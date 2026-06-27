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Nico Paz tetap bertahan! Como menyetujui tawaran Real Madrid senilai €60 juta, sementara raksasa La Liga itu menambahkan klausul pembelian kembali yang lebih besar ke dalam kesepakatan tersebut
Bagaimana cara memastikan masa depan yang aman bagi Paz
Dalam perkembangan dramatis di bursa transfer, seperti dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, Como telah menyetujui untuk membeli kembali Paz dari Real dengan biaya yang cukup besar, yakni €60 juta. Klub asal Italia tersebut bertindak tegas untuk mencegah raksasa Spanyol itu mengaktifkan opsi pembelian kembali dengan harga diskon yang semula mereka miliki sebelum batas waktu yang semakin dekat. Pengeluaran finansial yang memecahkan rekor ini memastikan gelandang serang asal Argentina yang sangat diandalkan tersebut akan tetap bertahan di tepi danau setidaknya selama satu musim lagi, menjadi tulang punggung skuad menjelang kampanye debut bersejarah mereka di Liga Champions.
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Talisman berkomitmen terhadap proyek tersebut
Paz, 21 tahun, telah menjadi pemain kunci bagi Como selama dua musim terakhir. Musim lalu, ia mencetak 12 gol di Serie A saat klub tepi danau itu memastikan tempat di Liga Champions. Madrid diperkirakan akan mengaktifkan klausulnya dan memasukkannya ke dalam skuad untuk musim depan, sementara Inter sempat tertarik membayar harga yang diminta oleh raksasa Spanyol itu untuk merekrutnya pada musim panas ini, namun Como bertindak cukup cepat untuk memastikan ia tetap menjadi bagian dari skuad asuhan Cesc Fabregas untuk saat ini.
Madrid tetap memegang kendali di masa depan
Negosiasi yang rumit tersebut menuntut perubahan mendasar terhadap perjanjian awal yang membawa lulusan akademi tersebut ke Italia dengan biaya hanya €6 juta dua musim panas lalu. Dalam kesepakatan awal tersebut, Los Blancos memiliki hak atas 50% dari biaya penjualan lanjutan serta klausul pembelian kembali bertahap selama tiga musim, dengan tenggat waktu kedua sebesar €10 juta yang akan jatuh tempo pada Selasa depan. Madrid, yang berupaya mengumpulkan dana segera untuk proyek manajer baru Jose Mourinho, memanfaatkan posisi tawar ini untuk menegosiasikan paket baru senilai €60 juta yang dibayarkan dalam empat angsuran tahunan, sekaligus menetapkan opsi pembelian kembali yang direvisi sebesar €80 juta untuk musim panas mendatang.
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Ujian Liga Champions menanti
Como kini harus menyeimbangkan investasi finansial yang sangat besar ini dengan peraturan Financial Fair Play sambil terus membangun skuad yang kompetitif untuk menjalani musim yang melelahkan di berbagai ajang. Mempertahankan permata terbaik mereka memberikan dorongan psikologis yang luar biasa bagi para pendukung setia klub menjelang petualangan Eropa yang belum pernah terjadi sebelumnya di Stadio Sinigaglia. Perhatian kini beralih ke jendela transfer musim panas mendatang, di mana manajemen akan berupaya mendatangkan pemain baru di lini belakang untuk melengkapi lini tengah Fabregas yang dipenuhi bintang-bintang.