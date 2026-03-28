Nico Paz mencetak gol pertamanya bersama Argentina, sebuah tendangan bebas di hadapan Messi: 2-1 atas Mauritania, Enzo Fernandez juga mencetak gol

Bagi Nico Paz, ini adalah gol pertamanya bersama timnas Argentina, sebuah tendangan bebas dari area tengah lapangan yang dilepaskan rendah dengan kaki kiri ke tiang gawang yang berlawanan dengan posisi kiper, memanfaatkan celah di barisan pemain yang membentuk tembok. Hal itu terjadi di hadapan Leo Messi yang saat itu duduk di bangku cadangan dan akan masuk pada awal babak kedua menggantikan pemain asal Como tersebut. Di antara pemain yang bisa mengambil tendangan bebas itu ada juga Enzo Fernandez dan Thiago Almada; ketiganya melakukan diskusi singkat untuk menentukan cara mengeksekusinya, dan pada akhirnya Nico Paz berhasil mencetak gol.















