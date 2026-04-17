Nico Paz membantah rumor kepindahan ke Inter dan membicarakan masa depannya di Real Madrid, sementara bintang Como itu tampil gemilang di bawah asuhan Cesc Fabregas

Terlepas dari berbagai spekulasi seputar penampilannya yang mengesankan di Italia, pemain berusia 21 tahun itu tetap teguh pada pendiriannya terkait rumor-rumor tersebut, dan menegaskan bahwa ia 100 persen fokus pada kariernya bersama Como.

"Tidak pernah ada apa-apa dengan Nerazzurri," katanya kepada Sport Mediaset. Menanggapi masa depannya dalam jangka panjang dan kemungkinan kembalinya ke Bernabeu, ia menambahkan: "Kembali ke Real Madrid? Saya tidak memikirkannya saat ini; saya 100% fokus pada Como. Kami menjalani musim yang bagus; jujur saja, kami tidak menyangka akan sebaik ini. Saya ingin memberikan yang terbaik, dan kemudian kita lihat saja masa depannya."

Meskipun Inter mungkin tidak ada dalam rencana jangka pendeknya, Real Madrid terus memantau perkembangan lulusan akademi mereka. Los Blancos dilaporkan masih memiliki klausul pembelian kembali untuk pemain Argentina tersebut, dan penampilannya di Italia menunjukkan bahwa kembalinya ke ibu kota Spanyol pada musim panas ini mungkin akan terjadi.