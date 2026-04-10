Nico Schlotterbeck akhirnya menandatangani kontrak! Borussia Dortmund mengonfirmasi perpanjangan kontrak jangka panjang, sebuah pukulan bagi Real Madrid dalam urusan transfer
Mengakhiri spekulasi tentang pengunduran diri
Pengumuman ini mengakhiri masa ketidakpastian yang cukup panjang terkait posisi pemain berusia 26 tahun tersebut di klub. Berbagai laporan terkini menyebutkan bahwa negosiasi kontrak yang berlarut-larut telah menempatkan petinggi BVB dalam posisi yang sulit, sementara para penggemar semakin cemas akan kemungkinan kepergiannya pada musim panas nanti di tengah minat dari Real Madrid, Bayern Munich, dan klub-klub lainnya. Dengan menandatangani kontrak hingga tahun 2031, Schlotterbeck telah membungkam rumor-rumor tersebut dengan tegas.
Perluasan Schlotterbeck dianggap sebagai kunci
Berbicara di markas klub, CEO Carsten Cramer menekankan pentingnya kesepakatan ini: "Perpanjangan kontrak dengan Nico Schlotterbeck sangatlah penting. Dia memiliki nilai yang besar bagi kami, baik sebagai pemain maupun sebagai pribadi. Dan Nico pun sangat menyadari apa yang dimilikinya di klub kami. Dia sangat dihargai dan merasa bahwa kami sedang membangun sesuatu di sini. Oleh karena itu, kami sangat senang bahwa kami berhasil memperpanjang kontraknya, yang semula akan berakhir tahun depan, lebih awal dari jadwal."
Pemimpin di jantung pertahanan
Schlotterbeck telah menjadi sosok yang tak tergantikan bagi tim Hitam-Kuning sejak bergabung dari Freiburg pada tahun 2022. Selama berkarier di Dortmund, bek tengah berkaki kiri ini telah tampil dalam 155 pertandingan resmi, mencetak 10 gol, dan menyumbang 18 assist. Keandalannya juga membuatnya meraih 25 caps bersama tim nasional Jerman, yang semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu talenta pertahanan terbaik di Eropa.
Direktur olahraga Lars Ricken mengungkapkan rasa lega karena telah menyelesaikan kesepakatan sebelum memasuki fase akhir musim. "Tujuan kami telah tercapai. Itu penting bagi saya. Nico adalah pemimpin di BVB dan di tim nasional. Kami senang dia kembali ke level tertinggi begitu cepat setelah cedera serius yang baru-baru ini dialaminya. Itu menunjukkan tekad dan kelasnya," kata Ricken.
Komitmen terhadap proyek Dortmund
Bagi Schlotterbeck, keputusan untuk menandatangani perpanjangan kontrak selama lima tahun bukanlah sesuatu yang diambilnya dengan enteng. Meskipun ada tawaran dari klub lain, sang bek yakin bahwa proyek yang sedang dibangun di Dortmund adalah lingkungan yang tepat baginya untuk mencapai performa terbaiknya dan akhirnya membawa trofi-trofi besar kembali kepada para pendukung setia klub.
Merenungkan negosiasi tersebut, Schlotterbeck berkata: "Saya sangat senang telah memperpanjang kontrak saya di BVB. Saya sengaja mengambil waktu karena ini adalah keputusan penting bagi saya".
Dia menambahkan: "Kami selalu melakukan pembicaraan yang baik, namun bagi saya ini bukanlah proses yang sudah selesai setelah satu atau dua minggu. Pihak yang berwenang menunjukkan rencana yang bagus kepada saya dan saya tahu apa yang saya miliki di klub ini. Tujuan saya adalah memenangkan gelar bersama Dortmund."