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Nico Schlotterbeck Dortmund 2026Getty
Adhe Makayasa

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Nico Schlotterbeck menanggapi minat Real Madrid, sementara Jose Mourinho berkeinginan untuk mengaktifkan klausul pelepasan khusus bek tengah Borussia Dortmund tersebut

Transfers
N. Schlotterbeck
J. Mourinho
Real Madrid
LaLiga
Borussia Dortmund
Bundesliga

Bek Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, menanggapi minat transfer dari Real Madrid saat Jose Mourinho berupaya mengaktifkan klausul pelepasan uniknya. Pemain timnas Jerman tersebut baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2031, namun adanya klausul pelepasan khusus tersebut membuat raksasa Spanyol itu dan Liverpool, yang juga tertarik, waspada menjelang bursa transfer musim panas.

  • Madrid membidik bintang Dortmund

    Manajer Madrid, Mourinho, sangat berkeinginan untuk mengaktifkan klausul pelepasan tertentu dalam kontrak Schlotterbeck di Dortmund, yang nilainya berkisar antara €50 juta hingga €60 juta. Menurut Sky Sport dan SPORT BILD, klub raksasa Spanyol tersebut telah menjalin kontak dengan perwakilan sang bek terkait transfer musim panas. Yang terpenting, opsi keluar ini hanya terbatas pada tiga klub papan atas, dengan Liverpool dan Los Blancos telah dipastikan sebagai dua dari tujuan yang tercantum dalam klausul tersebut.

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    Schlotterbeck mendesak agar perhatian internasional diberikan

    Berbicara dari markas timnas Jerman di Amerika Serikat menjelang laga pembuka turnamen, Schlotterbeck menanggapi spekulasi media yang semakin menguat. Meskipun mengakui adanya rumor transfer yang mengaitkannya dengan klub raksasa Spanyol tersebut, pemain berusia 26 tahun itu menegaskan bahwa prioritas utamanya saat ini tetap sepenuhnya tertuju pada tugas bersama timnas di bawah asuhan Julian Nagelsmann.

    Dia berkata: "Ya, tentu saja Anda mendengar hal seperti itu melalui media, tetapi pada dasarnya saya sudah mengatakan ini beberapa minggu yang lalu - fokus sepenuhnya saat ini adalah pada Piala Dunia, pada pertandingan pertama. Di Qatar, kita melihat bagaimana pertandingan pembuka seperti itu bisa berjalan. Ini sangat penting, itulah sebabnya meskipun saya telah mendengarnya, hal itu sama sekali tidak ada di pikiran saya."

  • Matthaus membela klausul yang kontroversial

    Meskipun dimasukkannya klausul pelepasan memicu reaksi keras dari sebagian pendukung Dortmund, legenda Jerman Lothar Matthäus membela kesepakatan tersebut sebagai kompromi yang masuk akal bagi kedua belah pihak.

    Matthaus menekankan bahwa perpanjangan kontrak ini melindungi posisi finansial Dortmund sekaligus menjaga ambisi karier sang pemain, terutama mengingat minat yang pernah ditunjukkan oleh rival-rival besar domestik seperti Bayern Munich. Ia menyatakan: "Ini selalu tentang keinginannya untuk melangkah ke tahap berikutnya.

    "Di sisi lain, dia juga berkomitmen pada Borussia Dortmund. Namun, jika Real Madrid datang meminang, Anda ingin tetap membuka pintu, setidaknya celah kecil yang bisa dilalui."

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    Hasil tes awal menentukan masa depan

    Schlotterbeck akan langsung diuji pada hari Minggu saat ia tampil bersama Jonathan Tah dalam laga pembuka grup Jerman melawan Curacao di Houston. Penampilan gemilang di turnamen ini pasti akan memicu persaingan transfer antara Madrid dan Liverpool saat bursa transfer resmi dibuka.

    Dortmund harus bersiap menghadapi tawaran yang tak terhindarkan untuk bek andalannya, sekaligus mencari calon pengganti di lini belakang guna memperkuat skuad mereka menjelang musim domestik mendatang.