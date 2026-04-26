Nico Paz dari Como dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami cedera kepala dalam laga Serie A melawan Genoa

Untungnya bagi Como, kekhawatiran awal mengenai tingkat keparahan cedera kepala tersebut segera sirna. Sky Sport Italia kemudian mengonfirmasi bahwa Paz telah resmi keluar dari rumah sakit setelah hasil tes menunjukkan tidak ada masalah jangka panjang, sehingga ia dapat kembali bersama skuad. Pemulihannya yang cepat menjadi dorongan besar bagi tim yang sangat bergantung pada kreativitasnya. Paz tampil gemilang musim ini, mencetak 13 gol dan memberikan delapan assist dalam 38 pertandingan kompetitif. Performa luar biasanya telah mengukuhkan statusnya sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan yang saat ini bermain di kasta tertinggi Italia.