya di musim yang baru saja berlalu, dan harus terus berjuang untuk bangkit kembali. Di akhir musim, paha depannya terasa sakit dan untuk sementara ia bahkan harus khawatir tentang partisipasinya di Piala Dunia 2026.

  • Apakah Nico Williams bisa kembali bersinar di Kejuaraan Dunia?

    Williams terakhir kali tampil untuk tim nasional pada September 2025, saat ia harus diganti karena cedera dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia di Turki yang berakhir dengan skor 6-0, dan setelah itu terpaksa hanya bisa menonton dari pinggir lapangan selama beberapa minggu.

    Pelatih sukses Spanyol, Luis de la Fuente, tetap mengandalkan Williams dalam skuad Piala Dunia-nya. Meskipun ia baru saja melewati musim yang penuh masalah dan meskipun ia tidak bisa memanggilnya selama sembilan bulan terakhir. Ia tahu betul betapa pentingnya Williams bagi timnya dalam perjalanan menuju kemenangan di Kejuaraan Eropa - dan karenanya tidak ingin kehilangan dia sama sekali di putaran final Piala Dunia.

    Sama seperti Lamine Yamal yang cedera pada April, Williams baru saja kembali berlatih dalam rangka persiapan Piala Dunia. Masalah paha tampaknya telah teratasi dan meskipun partisipasinya dalam pertandingan grup pertama melawan Kap Verde pada Senin masih diragukan, Williams bisa memainkan peran penting bagi salah satu favorit utama di sisa turnamen Piala Dunia.

    Dalam skenario terbaik, ia juga akan memanfaatkan panggung ini untuk memulihkan reputasinya di dunia olahraga. Reputasinya memang menurun secara signifikan sejak euforia Euro 2024, namun Williams berpotensi kembali membentuk duet sayap Spanyol bersama temannya, Yamal, di Piala Dunia. Jika ia benar-benar fit, kecepatannya kemungkinan besar akan membuatnya tetap menjadi pilihan utama. Apakah musim panas ini akan kembali menjadi masa yang penuh gejolak positif bagi Williams?

  • Nico Williams: Turnamen-turnamen yang telah ia ikuti bersama Spanyol

    Piala Dunia 2022:


    Penampilan

    4

    Gol

    0

    Assist

    0

    Hasil

    Babak 16 Besar

    Euro 2024:


    Penampilan

    6

    Gol

    2

    Assist

    1

    Prestasi

    Juara Eropa


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