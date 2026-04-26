Nico Paz dari Como dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami cedera kepala dalam laga Serie A melawan Genoa
Masalah penglihatan memaksa dilakukannya pergantian pemain
Seperti dilaporkan Football Italia, Paz mengalami insiden mengerikan pada Minggu sore di Stadio Luigi Ferraris. Pemain berusia 21 tahun itu tampil apik sebelum mengalami benturan kepala yang keras dengan bek Genoa, Alessandro Marcandalli, pada babak pertama. Paz kemudian beberapa kali mendekati pinggir lapangan untuk memberi tahu tim medis bahwa ia kesulitan melihat dengan jelas dari salah satu matanya. Akibatnya, ia digantikan oleh Maxence Caqueret pada babak pertama dan segera dibawa ke rumah sakit setempat untuk menjalani serangkaian pemeriksaan medis.
Fabregas memberikan kabar terbaru dari rumah sakit
Setelah kemenangan tandang 2-0, pelatih kepala Como, Fabregas, berbicara kepada media untuk mengklarifikasi situasi mengkhawatirkan yang menimpa gelandang andalannya. Pelatih tersebut menekankan pentingnya mengutamakan kesejahteraan pemain daripada hasil pertandingan. "Kondisi Nico sudah membaik, dia sedang dirawat di rumah sakit dan tim medis sedang memeriksanya di sana," tegas Fabregas dalam konferensi pers pasca-pertandingan. Menjelaskan alasan pasti di balik pergantian pemain yang mendesak, pelatih asal Spanyol itu menjelaskan: "Dia kesulitan melihat dengan jelas. Bagaimanapun, penting bagi kami untuk bisa menemukan berbagai solusi dari tim."
Izin medis dan dampak musim
Untungnya bagi Como, kekhawatiran awal mengenai tingkat keparahan cedera kepala tersebut segera sirna. Sky Sport Italia kemudian mengonfirmasi bahwa Paz telah resmi keluar dari rumah sakit setelah hasil tes menunjukkan tidak ada masalah jangka panjang, sehingga ia dapat kembali bersama skuad. Pemulihannya yang cepat menjadi dorongan besar bagi tim yang sangat bergantung pada kreativitasnya. Paz tampil gemilang musim ini, mencetak 13 gol dan memberikan delapan assist dalam 38 pertandingan kompetitif. Performa luar biasanya telah mengukuhkan statusnya sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan yang saat ini bermain di kasta tertinggi Italia.
Real Madrid sudah siap di belakang layar
Ke depan, Paz akan menjalani protokol standar untuk cedera gegar otak sebelum kembali berlatih penuh. Real Madrid terus menunjukkan minat yang besar terhadap perkembangannya dan masih memegang opsi pembelian kembali senilai €9 juta. Berbagai laporan menyebutkan bahwa klub raksasa Spanyol tersebut berencana untuk menggunakan klausul tersebut pada bursa transfer musim panas mendatang.