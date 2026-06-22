Nico Schlotterbeck masih 'berusaha menerima' pukulan berat akibat cedera setelah bek Jerman itu dipastikan absen dari Piala Dunia

Bek Jerman, Schlotterbeck, angkat bicara untuk pertama kalinya menyusul kabar memilukan mengenai cedera yang dialaminya menjelang Piala Dunia. Bek tengah Borussia Dortmund ini dipastikan absen setidaknya selama dua bulan setelah mengalami cedera ligamen medial pada pergelangan kaki kirinya, yang mengakhiri harapannya untuk mengangkat trofi di lapangan.

Pemain yang telah membela timnas sebanyak 29 kali ini mengalami cedera tersebut saat Jerman menang 2-1 atas Pantai Gading. Awalnya, ia mencoba untuk terus bermain, namun terpaksa ditarik keluar pada babak pertama setelah tingkat keparahan cedera tersebut menjadi jelas. Pemeriksaan MRI kemudian mengonfirmasi tingkat keparahan cedera tersebut, sehingga ia dipastikan absen hingga akhir turnamen.