Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Nico O'Reilly dicoret dari skuad Inggris karena cedera saat bek kiri Manchester City itu kembali ke klub untuk menjalani pemeriksaan
Pemusatan latihan internasional dipersingkat untuk pemain muda City
Harapan O'Reilly untuk memberikan dampak berkelanjutan selama jeda internasional saat ini pupus setelah insiden yang tidak menguntungkan di lapangan latihan. Lulusan akademi Manchester City itu, yang berhasil bertransisi ke peran senior di bawah mantan manajer Pep Guardiola, menjadi salah satu pemain yang absen saat England meraih kemenangan baru-baru ini atas Czechia dan kini telah resmi dibebastugaskan untuk kembali ke Manchester.
Asosiasi Sepak Bola mengonfirmasi kabar tersebut melalui pembaruan resmi, dengan menjelaskan bahwa bek serbabisa itu tidak akan tersedia untuk pertandingan Nations League mendatang. "Nico O'Reilly telah kembali ke Manchester City dan tidak akan ambil bagian dalam pertandingan UEFA Nations League yang akan datang," bunyi pernyataan tersebut. "Tidak ada pengganti tambahan yang direncanakan saat England bersiap menghadapi Croatia di Rijeka pada Sabtu sebelum kembali ke Wembley untuk melawan Czechia pada Selasa."
- Getty Images Sport
Jendela yang sulit bagi bek kiri serbabisa
Ini menjadi periode yang berat bagi O'Reilly, yang tampil menonjol dalam laga pembuka Nations League Inggris melawan Spanyol di Wembley. Meski bermain penuh 90 menit dalam pertandingan berintensitas tinggi itu, ia sayangnya terlibat dalam proses gol penyeimbang yang membuat tim tamu kembali ke permainan, yang pada akhirnya berujung pada kekalahan 3-2 bagi Inggris.
Inggris saat ini berada di posisi kedua Grup 3 Liga A Nations League dengan tiga poin, unggul selisih gol atas Kroasia yang menempati peringkat ketiga. Spanyol memimpin grup dengan catatan sempurna enam poin, sementara Ceko masih terpuruk di dasar klasemen tanpa satu poin pun.
Ketersediaan tampil di Anfield sangat diragukan
Para penggemar Manchester City akan memantau situasi ini dengan saksama saat tim mereka bersiap menjalani lawatan krusial ke Anfield untuk menghadapi Liverpool. O'Reilly telah tampil dalam enam pertandingan di semua kompetisi musim ini dan menyumbang satu assist, sehingga potensi absennya menjadi perhatian yang patut dicatat terkait kedalaman skuad.
Kunjungan ke Merseyside pada 11 Oktober mendatang diperkirakan akan berlangsung sangat intens, dengan Manchester City memuncaki klasemen Premier League dengan raihan sempurna 15 poin, sementara Liverpool berada di posisi keenam dengan sembilan poin. Ditambah perkembangan terbaru terkait investigasi Premier League terhadap urusan finansial City serta atmosfer Anfield yang dipastikan bergemuruh, memiliki skuad berkekuatan penuh akan sangat vital bagi Manchester City.
- Getty Images Sport
Peluang muncul di bagian lain skuad
Meski kepergian O'Reilly menjadi kemunduran bagi sang pemain, hal itu menciptakan peluang yang jelas bagi talenta lain dalam struktur tim nasional. Lewis Hall menjadi pihak yang paling diuntungkan dari lowongan di posisi bek kiri, dengan pemain Newcastle United itu sudah tampil mengesankan sepanjang 90 menit penuh di Praha. Hall kini secara luas diperkirakan akan mempertahankan posisinya di susunan starter untuk laga melawan Kroasia saat ia berupaya memantapkan tempatnya di skuad senior.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami