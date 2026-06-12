Nico Schlotterbeck menanggapi minat Real Madrid, sementara Jose Mourinho berkeinginan untuk mengaktifkan klausul pelepasan khusus bek tengah Borussia Dortmund tersebut

Berbicara dari markas timnas Jerman di Amerika Serikat menjelang laga pembuka turnamen, Schlotterbeck menanggapi spekulasi media yang semakin menguat. Meskipun mengakui adanya rumor transfer yang mengaitkannya dengan klub raksasa Spanyol tersebut, pemain berusia 26 tahun itu menegaskan bahwa prioritas utamanya saat ini tetap sepenuhnya tertuju pada tugas bersama timnas di bawah asuhan Julian Nagelsmann.

Dia berkata: "Ya, tentu saja Anda mendengar hal seperti itu melalui media, tetapi pada dasarnya saya sudah mengatakan ini beberapa minggu yang lalu - fokus sepenuhnya saat ini adalah pada Piala Dunia, pada pertandingan pertama. Di Qatar, kita melihat bagaimana pertandingan pembuka seperti itu bisa berjalan. Ini sangat penting, itulah sebabnya meskipun saya telah mendengarnya, hal itu sama sekali tidak ada di pikiran saya."