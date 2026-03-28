Pada malam antara Sabtu, 27 Maret dan Minggu, 28 Maret, Argentina memainkan pertandingan persahabatan menjelang Piala Dunia melawan Mauritania. Di Stadion Alberto Jose Armando di Buenos Aires, pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk tim asuhan Lionel Scaloni. Satu-satunya pemain Serie A yang masuk dalam susunan pemain inti adalah gelandang serang Como, Nico Paz: ia turun sejak menit pertama, mencetak gol, dan terpilih sebagai pemain terbaik di lapangan. Pemain kelahiran 2004 ini mencetak gol kedua pada menit ke-30 babak pertama, menggandakan keunggulan awal yang dicetak oleh Enzo Fernandez.
Nico Paz mencetak gol pertamanya bersama Argentina, sebuah tendangan bebas di hadapan Messi: 2-1 atas Mauritania, Enzo Fernandez juga mencetak gol
GOL DARI NICO PAZ
Bagi Nico Paz, ini adalah gol pertamanya bersama timnas Argentina, sebuah tendangan bebas dari area tengah lapangan yang dilepaskan rendah dengan kaki kiri ke tiang gawang yang berlawanan dengan posisi kiper, memanfaatkan celah di barisan pemain yang membentuk tembok. Hal itu terjadi di hadapan Leo Messi yang saat itu duduk di bangku cadangan dan akan masuk pada awal babak kedua menggantikan pemain asal Como tersebut. Di antara pemain yang bisa mengambil tendangan bebas itu ada juga Enzo Fernandez dan Thiago Almada; ketiganya melakukan diskusi singkat untuk menentukan cara mengeksekusinya, dan pada akhirnya Nico Paz berhasil mencetak gol.
PEMAIN SERIE A LAINNYA YANG TURUT BERMAIN
Selama pertandingan, tidak ada pemain lain dari liga kami yang diturunkan; di bangku cadangan terdapat gelandang Como, Maximo Perrone, namun ia tidak dimainkan sama sekali selama 90 menit. Di sisi lain, dalam susunan pemain inti Mauritania, gelandang Lecce, Oumar Ngom, diturunkan di lini tengah dalam formasi 4-4-2 awal, namun diganti sedikit lebih dari sepuluh menit menjelang akhir pertandingan. Pertandingan berikutnya Argentina akan tetap berupa laga persahabatan melawan Zambia, yang dijadwalkan pada pukul 01.15 dini hari antara Selasa, 31 Maret, dan Rabu, 1 April.