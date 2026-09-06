Getty Images Sport
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Nico Williams akhiri paceklik gol di liga saat Athletic Bilbao kalahkan Atletico Madrid 3-0
Nico Williams memimpin kemenangan Athletic
Menurut Marca, Nico Williams memicu kemenangan kedua Athletic Bilbao di musim La Liga, membuka skor dalam kemenangan 3-0 atas Atletico Madrid di San Mames. Athletic Bilbao tampil luar biasa dengan ledakan serangan selama satu menit pada awal babak kedua untuk membongkar tim asuhan Diego Simeone.
Nico menanduk masuk gol pembuka setelah tembakan sang saudara, Inaki Williams, dibelokkan ke area penalti.
Beberapa detik kemudian, Nico dan Inaki bekerja sama dalam serangan balik cepat untuk memberi Robert Navarro gol kedua Athletic Bilbao, sebelum Oihan Sancet menambah gol ketiga pada akhir laga untuk melengkapi kemenangan.
- AFP
Williams memuji Terzic yang 'spektakuler'
Gol tersebut menjadi gol liga pertama Nico sejak Mei, ketika ia mencetak dua gol dalam kemenangan atas Alaves. Setelah peluit akhir berbunyi, winger muda itu memuji pelatih kepala Edin Terzic karena mengubah pendekatan taktis tim.
"Manajer yang kami miliki luar biasa, dan Anda bisa melihatnya di lapangan," kata Nico. "Dia menanamkan banyak hal baru kepada kami yang kami pahami dengan sangat baik."
"Pada babak kedua, dia benar-benar membuat kami masuk ke dalam permainan lewat pembicaraan hebat di ruang ganti," tambah Nico. "Kami sangat senang dengan gaya bermain sang manajer."
Terzic memuji keberanian tim
Terzic mengungkapkan kepuasannya atas cara skuadnya menjalankan rencana permainan melawan lawan elite. Pelatih asal Jerman itu memuji para pendukung di San Mames sekaligus menyoroti keberanian yang ditunjukkan para pemainnya setelah sempat mendapat ancaman di awal ketika Kang-In Lee membentur tiang gawang.
Athletic melakukan penyesuaian dengan cerdas sepanjang pertandingan, beralih ke formasi tiga bek pada babak kedua untuk meredam perubahan taktik Atletico.
"Saya melihat tim yang selalu siap berjuang untuk kemenangan," kata Terzic. "Bagi saya, hal terpenting adalah bagaimana kami bereaksi... kami menunjukkan keberanian yang nyata."
- Getty Images Sport
Fokus beralih ke Elche
Kemenangan ini memastikan Athletic Bilbao meraih dua kemenangan beruntun, memberikan momentum kuat saat mereka membangun konsistensi di klasemen liga.
Nico menegaskan bahwa tiga poin ini terasa manis setelah kemenangan tandang mereka baru-baru ini, memberi skuad keyakinan terhadap visi jangka panjang Terzic.
Terzic menegaskan tim akan segera mengalihkan perhatian ke pertandingan liga hari Sabtu melawan Elche CF saat mereka berupaya melanjutkan performa apiknya.
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