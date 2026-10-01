Harapan O'Reilly untuk memberikan dampak berkelanjutan selama jeda internasional saat ini pupus setelah insiden yang tidak menguntungkan di lapangan latihan. Lulusan akademi Manchester City itu, yang berhasil bertransisi ke peran senior di bawah mantan manajer Pep Guardiola, menjadi salah satu pemain yang absen saat England meraih kemenangan baru-baru ini atas Czechia dan kini telah resmi dibebastugaskan untuk kembali ke Manchester.

Asosiasi Sepak Bola mengonfirmasi kabar tersebut melalui pembaruan resmi, dengan menjelaskan bahwa bek serbabisa itu tidak akan tersedia untuk pertandingan Nations League mendatang. "Nico O'Reilly telah kembali ke Manchester City dan tidak akan ambil bagian dalam pertandingan UEFA Nations League yang akan datang," bunyi pernyataan tersebut. "Tidak ada pengganti tambahan yang direncanakan saat England bersiap menghadapi Croatia di Rijeka pada Sabtu sebelum kembali ke Wembley untuk melawan Czechia pada Selasa."