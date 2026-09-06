Nico Williams akhiri paceklik gol di liga saat Athletic Bilbao kalahkan Atletico Madrid 3-0

Menurut Marca, Nico Williams memicu kemenangan kedua Athletic Bilbao di musim La Liga, membuka skor dalam kemenangan 3-0 atas Atletico Madrid di San Mames. Athletic Bilbao tampil luar biasa dengan ledakan serangan selama satu menit pada awal babak kedua untuk membongkar tim asuhan Diego Simeone.

Nico menanduk masuk gol pembuka setelah tembakan sang saudara, Inaki Williams, dibelokkan ke area penalti.

Beberapa detik kemudian, Nico dan Inaki bekerja sama dalam serangan balik cepat untuk memberi Robert Navarro gol kedua Athletic Bilbao, sebelum Oihan Sancet menambah gol ketiga pada akhir laga untuk melengkapi kemenangan.