Nico Schlotterbeck akhirnya menandatangani kontrak! Borussia Dortmund mengonfirmasi perpanjangan kontrak jangka panjang, sebuah pukulan bagi Real Madrid dalam urusan transfer

Bagi Schlotterbeck, keputusan untuk menandatangani perpanjangan kontrak selama lima tahun bukanlah sesuatu yang diambilnya dengan enteng. Meskipun ada tawaran dari klub lain, sang bek yakin bahwa proyek yang sedang dibangun di Dortmund adalah lingkungan yang tepat baginya untuk mencapai performa terbaiknya dan akhirnya membawa trofi-trofi besar kembali kepada para pendukung setia klub.

Merenungkan negosiasi tersebut, Schlotterbeck berkata: "Saya sangat senang telah memperpanjang kontrak saya di BVB. Saya sengaja mengambil waktu karena ini adalah keputusan penting bagi saya".

Dia menambahkan: "Kami selalu melakukan pembicaraan yang baik, namun bagi saya ini bukanlah proses yang sudah selesai setelah satu atau dua minggu. Pihak yang berwenang menunjukkan rencana yang bagus kepada saya dan saya tahu apa yang saya miliki di klub ini. Tujuan saya adalah memenangkan gelar bersama Dortmund."