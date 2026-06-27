Nico Paz tetap bertahan! Como menyetujui tawaran Real Madrid senilai €60 juta, sementara raksasa La Liga itu menambahkan klausul pembelian kembali yang lebih besar ke dalam kesepakatan tersebut

Negosiasi yang rumit tersebut menuntut perubahan mendasar terhadap perjanjian awal yang membawa lulusan akademi tersebut ke Italia dengan biaya hanya €6 juta dua musim panas lalu. Dalam kesepakatan awal tersebut, Los Blancos memiliki hak atas 50% dari biaya penjualan lanjutan serta klausul pembelian kembali bertahap selama tiga musim, dengan tenggat waktu kedua sebesar €10 juta yang akan jatuh tempo pada Selasa depan. Madrid, yang berupaya mengumpulkan dana segera untuk proyek manajer baru Jose Mourinho, memanfaatkan posisi tawar ini untuk menegosiasikan paket baru senilai €60 juta yang dibayarkan dalam empat angsuran tahunan, sekaligus menetapkan opsi pembelian kembali yang direvisi sebesar €80 juta untuk musim panas mendatang.