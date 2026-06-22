Getty Images Sport
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Nico Schlotterbeck masih 'berusaha menerima' pukulan berat akibat cedera setelah bek Jerman itu dipastikan absen dari Piala Dunia
Schlotterbeck dari Jerman dipastikan absen
Bek Jerman, Schlotterbeck, angkat bicara untuk pertama kalinya menyusul kabar memilukan mengenai cedera yang dialaminya menjelang Piala Dunia. Bek tengah Borussia Dortmund ini dipastikan absen setidaknya selama dua bulan setelah mengalami cedera ligamen medial pada pergelangan kaki kirinya, yang mengakhiri harapannya untuk mengangkat trofi di lapangan.
Pemain yang telah membela timnas sebanyak 29 kali ini mengalami cedera tersebut saat Jerman menang 2-1 atas Pantai Gading. Awalnya, ia mencoba untuk terus bermain, namun terpaksa ditarik keluar pada babak pertama setelah tingkat keparahan cedera tersebut menjadi jelas. Pemeriksaan MRI kemudian mengonfirmasi tingkat keparahan cedera tersebut, sehingga ia dipastikan absen hingga akhir turnamen.
Schlotterbeck akhirnya angkat bicara di media sosial
Dalam pesan yang penuh emosi yang dibagikan di media sosial, Schlotterbeck meminta waktu dan privasi saat ia mencoba memahami situasi ini, sekaligus mendesak para penggemar untuk terus mendukung tim nasional. Ia menekankan pentingnya persatuan dalam mendukung perjuangan Jerman di Piala Dunia.
"Halo para penggemar, saya masih membutuhkan sedikit waktu untuk memproses semuanya dan akan membicarakannya nanti. Oleh karena itu, untuk saat ini saya belum akan memberikan pernyataan terperinci," tulis Schlotterbeck. "Yang terpenting saat ini adalah tim. Mereka layak mendapatkan dukungan penuh dari seluruh rakyat Jerman. Mari kita bersatu dan tunjukkan bahwa kita mendukung tim Jerman ini baik di masa-masa indah maupun saat-saat sulit, serta mendukung mereka dalam perjalanan mereka meraih gelar juara Piala Dunia. Terima kasih atas pengertian kalian."
Nagelsmann mendukung bek yang 'positif'
Meskipun mengalami cedera, Schlotterbeck memilih untuk tetap bersama skuad di markas mereka di Amerika Serikat. Keputusan ini mendapat pujian dari staf pelatih, karena sang bek tetap menjadi sosok berpengaruh di ruang ganti meskipun ia tidak dapat berkontribusi di lapangan. Pelatih kepala Julian Nagelsmann mengungkapkan bahwa tim sedang melakukan segala upaya untuk menjaga semangat sang pemain tetap tinggi selama masa sulit ini.
"Kami semua telah berusaha untuk menguatkan mentalnya. Untungnya, ia adalah sosok yang sangat positif dan sudah menatap ke depan," kata Nagelsmann saat membahas kondisi mental sang bek. Manajer tersebut jelas menghargai kehadiran pemain berusia 26 tahun itu, dengan menyatakan bahwa keputusannya untuk tetap berada di kamp pelatihan merupakan "tanda yang baik. Karena ia juga memiliki pengaruh di luar lapangan."
- Getty Images Sport
Schlotterbeck dikaitkan dengan para pemain elit
Schlotterbeck baru-baru ini memperpanjang kontraknya dengan Dortmund hingga tahun 2031 dan dikabarkan akan pindah ke klub-klub elit Eropa pada musim panas ini. Kontrak barunya dengan klub Jerman tersebut dilaporkan mencakup klausul pelepasan yang berlaku hingga 19 Juli, yang memungkinkannya hengkang dengan biaya antara €50 juta dan €60 juta ke sejumlah klub terpilih, yang dipimpin oleh Real Madrid dan Liverpool.