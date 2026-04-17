Nico Paz membantah rumor kepindahan ke Inter dan membicarakan masa depannya di Real Madrid, sementara bintang Como itu tampil gemilang di bawah asuhan Cesc Fabregas
Gelandang membantah telah dihubungi oleh Nerazzurri
Paz telah menanggapi spekulasi yang semakin menguat mengenai masa depannya, di tengah persiapan Como menghadapi fase krusial musim ini. Gelandang kreatif tersebut santer dikaitkan dengan kepindahan ke Inter, sementara kedua klub saat ini tengah terlibat dalam pertarungan sengit memperebutkan tempat di final Coppa Italia.
Peran Fabregas sebagai mentor terbukti sangat menentukan
Terlepas dari berbagai spekulasi seputar penampilannya yang mengesankan di Italia, pemain berusia 21 tahun itu tetap teguh pada pendiriannya terkait rumor-rumor tersebut, dan menegaskan bahwa ia 100 persen fokus pada kariernya bersama Como.
"Tidak pernah ada apa-apa dengan Nerazzurri," katanya kepada Sport Mediaset. Menanggapi masa depannya dalam jangka panjang dan kemungkinan kembalinya ke Bernabeu, ia menambahkan: "Kembali ke Real Madrid? Saya tidak memikirkannya saat ini; saya 100% fokus pada Como. Kami menjalani musim yang bagus; jujur saja, kami tidak menyangka akan sebaik ini. Saya ingin memberikan yang terbaik, dan kemudian kita lihat saja masa depannya."
Meskipun Inter mungkin tidak ada dalam rencana jangka pendeknya, Real Madrid terus memantau perkembangan lulusan akademi mereka. Los Blancos dilaporkan masih memiliki klausul pembelian kembali untuk pemain Argentina tersebut, dan penampilannya di Italia menunjukkan bahwa kembalinya ke ibu kota Spanyol pada musim panas ini mungkin akan terjadi.
Peran Fabregas sebagai mentor terbukti sangat menentukan
Pengaruh Fabregas menjadi faktor penting dalam tahun penampilan gemilang sang gelandang. Mantan bintang Arsenal dan Barcelona ini telah menerapkan gaya permainan yang terbuka di Como, sehingga memberikan landasan yang sempurna bagi pemain muda tersebut untuk bersinar dalam peran sentral.
Menjelaskan dampak pelatihnya, Paz berkata: "Fabregas? Dia adalah faktor terpenting. Dia sangat percaya pada kami: dia adalah pelatih muda, seseorang yang hidup untuk sepak bola dan membiarkan saya bermain sesuai keinginan saya. Itu sangat penting."
Como mengincar final piala bersejarah
Paz tetap rendah hati sepanjang proses ini, lebih mengutamakan kesempatan bermain di tim utama daripada terburu-buru pindah ke klub papan atas. Prioritas utama Paz adalah leg kedua yang krusial melawan Inter di semifinal Coppa Italia. Setelah leg pertama berakhir 0-0, pertandingan ini tetap berlangsung tegang. Mereka juga baru-baru ini menderita kekalahan 4-3 dari Inter di Serie A, yang akan memicu hasrat mereka untuk membalas dendam dan meraih tempat di final Coppa Italia. Namun sebelum itu, mereka akan terlebih dahulu menghadapi Sassuolo.